De esposas de Enrique VIII a estrellas del pop: las seis mujeres que vienen a recuperar su propia historia

Durante siglos, seis mujeres han quedado ligadas a un mismo nombre: Enrique VIII. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr han pasado a la historia, sobre todo, por haber sido las esposas del controvertido monarca inglés.

Ahora estas reinas vuelven del pasado y llegan al Teatro Gran Vía de Madrid dispuestas a cambiar el relato y reclamar algo que durante demasiado tiempo no les ha pertenecido: su propia historia.

Esa es la premisa de SIX, el musical creado por Toby Marlow y Lucy Moss que, desde su estreno en el Festival Fringe de Edimburgo en 2017, se ha convertido en un fenómeno internacional y aterriza por primera vez en España.

Aquí, ellas no esperan a que nadie las rescate ni a que la Historia les devuelva la palabra. Se transforman en estrellas del pop y, entre canciones, humor y coreografías, toman el micrófono para contar su versión de los hechos.

Cada una reivindica su identidad, sus decisiones y sus contradicciones en un espectáculo con energía arrolladora.

En Madrid, seis nuevas intérpretes dan vida a estas reinas y asumen el reto de llevar a escena un fenómeno que ya ha conquistado escenarios como el West End londinense y Broadway.

En conversación con Magas, hablan de sus personajes, de la exigencia física y vocal de un espectáculo que funciona casi como un concierto en directo y, sobre todo, de lo que significa dar voz a unas mujeres cuya historia otros han contado durante demasiado tiempo.

Catalina de Aragón

Interpretada por Clara Lanzani, la reina de color dorado.

La actriz posa para Magas. Esteban Palazuelos

Dignidad, convicción y resistencia definen a una mujer que se negó a renunciar a sus principios. ¿Qué has descubierto de ella al interpretarla?

Que era una adelantada a su época. Tenía muy claros sus límites y no estaba dispuesta a ceder. También me ha sorprendido su capacidad para anteponer su fe, su papel como madre y su responsabilidad como figura pública a sus deseos personales. Creo que eso la convierte en una mujer especialmente admirable.

Durante mucho tiempo se le ha presentado como la esposa repudiada que no aceptó ser sustituida por otra. ¿Qué aspecto de su historia crees que merece reivindicarse?

Se ha contado mucho como la esposa que se quedó resentida. Pero lo que había en ella era una fuerza enorme. No luchaba simplemente por conservar un matrimonio, sino por defender aquello que creía que le correspondía.

Creo que hoy estaría muy orgullosa del movimiento de mujeres que cuentan su propia historia.

¿Hay alguna situación de tu propia vida en la que hayas tenido que sacar esa misma fortaleza o algún punto con el que te hayas visto identificada y lo saques en el escenario?

Sí. Ella, a pesar de ser española y amar sus raíces, también logró enamorarse de Inglaterra y de su reinado. Yo soy argentina y me siento muy orgullosa de mi patria, pero al mismo tiempo me siento muy conectada con España y los vínculos que he formado aquí.

Clara Lanzani da vida a Catalina de Aragón. Esteban Palazuelos

Ana Bolena

Interpretada por Udara Zubillaga, la reina de color verde.

La artista en Madrid. Esteban Palazuelos

Es, probablemente, la más provocadora, ambiciosa, desafiante y poco dispuesta a aceptar las reglas que otros imponen. ¿Qué has descubierto de ti misma a través de ella?

Diría que es incluso más atrevida de lo que yo me considero. Dice lo que piensa y siempre encuentra una manera divertida de hacerlo, incluso cuando puede resultar incómoda. Esa capacidad para decir verdades sin que lleguen a doler me parece un talento que también me gustaría aprender.

¿Crees que fue una mujer que demostró tener amor propio?

Sí, porque no aceptaba ser lo que los demás esperaban de ella. No quería ser una más en la vida del monarca. Sabía lo que valía y tuvo la valentía de decir: "Si voy a estar a tu lado, quiero hacerlo en igualdad de condiciones".

Si Ana Bolena viviera en 2026 ¿crees que sería una estrella del pop, una influencer o una mujer que iría contra el sistema?

Me la imagino incomodando al poder, probablemente como una especie de influencer política que iría sembrando dudas allá donde pudiera.

Udara Zubillaga se pone en la piel de Ana Bolena. Esteban Palazuelos

Jane Seymour

Interpretada por Beatriz Santana, la reina de blanco.

Beatriz Santana es Jane Seymour en 'SIX'. Esteban Palazuelos

Tu personaje representa el amor incondicional y el sacrificio. Además, protagoniza uno de los momentos más emotivos del espectáculo. ¿Cómo consigues conectar cada noche con esa vulnerabilidad?

Todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos entregado completamente a un vínculo. Yo busco en mi memoria esas experiencias en las que estaba dispuesta a todo.

También me apoyo en mi propia visión del amor: las personas somos pasajeras, pero el afecto permanece. Es una energía que mueve el mundo.

Más allá de haber sido la esposa que le dio el heredero al Rey, ¿qué faceta de Jane te gustaría que el público descubriera?

Que era una mujer muy inteligente y conciliadora. Sabía moverse en un entorno complicado y buscaba el equilibrio. Por ejemplo, fue clave para que María, hija de Catalina de Aragón, volviera a la corte. Me interesa reivindicar precisamente esa capacidad para negociar y encontrar puntos intermedios.

La artista en la capital. Esteban Palazuelos

Ana de Cléveris

Interpretada por Liz Tatis, la reina de rojo.

Liz Tatis ante el objetivo. Esteban Palazuelos

De las seis, quizá sea quien mejor supo sacar partido de las circunstancias. ¿Qué te ha enseñado el interpretar a esta reina?

A ser más calmada y a mirar las situaciones con los pies en la tierra. En su caso, entendió las opciones que tenía y eligió la que le permitía seguir adelante. También me ha enseñado a disfrutar más del momento y a buscar la manera de hacer mía una situación que, en principio, no habría escogido.

En una sociedad que sigue presionando a las mujeres con expectativas por el amor, por el físico, el éxito, ¿por qué crees que esta historia resulta tan vigente?

Porque muchas personas siguen sintiendo que no encajan. A ella la rechazaron básicamente por su físico, pero nunca dejó que eso definiera quién era. Creo que ese mensaje sigue siendo muy potente: puedo respetar tus gustos, pero también tengo derecho a tener los míos y a encontrar mi lugar.

Liz Tatis ante el objetivo. Esteban Palazuelos

Catalina Howard

Interpretada por Arianna Galletti, la reina de rosa.

La artista en el Teatro Gran Vía. Esteban Palazuelos

Llegó a la corte siendo muy joven y terminó pagando un precio terrible por decisiones ajenas. ¿Qué crees que deberíamos revisar de su historia?

Que era prácticamente una niña. La historia la ha reducido muchas veces a la imagen de una seductora que jugaba con los hombres, cuando en realidad era una chica muy joven.

Tenía entre 16 y 19 años aproximadamente cuando se casó con Enrique VIII. Es un relato dolorosamente actual en el que muchas mujeres pueden reconocerse.

El número Todo es obsesión tiene una energía arrolladora, pero desemboca en uno de los momentos más dramáticos del espectáculo. ¿Cómo vives ese contraste sobre el escenario?

Es un viaje muy intenso. Empieza con el enamoramiento y, poco a poco, entendemos que esa relación está marcada por situaciones que ella no controla. Cada noche vivo ese recorrido de una manera muy fuerte y normalmente termino llorando.

Después llegan los aplausos y tengo ese pequeño momento para respirar, hacer un reset y volver a contar la historia.

Si hoy pudieras hablar con Catalina Howard, ¿qué le dirías?

"Estoy aquí para ti". Lo que más me duele es que los adultos de su vida le dieron la espalda, incluso su familia. Nadie protegió ni escuchó a esa niña. Yo le diría que no está sola y que voy a ayudarla.

Arianna Galletti para Magas. Esteban Palazuelos

Catalina Parr

Interpretada por Alba Egilo, la reina de azul.

Alba Egilo antes de la actuación. Esteban Palazuelos

Ella fue mucho más que la última esposa de Enrique VIII: escritora, culta y con una marcada independencia intelectual. ¿Qué aspecto de su vida te ha sorprendido más?

Descubrir que fue la primera mujer en publicar un libro traducido del latín al inglés en Inglaterra.

Sus convicciones religiosas también fueron muy importantes y llegó a enfrentarse a una situación muy peligrosa por defender aquello en lo que creía. Para mí, eso representa un acto de rebeldía muy potente.

¿Qué significa dar voz a una mujer que durante tanto tiempo ha quedado reducida a una etiqueta?

Es muy especial. Las seis han sido bastante incomprendidas por la historia y, cuando las conoces mejor, quieres que el público descubra también esa otra cara.

Además, en 2026 seguimos necesitando reivindicar la independencia y los espacios de las mujeres. Estar sobre un escenario y ocupar ese lugar también es una forma de hacerlo.

La sexta esposa y protagonista del musical. Esteban Palazuelos

La gran revancha de SIX

Seis mujeres que la Historia ha presentado a menudo como rivales terminan compartiendo escenario y cantando juntas. ¿Es esa unión la verdadera vendetta de SIX?

Clara Lanzani (Catalina de Aragón): Yo creo que en realidad es que cada una pueda expresar su relato como realmente sucedió. Eso es importante para cualquier persona que alguna vez haya sentido que otros hablaban por ella o la mostraban de una manera que no se correspondía con la realidad.

Udara Zubillaga (Ana Bolena): Este es un homenaje a la memoria de estas reinas que no pudieron contar cómo vivieron verdaderamente. Así que podríamos decir que es una especie de revancha pero en un formato de concierto superpop para que la gente pueda disfrutar viéndonos contar nuestra (su) historia como debería haber sido contada.