Rita McGrath, experta en estrategia de Columbia: "Para pedir una subida salarial, utilizo el truco de la 'mamá osa'"

De adolescente, Rita McGrath (New Haven, Connecticut, Estados Unidos, 1959) soñaba con ser periodista. Sin embargo, el destino la llevó por el ámbito académico y corporativo hasta convertirla en una de las pensadoras de dirección de estrategia e innovación más influyentes.

Profesora en Columbia Business School, donde dirige el prestigioso programa Leading Strategic Growth and Change, es reconocida por el ranking Thinkers50 –los premios Oscar del mundo de los negocios–, como una de las 10 mentes empresariales más destacadas del planeta.

Ha participado en la última edición del foro internacional Wobi Madrid, con una ponencia sobre las estrategias de crecimiento en el mundo empresarial.

Autora de superventas como The End of Competitive Advantage (El fin de la ventaja competitiva), McGrath es una de las voces más respetadas por los altos directivos de las compañías Fortune 1000. También ha participado como ponente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde los líderes escuchan con atención sus diagnósticos sobre crecimiento disruptivo.

Se la conoce por combinar de forma única el rigor analítico con una aguda sensibilidad hacia los cambios culturales y sociales. Y no duda en poner la lupa sobre cuestiones complejas como el liderazgo de la mujer y la equidad en el ámbito profesional.

McGrath dirige el programa Leading Strategic Growth and Change. Cedida

Durante la conversación, se echa las manos a la cabeza, de forma literal, al escuchar cómo algunas voces sostienen que la igualdad ya es una batalla ganada, o un objetivo plenamente alcanzado por el que no valdría la pena seguir preguntando en las entrevistas.

“¡Por todos los cielos! ¿Por dónde empezar?”, exclama ante la sola idea de que la paridad esté resuelta. Para McGrath, los datos y las métricas demuestran que “aunque hemos logrado enormes progresos”, el margen de comportamiento aceptable para las mujeres en el trabajo sigue siendo mucho más estrecho que para sus colegas masculinos.

A esta brecha se le suman las barreras estructurales que, señala “persisten en la carrera corporativa”. Frente a este panorama, la experta recalca la importancia de anticipar los cambios en tiempos de incertidumbre, de utilizar la IA a favor de la equidad y de seguir alzando la voz.

Al mirar hacia atrás, a tus años de adolescencia, ¿cómo te recuerdas?

En mi adolescencia quería ser periodista, ¡fíjate! Pero siempre me han interesado mucho las organizaciones y, en concreto, las empresas. En parte puede ser porque mi padre trabajaba en Xerox y después en Kodak, así que supongo que volvía a casa del trabajo contando historias sobre lo que había sucedido en la oficina, y todo aquello me parecía muy interesante.

Cuando fui a la universidad estudié Ciencias Políticas y mis primeros años profesionales transcurrieron en la administración pública.

¿Y cuándo descubriste tu pasión por la estrategia empresarial y la innovación?

Cuando decidí dejar el sector público para hacer mi doctorado, estaba muy interesada en estudiar la ciencia de la implementación, es decir, cómo llevar las ideas a la práctica. Mi director de tesis me dijo que no se le ocurría nada más aburrido que eso (risas).

Por suerte, conseguí una beca para estudiar el capital riesgo corporativo dentro de las organizaciones, y aquello me llevó a interesarme por la innovación. Ese fue, por así decirlo, el camino que acabé siguiendo, que no era en absoluto por donde había empezado.

¿Por qué decidiste especializarte en estrategia?

En realidad, empecé estudiando innovación. En aquella época, los investigadores más destacados en el ámbito de la estrategia se dedicaban al análisis de sectores industriales, y aquello no me interesaba demasiado.

Con el tiempo, la innovación ha ido adquiriendo un papel cada vez más esencial en la estrategia, así que acabé incorporando esta última como algo necesario. Además, la mayoría de los programas de emprendimiento e innovación en las escuelas de negocios se encuentran dentro de los departamentos de estrategia, así que todo me condujo a ella.

La experta en estrategia ante el objetivo. Cedida

Thinkers50 te reconoce como una de las pensadoras más influyentes del mundo. ¿Cómo es tu proceso de pensamiento?

Creo que una de los grandes privilegios que tenemos en mi mundo es precisamente ese, que nuestro trabajo consiste en pensar. Tenemos tiempo para reflexionar, analizar y desarrollar ideas.

En mi caso, creo que empecé a darle vueltas a las cosas cuando comencé a escribir en medios que no eran exclusivamente académicos, sino que también pretendían resultar útiles para los profesionales. Combinar ambas facetas marcó una gran diferencia.

Una de las cosas que valoran organizaciones como Thinkers50 es que vayas más allá de tu disciplina académica para intentar generar un impacto en el mundo real. Creo que mis artículos y libros han contribuido a ello. Además, escribo muchísimo y probablemente eso también lleva a reflexionar; escribir ayuda.

¿Consideras que la velocidad del mundo actual es un problema que impide a la gente detenerse a pensar? ¿Crees que esto es un problema?

Sí, y además creo que es algo crónico, especialmente en las grandes organizaciones. La gente va corriendo de una reunión a otra, sin tomarse el tiempo para analizar qué está pasando realmente.

Esto es especialmente importante a la hora de detectar señales de lo que ocurre en su entorno; no se dedica el tiempo necesario a ello y los cambios terminan pillándolos por sorpresa. Las empresas no tienen posibles situaciones adversas previstas, ni han pensado en qué harían si ocurriera determinado evento.

En estos tiempos, es muy rara la persona que tiene la disciplina necesaria para detenerse y pensar.

¿Has encontrado obstáculos en su carrera por el hecho de ser mujer?

Por supuesto, ¿quién de nosotras no los ha tenido? Una de las cosas que sabemos es que ellas tienen un margen de comportamiento socialmente aceptable mucho más estrecho que los hombres.

Una lección dura que tuve que aprender al principio de mi carrera es que si eres demasiado dulce, educada y amable, la gente piensa que no tienes consistencia, ni autoridad; pero si eres demasiado exigente y decidida, te consideran una ‘zorra’, o algún calificativo similar.

¿Nos juzgan de forma muy diferente?

Totalmente. Hay un estudio interesante que analizó cientos de evaluaciones de desempeño de hombres y mujeres. Una de las cosas que sorprendió a los investigadores fue que había una palabra que aparecía en aproximadamente un tercio de las evaluaciones de ellas, pero que no aparecía en ninguna de las de ellos.

La palabra era abrasive, que significa tanto abrasiva como agresiva. Una de las cosas que tuve que aprender, y que también tendrán que aprender las mujeres que lean esto, es a desenvolverse dentro de ese estrecho margen de comportamiento aceptable.

¿Cómo podemos navegar dentro de ese margen tan estrecho?

Yo utilizo algunos trucos. El primero consiste en ser percibida como alguien que defiende los intereses de otras personas.

Si vas a pedir un aumento de sueldo para ti misma, por ejemplo, pueden verte como egoísta; pero si dices "mi equipo está trabajando durísimo, necesitamos una subida salarial para mantener unido a este grupo que está consiguiendo resultados extraordinarios", no van a pensar mal de ti, porque estás abogando por otros.

A eso lo llaman el efecto Mama Bear (‘mamá osa’). Otra técnica es usar el humor para suavizar tu discurso, o en momentos incómodos de desigualdad, mansplaining, etcétera.

¿Has percibido una cierta corriente de mujeres líderes que transmiten que todo está bien ya, incluso cansadas de que se les pregunte por la igualdad?

Me parece inconcebible porque no es así. Hemos avanzado muchísimo, no me malinterpretes, creo que hemos conseguido progresos enormes. No pretendo transmitir un mensaje pesimista, pero si observamos aspectos como la paridad salarial, los hombres siguen cobrando más. Y hay muchos más datos objetivos al respecto.

¿Cómo valorarías el estado actual de la igualdad de género?

Depende de los indicadores que analicemos, pero seguimos estando muy lejos de alcanzar la igualdad. Si analizamos los ascensos en la mayoría de las empresas, las diferencias no se producen tanto en los puestos más altos como en los primeros escalones de la carrera profesional.

A las mujeres les cuesta mucho más tiempo conseguir, por ejemplo, su primer puesto directivo. Y eso tiene un efecto en cadena a lo largo de toda su trayectoria profesional, porque si tardas dos o tres años más que un hombre en conseguir esa primera oportunidad, esa diferencia acaba reflejándose después en quiénes forman parte del grupo de candidatos que aspiran a puestos superiores. Hay investigaciones que lo demuestran.

Y en la parte positiva, ¿qué destacarías?

Lo que sí estamos viendo, y resulta muy alentador, es que cada vez más mujeres se convierten en empresarias. Muchas han decidido que están hartas de todo esto y se dicen "no quiero seguir lidiando con las reglas de las empresas tradicionales; voy a crear mi propio entorno de trabajo".

Es una tendencia prometedora. Pero creo que las desigualdades persisten en muchas dimensiones. Y si tenemos en cuenta a todas las mujeres, no solamente a las profesionales con empleos cualificados y de oficina, la situación empeora a medida que descendemos en la escala de ingresos.

La especialista habla de innovación, brecha de género y otras muchas cuestiones en esta entrevista para Magas. Cedida

¿Crees que estamos viviendo una corriente contra los derechos y las libertades de las mujeres?

Sí, creo que existe una cierta reacción contraria. Si lo pensamos, cuando una mujer puede controlar su propia fertilidad y decidir cuándo quiere formar una familia, tiene mucho más poder que cuando está a merced de su propia biología. Y eso resulta amenazador para algunas personas.

Pensemos, por ejemplo, en la salud materna. En Estados Unidos hemos asistido a todo este debate sobre los derechos reproductivos y las leyes sobre el aborto en numerosos estados.

Pero creo que hay algo que no se está teniendo suficientemente en cuenta: al crear un contexto de riesgo y presión sobre los médicos para que tengan muy claro qué procedimientos pueden realizar, se está perjudicando la salud materna en general.

Si una se queda embarazada y tiene un problema, hay lugares del país en los que no querría estar porque los médicos quizá tengan demasiado miedo a practicar determinadas intervenciones hasta que la paciente está prácticamente al borde de la muerte. Esto está perjudicando a las mujeres de una manera que tal vez nadie había previsto.

¿Qué consecuencias puede tener eso?

Algunas ya las estamos viendo. En Estados Unidos hay jóvenes que quieren esterilizarse a una edad muy temprana para no tener que preocuparse por quedarse embarazadas, o que prefieren no mantener relaciones sentimentales o sexuales porque tienen miedo a que un parto pueda arruinarles la vida.

También estamos viendo algo que considero positivo: han disminuido considerablemente los embarazos adolescentes. Creo que esa es una buena noticia.

En un mundo lleno de incertidumbre como el actual, ¿cómo pueden los líderes y las organizaciones anticiparse al cambio y convertir esa incertidumbre en una ventaja estratégica?

Hay tres procesos clave para anticipar el cambio. El primero consiste en preguntarse si la organización dispone de mecanismos para detectar qué está sucediendo fuera de ella.

Muchas empresas grandes que acumulan años de trayectoria empiezan a centrarse demasiado en su propio funcionamiento interno y dejan de prestar atención a lo que ocurre en el exterior. Por eso es fundamental desarrollar esa capacidad de observación y detección.

El segundo es conectar esa percepción con una disciplina organizativa, es decir, definir de quién es la responsabilidad, cuándo se analiza la información y cómo se transmite. Y el tercero, contar con un mecanismo para convertir esas señales en acciones concretas.

Por ejemplo, si observo que un competidor está haciendo algo que me va a afectar, tengo que saber cómo debería responder mi compañía. Es importante pensarlo de antemano para que, cuando llegue el momento de actuar, ya lo hayamos analizado y estemos preparados para tomar una decisión.

La inteligencia artificial está transformando sectores, empleos y al propio trabajo. ¿Cree que es probable que las mujeres asuman el coste de los cambios en las organizaciones, y cómo podemos evitarlo?

Históricamente, ellas han asumido el trabajo invisible que permite mantener en buen funcionamiento las organizaciones, los hogares y las comunidades. Por desgracia, si no actuamos de manera proactiva, en la era de la IA no será diferente.

Deberíamos asegurarnos de que tareas de este tipo, como organizar eventos sociales, por ejemplo, se repartan de manera equitativa. Lo positivo es que podemos, y debemos, utilizar la tecnología para hacer visible ese trabajo y estructurar el reparto de responsabilidades en consecuencia.

¿Qué significa para usted el liderazgo en el siglo XXI?

Para mí, liderar significa inspirar a las personas para que alcancen objetivos que ninguno de nosotros podría conseguir por sí solo.

¿Qué consejo daría a las profesionales que están empezando, o van a comenzar, su carrera profesional?

Buscad a personas que os apoyen y os orienten, tanto mentores como patrocinadores profesionales [sponsors, alguien que utiliza su propia influencia y reputación para abrir puertas profesionales], y construid vínculos significativos y duraderos con ellas.

Cread también una red de colegas y profesionales de vuestra generación con quienes compartir experiencias, y apoyaos mutuamente.