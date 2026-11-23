Siete presidentes y ninguna presidenta: por qué tocar el techo de la Moncloa sigue reservado a los hombres

España lleva siete presidentes desde la Transición y cero presidentas. No es una anécdota. Ni el PP ni el PSOE han presentado nunca a una candidata. Sin embargo, son las primeras elecciones generales con listas cremallera obligatorias.

La ley ha decidido que, al menos en la papeleta, nadie pueda ordenar el país como una cena de antiguos alumnos del colegio de los jesuitas. No obstante, la cremallera tiene un defecto de fábrica: no llega hasta arriba.

Las cuotas y las cremalleras sirven para alternar candidatas y candidatos al Congreso; no ordenan quién dirige los partidos, quién consigue avales, quién preside las federaciones regionales, quién se sienta con los barones... No deciden quién será Sánchez, Feijóo o Abascal.

Ni Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero, Rajoy... Y no porque falten mujeres capaces. Hemos tenido ministras, vicepresidentas, presidentas del Congreso, del Senado y de comunidades autónomas.

Candidatas hay: Ada Colau, Irene Montero y Miriam González. Pero juegan orbitando en el extrarradio del poder real con encuestas que las sitúan rozando, con suerte, el 6%. En España la igualdad legal se ha alcanzado, pero la cultural, no.

Miriam González, de Democracia 21. Nieves Díaz

Antes de las urnas

En política contemporánea el liderazgo se sigue imaginando con corbata y disponibilidad total. ¿Qué falla en el último escalón? "En él se cambian las reglas", responde la jurista Alessia Putin, escritora y profesora en la UNED y en Comillas-ICADE.

"Para ser ministra basta con que te nombre quien manda; para llegar a la Moncloa necesitas conquistar el liderazgo de tu partido", matiza, asegurando que "la prueba empieza cuando el señor de la foto tiene que hacerse a un lado".

Un ejemplo ilustrativo de cómo funciona la política española es Isabel Díaz Ayuso. Ha sobrevivido a crisis pandémicas y en 2021 sacó más escaños que toda la izquierda junta, pero no presentó candidatura al liderazgo nacional.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista con motivo de las elecciones en EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Pablo Casado había intentado frenarla cuando su popularidad amenazaba con eclipsar la suya. Después de la guerra interna, Casado quedó fuera de la política. La lógica de los liderazgos sugería que quien derrota al jefe que intentaba contenerla, asciende.

Pero los presidentes autonómicos, los dirigentes provinciales, la dirección nacional y los aparatos territoriales entendieron que hacía falta un hombre de consenso: Feijóo.

Independientemente de si Ayuso aspiraba o no al cargo en ese momento, el desenlace retrata la inercia del sistema: tras la derrota de un hombre frente a una mujer con una legitimidad electoral incuestionable, el partido encontró a otro hombre para ocupar la vacante.

"La derecha comete un tremendo error cuando desaprovecha mujeres solventes para encabezar sus candidaturas nacionales" afirma Putin. ¿Y la izquierda? "Esta, tan pródiga en discursos feministas, tampoco ha llevado a una española a la presidencia del Gobierno", responde.

Y lo remata: "La exclusiva progresista del liderazgo femenino choca con la tozuda realidad".

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018) por el PP, señala a los partidos: "La responsabilidad fundamental es de los partidos políticos, porque son quienes eligen a sus líderes. Pero no todos han actuado igual. Fue el Partido Popular quien promovió, sin necesidad de cuotas, a las primeras presidentas del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, y del Senado, Esperanza Aguirre".

Las casi presidentas

La historia reciente ofrece varios casos de mujeres que estuvieron en condiciones de disputar o ejercer un liderazgo de primer nivel. Carme Chacón perdió el congreso del PSOE de 2012 por 22 votos frente a Rubalcaba.

Soraya Sáenz de Santamaría ganó en 2018 el voto de los afiliados del PP, pero los compromisarios coronaron a Pablo Casado. Inés Arrimadas ganó las elecciones catalanas de 2017 y se hundió con Ciudadanos.

En el PSOE, las mujeres han tocado el dintel sin cruzarlo. El PP las admite muy arriba, pero no las corona. Y en los partidos nuevos han sido fuegos artificiales: suben alto, brillan mucho y se apagan.

Yolanda Díaz llegó a ser vicepresidenta, ministra, heredera de Pablo Iglesias. Tenía foco, capacidad de negociación. Pero Sumar se convirtió en una centrifugadora de siglas, egos y venganzas, y ella acabó dimitiendo de su liderazgo.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Ricardo Rubio / Europa Press

Macarena Olona fue muy popular, capaz para llenar actos y una personalidad muy visible. La enviaron a Andalucía, en un caballo, vestida de faralaes, y acabó saliendo de Vox por la puerta de atrás.

Macarena Olona posa para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino E.E.

"A las mujeres ‘se les deja’ participar, pero no entran en el juego real", resume la escritora Diana Aller. "Pueden estar por debajo, pero que se queden ahí".

Marta Fraile, profesora de Investigación del CSIC y especialista en género, opinión pública y comportamiento político, apunta a la opacidad de las formaciones: "Los partidos son el secreto mejor guardado".

Explica que para ser candidata a la presidencia se requiere una larga trayectoria en unas redes de poder interno que "han estado dirigidas por hombres durante décadas". Según la investigadora, no es casualidad que las escasas candidatas que hemos tenido provengan de grupos de creación reciente (UPyD, Sumar, Podemos), con estructuras organizativas menos consolidadas.

Aller formula ese diagnóstico en términos más crudos: "El cerrojo no es un cerrojo, sino una puerta blindada con unos seguratas que controlan con maneras de matones". Para ella, "ahora mismo a ningún partido le saldría rentable tener a una mujer a la cabeza".

La abogada mexicana Ana Katiria Suárez, autora de En legítima defensa, coincide en que el filtro está en quienes seleccionan los liderazgos: "Llegar a la presidencia exige atravesar partidos que seleccionan liderazgos, que son patriarcales y sistemáticamente discriminatorios". También acusa a las formaciones de usar a las candidatas "como campañas de paridad o igualdad de forma tramposa para generar adeptos".

El doble de buenas (o triple)

¿Y si el problema fuéramos los votantes? "El voto femenino se divide y el masculino va directamente a los suyos", sostiene Diana Aller. La periodista y educadora social Mónica Nion, coautora de Sin velo (Debate, 2026), va más lejos.

"La gente de a pie desconfía de las mujeres. Es muy cateta. Ante las mismas acciones y el mismo currículum, un hombre siempre sale mejor valorado", asegura.

En 2012, un equipo de la Universidad de Yale publicó un experimento en PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Pidió a 127 profesores de Biología, Química y Física que valoraran la solicitud de un estudiante para un puesto de laboratorio.

El currículum era idéntico y solo cambiaba el nombre: John o Jennifer. John les pareció más competente y le ofrecían casi 4.000 dólares más de sueldo. Las profesoras penalizaron a Jennifer igual que sus colegas varones.

Pero en las urnas el cuento cambia, según Marta Fraile, que es la responsable en España de un estudio europeo que siguió a candidatas durante la campaña electoral de 2023 para medir el sexismo que sufren: "La investigación apunta sobre todo a los partidos, con el refuerzo de los medios (especialmente las redes sociales), y mucho menos a los votantes".

Lo difícil es llegar a la papeleta. "Las candidatas mujeres tienen que ser el doble de buenas para llegar a la cima", resume Fraile. Nion sube la apuesta: "Da igual derecha o izquierda, clase social alta o baja: hay que demostrar triplemente que valemos".

Luego está la lupa estética y moral. A ellos se les mide por el PIB y a ellas, por el encrespamiento del flequillo. "Se nos juzga de otra forma", señala la abogada y columnista Paula Fraga. "No solo tenemos que demostrar capacidad profesional, está nuestra apariencia".

Según Marta Fraile, para narrar las campañas, la prensa y las redes "recurren de forma reiterada al uso de metáforas vinculadas con la competición, el conflicto y la confrontación, como la guerra [...] o deportes de combate como el boxeo y las artes marciales".

Esto importa, insiste, "porque estos marcos interpretativos influyen en nuestra percepción de qué características definen a un verdadero líder y cuáles son los comportamientos que esperamos de quienes ocupan posiciones de liderazgo.".

Si llega una, llegamos todas

La paridad en las listas ha aumentado la presencia de mujeres en las instituciones, pero no resuelve por sí sola las condiciones que permiten hacer carrera política. México aprobó en 2019 su reforma de "paridad en todo" y, cinco años después, eligió a Claudia Sheinbaum. "Si llega una, llegamos todas", celebra Ana Katiria Suárez.

Las entrevistadas sitúan los cuidados entre los factores que continúan limitando esa carrera. "Si no llegamos a esto y a otras cosas es por la conciliación", dice Fraga. Fraile coincide: "El coste personal de dedicarse a la política es altísimo, y esos costes pesan más sobre ellas".

La investigadora cita la dimisión de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que explicó en 2023 que ya no tenía "suficiente gasolina en el tanque". "Soy humana", dijo entonces.

Fraga defiende la presencia femenina en la política "como agente de representación, pero cuidado, ha habido mujeres que con su presencia en primera línea han hecho mucho daño a la causa". A su juicio, los partidos buscan a aquellas que defiendan sus intereses "más que al feminismo".

Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, es más optimista: "Vamos a tener una presidenta más pronto que tarde". Lo llama "reposición": tras el relevo generacional, el de género: "Si las mujeres ya han llegado a todas las antesalas, acabarán ocupando el despacho principal cuando los hombres se retiren".

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, durante su intervención en la segunda jornada del III Foro Económico Español en Ceuta. Cristina Villarino

Cifuentes también confía: "España está preparada desde hace tiempo y no creo que exista un techo de cristal que impida a una llegar a la presidencia del Gobierno". Está "convencida de que la primera será del PP". Eso sí, "por méritos propios, no por cuotas".

Alessia Putin no apuesta: "Poner fecha sería astrología electoral". Diana Aller hace un retrato robot: "Probablemente la primera presidenta española esté ahora en primaria, será una niña solitaria y estudiosa, sin mácula". Su destino, augura, será el de "una mártir".

Mientras tanto, España ya tiene heredera. Leonor de Borbón será reina sin pasar por primarias, compromisarios ni urnas. Y lo será porque no tiene un hermano varón: la Constitución sigue prefiriendo, "en el mismo grado, el varón a la mujer".