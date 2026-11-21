Glenn Close asiste a la 17ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California, EEUU, el 15 de noviembre de 2026. Mario Anzuoni Reuters

Glenn Close, la diva modesta que revoluciona 'Los Juegos del Hambre': "Mi personaje se cree una obra de arte viviente"

Estos días, entre los carteles electorales, es más que probable toparse también con el de una película, en el que aparecen muchos personajes: unos vestidos de blanco, otros con colores vivos.

Sin duda, el aspecto más extravagante de esta nueva entrega de la saga de Los Juegos del Hambre titulada Amanecer en la cosecha lo tiene una mujer que resulta irreconocible, bajo un tocado de plumas.

Su cara está deformada, con lo que parece ser el producto de una cirugía extrema, y lleva puesto un enorme abrigo rojo, cruzado por una banda y una medalla.

Y ahí, debajo, está ella: Glenn Close (1947, Connecticut), la actriz capaz de transformarse, una y otra vez, sin dejar de ser ella misma. La actriz capaz de entregarnos personajes con construcciones insólitas en cualquier otra persona, pero creíbles en ella al instante. Y de jugar al juego de Hollywood durante cincuenta años, sin ninguna ínfula.

Este fin de semana veremos cómo pone en pie un nuevo personaje icónico: Drusilla Sickle, la cruel coordinadora de los sacrificios de personas que deben luchar entre sí en esta fantasía distópica. Una mujer narcisista y malvada a la que solo le importan las apariencias.

Glenn Close interpreta a Drusilla Sickle en 'Amanecer en la cosecha'. diamondfilms

"Todo empezó con cómo ella está descrita en el libro", declara Glenn Close refiriéndose al best-seller en esta entrevista que concede junto a otros dos intérpretes de la película.

Su aspecto sencillo contrasta con la imagen de su personaje. La actriz lleva puesta una chaqueta azul con raya diplomática gris sobre un jersey oscuro.

Su mirada chispea bajo una mata de pelo blanco: seguramente la vocación por interpretar sea el modo más auténtico de atreverse a ser lo opuesto de uno mismo.

"Tiene la piel totalmente estirada y tensada alrededor del rostro", explica gesticulando sobre Drusilla, "así que pensé: entonces, no sabemos cuál es su edad, y ella no quiere que la sepamos".

"Ella tiene ese rostro que ha evolucionado a lo largo de los años y eso implica un proceso de cómo se ha creado su cara con prótesis. Fue un viaje maravilloso, tenemos diferentes looks suyos sucesivos en la película", añade Close.

Conviene no contar mucho de antemano, pero anticipa sobre Drusilla que "ella piensa en sí misma como una pieza de arte viviente, es 'muy Capitolio'. Y, como añadidura a su rostro, está la oscuridad interna del personaje. Pensé que era muy importante que fuera atroz, pensé que era importante que fuera una persona vil. Ella representa, en cierta manera, todo lo que es corrupto".

"Es una manifestación de la crueldad. Sencillamente, no le importan los tributos", sentencia Close sobre la nueva villana a la que interpreta.

Close interpreta a una villana cuyo rostro ha sido creado a partir de prótesis para crear una imagen que juega con la edad, al límite de lo realista y muy diferente a la de la actriz. diamondfilms

Construir personajes sin serlo

Glenn Close cumplirá pronto 80 años y se ha convertido, durante más de medio siglo de oficio sin interrupción, en una de las mejores actrices del mundo.

Quizás recordemos cómo nos puso los pelos de punta al preguntar "¿sabes lo que se siente cuando conoces a alguien y te sientes atraída al instante?" en aquel cuarto de baño de Atracción Fatal (1987) que goteaba agua en el piso de abajo.

O cómo nos convenció de que manipular a los demás era la única opción en la alta sociedad francesa del siglo XVIII, cuando exclamaba que "¡la mayoría de los intelectuales son tremendamente estúpidos!", como la temible Marquesa de Merteuil de Las Amistades Peligrosas (1988).

Se convertía sin problema en la malvada Cruella de Vil —dos veces, una en los 90, bajo la dirección de Stephen Herek, y otra en el siglo XXI, dirigida por Kevin Lima—; o en una envejecida Férula Trueba en La Casa de los Espíritus (1993) —película donde coincide con otra de las grandes, Meryl Streep—; e incluso en un pirata masculino, Gutless en Hook (1991).

Tras 70 películas, ha estado nominada a los Oscars en ocho ocasiones —ya lo estuvo por su primer papel, en The World According to Garp, y acaba de recibir el honorífico—, ha recibido tres Globos de Oro y lo mismo se puede aplicar a su participación en el teatro.

En este ámbito ha recibido tres Tonys: su interpretación de Norma Desmond en Sunset Boulevard se llegó a nombrar como la mejor de la historia de Broadway. Mientras tanto, se casó tres veces —su último matrimonio terminó hace más de 10 años— y tuvo una hija, pero lo hizo sin aspavientos.

Estos días, después de haber sido dirigida por Los Javis en La Bola Negra (2026), en la que interpreta a una estudiosa de Lorca —sorprendentemente parecida al hispanista Ian Gibson—, declaraba que le encantaría volver a trabajar con ellos mientras recogía su primer Oscar.

Además, espera otros estrenos audiovisuales como Todas las de la Ley (Disney+), e incluso se baraja que vuelva al West End londinense con el papel masculino del Rey Herodes en Jesucristo Superstar.

Ahora pasa a formar parte del universo de Los Juegos del Hambre, arropada por una muchedumbre de fans, la saga inspirada en mitos griegos que convirtió en superestrella mundial a Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth desde su estreno inicial en 2012, lo mismo que ocurrirá ahora con Mckenna Grace y Joseph Zada, que encabezan el cartel juvenil.

La veterana intérprete, en un fotograma de la película. diamondfilms

Hay que recordar que se trata de una de las ficciones más exitosas de la literatura y el cine de nuestra época: si la escritora Suzanne Collins vendió millones de ejemplares de sus libros, se dice que la recaudación de las películas rondó los 3.000 millones de dólares —solo la secuela En llamas (2013) recaudó más de 865 millones en todo el mundo—.

Navegando por la red, la probabilidad de cruzarse con la promoción de esta película es igual de elevada. De hecho, es mayor, porque el trailer superó los 109 millones de reproducciones en 24 horas según Espinof y sus preventas indican ya una taquilla estratosférica, solo comparable a la del último Spiderman.

Sin embargo, a pesar de su éxito constante durante décadas, Glenn Close es conocida por mantener un perfil moderado, enfocándose en sus papeles y dedicándoles toda la energía. Con ella, todo es posible.

El propio director del film que se estrena ahora, el austriaco Francis Lawrence, explica en las notas de producción que Close participó con sus propias ideas en crear el aspecto de Drusilla. "A Glenn le encanta construir personajes", comenta Lawrence.

Nina Jacobson, la productora de la película, añade también cómo "su disposición a jugar en el 'terreno de pruebas' con el equipo de peluquería y maquillaje —permitiéndoles hacer cosas disparatadas con su rostro y sus pelucas— fue fundamental; no existe una versión posible de esta Drusilla sin Glenn Close. No hay otra actriz que hubiera podido convertirse en esa Drusilla, resulta icónica".

Glenn Close en un acto público reciente en Nueva York, EEUU. AFF/ABACA GTRES

Close forma parte de un elenco de excepción en el que también se encuentran Joseph Zada, Mckenna Grace, Joseph Zada, Jesse Plemons, Ralph Fienes, etc. diamondfilms

Se habla hasta de cómo se hasta un "equipo Drusilla" con personas encargadas de maquillaje, prótesis y peluquería, empujando para que tuviera una nariz "que le da un aire a cerdo", señala la misma Close en las notas, "y los ojos están estirados hacia atrás y hacia los lados; tanto como lo pude soportar".

"Además", subraya, "lleva un corsé extremadamente ajustado, lo cual tiene sentido, ya que en el libro de Suzanne se describe que va muy ceñida. Por eso, parece que a Drusilla siempre le falta el aire: sencillamente, porque no puede respirar con ese corsé puesto".

De hecho, aparece en la película subida en un carrito que la ayuda a transportarse, también porque lleva botas muy altas. "Es mucho más rápido y eficiente; de lo contrario, le llevaría una eternidad llegar hasta allí a pie", ironiza Close.

En todas las escenas hay algo que simboliza su mando, como apunta la diseñadora de vestuario, Bina Daigeler: "Drusilla siempre lleva una medalla: un pequeño detalle de inspiración militar que Glenn quiso incorporar al diseño de su vestuario".

Glenn Close: "Es atroz: representa todo lo que es corrupto"

Un universo extravagante

Además de trabajar como actriz, Glenn Close se ha comprometido en la lucha contra el estigma de los problemas de salud mental, con la ONG Bring Change to Mind, que organiza clubes en cientos de escuelas a lo largo de EEUU. En paralelo, apoya a los animales y es miembro de la gobernanza del Sundance Institute.

¿Cómo fue su llegada en este momento de su vida al extravagante universo de Los Juegos del Hambre? Glenn lo explica en esta entrevista.

"Mi introducción fue con la primera película. Fue increíble. Algo que no había visto antes. He visto todas. Y luego tuve una llamada con Francis Lawrence diciéndome '¿quieres estar en una de ellas?' Y fue como "¡Sí!". Como actor, piensas "wow, sí, sí".

"Esta es la historia de Haymitch, tal como lo establece Woody Harrelson", relata sobre el film, "de quién sabes que ha vivido algunos eventos terribles en su vida, que le han hecho ser del modo que es. Y ver el principio de su vida, cuando es un chico precioso con una familia que ama, y ver lo que ocurrió, es devastador. Es realmente devastador".

"Es un viaje en el que, aunque tú sepas que Woody estaba allí, te preguntas '¿cómo llegó hasta allí?'", comparte con gran énfasis. "Para mí, pienso en ello casi como en la tripa de la historia [gesticula haciendo un círculo con ambas manos]. Porque sabemos que es el principio de ellos siendo capaces de pelear, lo cual puede llevarles a la victoria, pero con terribles sacrificios para llegar allí".

La saga espera volver a hacer historia con esta precuela que regresa al conocido "mundo de Panem", en el que cada cierto tiempo un grupo de jóvenes se tiene que enfrentar entre sí hasta que solo quede uno con vida.

"Podemos acabar con el Capitolio", es el lema que muestran los carteles y el trailer, sin duda con un diseño optimizado para atraer a la generación Z. "No somos animales a los que matar para entretenerse", afirmará el joven protagonista.

Su compañera de reparto, Elle Fanning, habla de hecho en esta entrevista de nuevas audiencias: "es también una especie de introducción a la entera franquicia si no has visto los otros films, porque empieza por el principio". Aunque explica que la última entrega iba al inicio de la trama, "es una historia que se sostiene por sí misma".

"Hay algo en el camino de Haymitch [Haymitch Abernathy, el protagonista] que es muy clásico para mí", añade también el actor Jesse Plemons: "Es increíblemente trágico y devastador, todo lo que atraviesa, pero este chico que aún no ha visto el poder que posee, todo el mundo lo ve antes que él".

"Y entonces, a través de las circunstancias es llevado a aceptar esa suerte de herencia de poder que tiene. […]", prosigue, explicando cómo a él la épica del relato le recuerda incluso a la dinámica de Star Wars.

Una acción trepidante, llena de personajes extraordinarios, entre los que está también Snow [Ralph Fiennes], y otros cameos, todos personajes capitaneados por una infame Drusilla.

¿Romperá la taquilla esta nueva película? De momento, una cosa está clara: el personaje de Drusilla interpretado por Glenn Close pasa a ser, como no podía ser de otra manera, historia del cine.