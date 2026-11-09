Sara Zaldívar, fundadora de Huntress of Art: “Hay que entender que existen piezas para todos los bolsillos"

Hay quien entra en una galería con la sensación de que no pertenece a ese lugar. Quien contempla una creación y se pregunta qué está viendo exactamente. O quien, frente a una pieza que cuesta miles de euros, no termina de comprender dónde reside su valor. Sara Zaldívar conoce bien esas dudas y lleva años intentando desmontarlas.

Fundadora de Huntress of Art, la consultora que creó hace once años, ha convertido su pasión por la creación artística en una profesión que combina asesoramiento a coleccionistas, gestión cultural y apertura de nuevos espacios de difusión.

Entre sus proyectos figuran CerARTmic, una feria dedicada a la cerámica, y, más recientemente, Synchronia, una exposición al aire libre en Miami que reúne lo mejor del talento hispano.

En conversación con Magas, habla de su trayectoria, sus comienzos y, sobre todo, de su manera de acercarse a la creación: observar, comprender el contexto, estudiar al autor y, sólo entonces, decidir.

En un mercado donde las cifras millonarias y las tendencias a menudo eclipsan el valor de las piezas, Zaldívar defiende una idea tan sencilla como necesaria: antes de comprar, hay que aprender a mirar.

¿Cómo nace Huntress of Art?

Comenzó hace más de una década como una empresa exclusivamente dedicada a la asesoría, pero con el tiempo ha evolucionado y ahora casi el 60 % de nuestro trabajo es gestión cultural. Organizamos eventos relacionados con la creación actual y dirigimos un máster para formar y profesionalizar a personas que trabajan en este ámbito: creadores, gestores culturales y cualquiera que quiera dedicarse a este sector.

También tenemos CerARTmic, una feria dedicada íntegramente a la cerámica, y desarrollamos proyectos para empresas y marcas que quieren establecer vínculos con este universo. Es una actividad muy diversa, pero todo tiene un hilo conductor: acercar estas disciplinas a distintos públicos y generar oportunidades para quienes las desarrollan.

Antes de dedicarte profesionalmente a este mundo, estudiaste Arquitectura. ¿Cómo llegaste hasta aquí?

A mí siempre me interesó muchísimo la creación artística, pero en mi casa querían que estudiara una ingeniería. Elegí Arquitectura, que creo que me ha servido muchísimo porque te da una capacidad de trabajo brutal. Además, desarrolla la visión espacial, algo que me resulta muy útil en muchos de mis proyectos.

Es una formación distinta, pero hay conexiones evidentes entre la arquitectura y la expresión artística. En mi caso, fue una base que me ha acompañado durante toda mi trayectoria.

Una parte importante de tu trabajo consiste en asesorar a personas que quieren comprar piezas artísticas. ¿Crees que se puede educar el gusto o es un don de nacimiento?

El ojo es súper educable. De hecho, forma parte de mi labor ayudar a mis clientes a entender qué es bueno y qué no. Y eso se consigue viendo muchísimo: visitando exposiciones, yendo a museos, leyendo y estudiando. Así puedes ir sofisticando tu mirada.

No creo que sea una cuestión reservada a unos pocos. Cuanto más conoces, más herramientas tienes para apreciar una pieza y comprender por qué un creador trabaja de determinada manera.

La consultora Sara Zaldívar posan en uno de sus espacios durante la entrevista. Esteban Pa

La creación actual despierta muchas preguntas. Pensemos en la famosa pieza de Maurizio Cattelan: el plátano pegado a una pared con cinta adhesiva. ¿Cómo se explica que algo así pueda alcanzar cifras millonarias?

Me parece un genio. Es una propuesta hecha con un humor espectacular y él tiene una trayectoria imparable, respaldada por su trabajo, por las exposiciones en las que ha participado, por las instituciones que le han apoyado y por los coleccionistas que han adquirido sus piezas.

Para valorar si un precio se sostiene, tienes que conocer el contexto y la trayectoria del autor. No puedes quedarte únicamente con la imagen de un plátano pegado a una pared.

Además, muchas de las noticias que aparecen sobre el mercado artístico son las más estridentes, las que llaman más la atención. A la gente le gusta hablar de las cosas más locas, pero representan un porcentaje muy pequeño de lo que sucede realmente en este sector.

Imaginemos que alguien llega a pedirte asesoría con mil euros y te dice que quiere invertirlos en este mercado. ¿Qué le recomendarías?

Lo primero que le diría es que, si dispone de esa cantidad, no diga que va a invertir. Creo que estas adquisiciones no se pueden considerar una inversión, salvo que estés haciendo transacciones de mucho dinero. Si me dices que vas a comprar un Picasso, entonces quizá sí te diga que es una inversión.

Creo que ha habido un malentendido al intentar transmitir que todo el mundo puede especular con este tipo de compras. Para mí, la primera razón para adquirir una pieza tiene que ser que te interpele, que te apetezca vivir con ella. Y si después al creador le va fenomenal, estupendo.

Pero la premisa no puede ser que quieres que se revalorice, porque eso ocurre en un porcentaje muy pequeño de los casos.

¿Y cómo ayudas a un coleccionista a distinguir entre una compra meditada y una elección motivada por la moda o el deseo de impresionar?

Hay coleccionistas a los que les gusta comprar nombres, igual que hay personas a las que les gusta comprar marcas. Yo siempre les digo que piensen mucho antes de decidirse.

Hay que preguntarse qué te apetece tener, con qué quieres vivir, cuánto te quieres gastar y cuánto conoces al autor. Me gusta comprender qué busca cada persona y guiarla a partir de sus gustos, enseñándole también a elegir buenos creadores.

¿Alguna vez has defendido a un creador emergente cuando pocos confiaban en él y el tiempo te ha dado la razón?

Muchas. Y me llena de orgullo, la verdad. Además, cuando se trata de creadores españoles, normalmente acabamos teniendo una relación personal y nos convertimos en amigos. Cuando les va bien, me hace muy feliz.

El mercado también se mueve por tendencias. ¿Cómo influyen esas corrientes en el coleccionismo?

En los últimos años ha crecido el interés por la producción africana y por las creadoras, por ejemplo. Pero cuando asesoro a alguien, me interesa comprender qué quiere y cuáles son sus gustos. A partir de ahí, intento guiarle hacia buenos nombres.

En cuanto a la presencia femenina, sé que ahora existe una voluntad de alcanzar la igualdad en la representación, pero para mí la expresión artística no tiene género. Cuando veo una pieza, me da igual si la ha hecho un hombre o una mujer. Lo que me importa es que me interpele, que me guste, que me diga algo y me haga sentir.

La inteligencia artificial también ha entrado en el terreno creativo. ¿Crees que cada vez será más difícil distinguir una creación extraordinaria de otra mediocre?

Creo que todavía está muy lejos de sustituir el alma de un ser humano y, por tanto, la de un creador. Se utilizará como un medio más.

Los creadores siempre han estado a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Pensemos en los pintores flamencos cuando comenzaron a utilizar el óleo. Después llegaron la fotografía y el vídeo, que también transformaron la producción artística.

La IA es otra innovación que muchos utilizarán porque forma parte de nuestro tiempo.

Si pudieras colarte una noche en el estudio de cualquier creador de la historia, ¿a quién elegirías?

Al Bosco, sin ninguna duda. Me encantaría comprender de dónde sacaba esa imaginación tan espectacular y minuciosa. Cada uno de sus personajes es una historia en sí mismo.

En el terreno del liderazgo femenino, ¿te has encontrado con barreras por ser mujer en un sector competitivo?

Si te soy muy sincera, no lo he sentido. En este ámbito hay muchas mujeres, aunque es cierto que hay bastantes menos en puestos directivos de museos, por ejemplo. Ese es un reto que tenemos que resolver.

Por mi parte, he puesto en marcha el Brilliant Women's Circle, un evento mensual en el que reúno y entrevisto a profesionales destacadas de diferentes ámbitos. La iniciativa busca generar encuentros, conversaciones y notoriedad entre aquellas que están abriendo camino en sus respectivos sectores.

A menudo se presenta este sector como un territorio exclusivo, reservado a quienes tienen un alto poder adquisitivo. ¿Es posible democratizarlo de verdad?

Esa percepción existe, pero no es cierta. Tenemos la suerte de contar con museos espectaculares a precios muy económicos. Además, las galerías ofrecen exposiciones y propuestas culturales gratuitas todos los meses, y creo que deberíamos ir más a disfrutarlas.

Hay que romper ese miedo a entrar en una galería. Y también entender que existen opciones para todos los bolsillos: puedes comprar una litografía o una pieza de cerámica de un creador emergente. Si quieres coleccionar, hay miles de posibilidades.

¿Hay alguna figura que admires especialmente y que te sirva de referente?

Peggy Guggenheim. Ella fue capaz de ponerse el mundo por montera por su amor a la creación artística.

En arquitectura, me gustan mucho Herzog & de Meuron y, por supuesto, los clásicos como Mies van der Rohe y Le Corbusier.

Sara Zaldívar en un momento del encuentro. Esteban Palazuelos

¿Qué proyecto te ilusiona especialmente en este momento?

Definitivamente, tener la suerte de dirigir un proyecto como Synchronia: Open Sky Museum, una exposición de creación digital hispana que convierte la ciudad de Miami en un museo a cielo abierto.

Contamos con nombres como Daniel Canogar, Pilar Zeta, Alfredo Salazar-Caro, Solmán López y Glenda León. Se puede disfrutar hasta el 15 de diciembre de 2026.

En un sector donde el precio puede confundirse con el valor y las tendencias amenazan con dictar el gusto, la propuesta de Sara Zaldívar consiste en algo mucho más personal: mirar con curiosidad, comprar con criterio y dejar que cada pieza encuentre su lugar en nuestra vida. Porque, al final, la creación artística no sólo se contempla. También se habita.