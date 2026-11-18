La soprano Pilar Jurado prepara Opera Lovers Modo On, una propuesta solidaria para el próximo 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Esteban Palazuelos

Pilar Jurado prepara una gala contra la violencia de género en mujeres con discapacidad: "Que sepan que no están solas"

La música también puede convertirse en una herramienta para recuperar la autonomía, reconstruir vidas y dar visibilidad a realidades que con demasiada frecuencia permanecen en segundo plano.

Esa es la filosofía de Opera Lovers Modo On, la gala solidaria que Pilar Jurado prepara para el próximo 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con el apoyo de Fundación ONCE.

La recaudación se destinará íntegramente al programa Mujeres en Modo ON-VG, que acompaña a mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género y trabaja para favorecer su recuperación a través de la formación, el empleo y el emprendimiento.

Esta fecha no es casual. Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la iniciativa quiere poner el foco en un colectivo especialmente vulnerable.

Para dar forma a esta convocatoria, la intérprete ha apostado por una propuesta que se aleja de la gala de ópera tradicional.

Blanca Paloma, Cayetana Guillén Cuervo, Esperansa Grasia y Eva Diago son algunos de los nombres que participarán en un espectáculo que reunirá a artistas de disciplinas diferentes, muchos de ellos ajenos a este universo.

La soprano apuesta por una cultura accesible para todos en el más amplio sentido de la palabra. Esteban Palazuelos

"Para mí era muy bonito que participara gente que habitualmente no está en este mundo", cuenta Jurado. Su intención es que estos profesionales se atrevan a explorar un lenguaje artístico distinto y descubran nuevas posibilidades performativas.

Ella misma está trabajando con ellos como preparadora vocal: "Estoy haciendo de coach para enseñarles las particularidades de la voz lírica y ayudarles a encontrar una manera diferente de interpretar", sigue.

La inclusión será también una realidad sobre el escenario y entre el público. El evento contará con bucle magnético, traducción en lengua de signos durante las actuaciones y subtítulos.

"Me parece fundamental que la cultura sea accesible y que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones", defiende la cantante.

Una convicción que resume su manera de entender el compromiso artístico: "Quienes tenemos la posibilidad de llegar a otras personas mediante nuestro trabajo debemos utilizar esa capacidad para ayudar", continúa.

Red de apoyo

La colaboración y el reconocimiento del talento femenino son otros dos principios que atraviesan su trayectoria. En los próximos días participará también en el encuentro de las candidatas a formar parte de la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que se celebrará en Talavera de la Reina.

Como integrante honoraria, después de haber sido elegida en tres ocasiones, será la encargada de cerrar la jornada con una actuación musical: "Estoy buscando algo bastante espectacular para terminar por todo lo alto". Su vínculo con esta comunidad va más allá del reconocimiento profesional.

Jurado considera que estos espacios son fundamentales para dar visibilidad a mujeres que desarrollan su carrera en sectores muy diferentes y, sobre todo, para facilitar que las nuevas generaciones encuentren referentes.

"Tenemos que transmitirles que no están solas y que pueden encontrar inspiración y apoyo", afirma.

Su mensaje es inequívoco: "Cuando estamos unidas somos muchísimo más fuertes, más sabias y mejores personas". No entiende el éxito como una competición en la que las oportunidades de unas dependan de los logros de otras.

Nuevos caminos

En el terreno discográfico, la compositora atraviesa una etapa especialmente fértil. Su último álbum, Artifex Sui, dedicado a la música contemporánea de su autoría, reúne sus facetas como compositora, intérprete y directora. Un proyecto personal que, reconoce, ha tenido una acogida mucho mayor de la que esperaba.

La carrera de Pilar Jurado va más allá de su virtuosismo como soprano. Esteban Palazuelos

"Es un disco que reúne todas las facetas de mi trabajo y representa muy bien quién soy como artista", cuenta. Su publicación, a principios de 2026, coincidió con el decimoquinto aniversario del estreno de su ópera en el Teatro Real, una efeméride que le pareció el momento idóneo para reivindicar su trabajo creativo.

A esta satisfacción se suman sus proyectos recientes. Acaba de regresar de Cádiz, donde se ha estrenado una obra suya en el Festival de Música Española, y ha recibido otra noticia que alimenta su entusiasmo: ha sido seleccionada como una de las tres finalistas de un importante concurso de composición, cuyo resultado conocerá próximamente.

Camino propio

Después de una carrera en la que ha combinado escenarios, partituras y dirección musical, su manera de entender el éxito no se limita a los objetivos alcanzados. También tiene que ver con lo que una persona es capaz de ofrecer a los demás.

"Tengo la suerte de poder dedicarme a aquello que me hace feliz y, si además puedo utilizar mi trabajo para hacer dichosas a otras personas, cierro un círculo maravilloso", concluye.

En esa idea confluyen sus proyectos actuales: una gala que busca combatir la violencia de género en el caso de aquellas mujeres que sufren discapacidad, una comunidad que reivindica el talento femenino y una carrera artística que continúa explorando nuevos territorios.

Para Pilar Jurado, compartir lo conseguido y facilitar el camino a quienes vienen detrás forma parte, también, de la obra que merece la pena construirse.