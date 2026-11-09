La gallega en una de las salas del Teatro Real de Madrid, que la verá por primera vez sobre el escenario con 'Las bodas de Fígaro'. Esteban Palazuelos

Lucía Iglesias, la soprano de 26 años que debuta en el Teatro Real: "No te juzgan por ser una diva, sino por ser una mujer"

Al salir del metro y levantar la mirada, la figura del Teatro Real corta el cielo de Madrid cuando el frío ya arrecía con fuerza. No entramos al edificio por la puerta principal, sino por la de los artistas, porque vamos al encuentro de una.

Los pasillos que parecen llevar a ninguna parte nos arrojan frente a la mirada de la soprano gallega de 26 años Lucía Iglesias, que espera atenta en su camerino.

Antes siquiera de que dé la bienvenida, el ojo capta una luz especial, la que desprende el alma de quien va a debutar en el gran escenario madrileño —ya ha ido de la mano de ellos en otras producciones (giras, carrozas, recitales) y vive con pasión absolutamente todo lo que hace.

Esa misma luminosidad la desprende Ricardo, su padre, que la acompaña atento, sin perderle el paso desde una esquina de la sala. Es quien, junto a su madre, la ha llevado de la mano en cada paso que ha dado en su carrera. Desde que, con ocho años, se presentó a su primer casting.

Lucía es poliédrica, no sólo es una soprano de altura, sino que también se mimetiza con las labores de diseño, costura y confección, otra de sus pasiones. Crea su propio vestuario cada vez que puede, especialmente cuando ofrece recitales.

Ahora se mete en la piel de Barbarina, en Las bodas de Fígaro, y cumple un sueño que siempre estuvo ahí: subirse a las tablas del Real, que la verá brillar en toda su complejidad, con todas las aristas que la componen y hablan de ella y sus incontables inquietudes.

Lucía Iglesias se enamoró de la ópera con tan sólo ocho años. Esteban Palazuelos

Tienes 26 años y estás a punto de subirte al escenario del Teatro Real con Las bodas de Fígaro. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso que empezó de niña puede convertirse en tu vida?

A los ocho vimos un anuncio en el periódico buscando figurantes para la ópera Werther en La Coruña. Mi hermano y yo nos presentamos al casting y nos eligieron. Nunca había visto una obra de este tipo escenificada y al descubrir ese mundo me di cuenta de que era mi vida: unía todo lo que me gustaba y ya no podía existir sin ello.

¿Y cómo se compagina eso con seguir saliendo a jugar al parque?

Tras esa producción preguntamos qué había que estudiar para ser cantante de ópera y nos dijeron que el conservatorio.

A canto no se podía acceder tan joven —empecé con 15—, así que comencé oficialmente con piano. Lo llevé con el colegio y el instituto; mientras otros iban al parque yo tenía clases, pero asumí ese sacrificio porque quería ser cantante y me hacía completamente feliz.

Quiero destacar el apoyo de mis padres. Había días en que entraba al instituto a las ocho y media de la mañana y salía del conservatorio a las diez de la noche. En los huecos de hora y media, mi padre esperaba conmigo. Para un menor o un adulto es un esfuerzo muy grande, pero es la realidad de esta situación.

La ópera tiene unos códigos muy concretos y una gran exigencia artística. ¿Cómo se encuentra una voz propia dentro de una disciplina con tantos siglos de historia?

Es complejo porque hay referentes dorados, pero tratas de aportar una visión actual. Los libretos clásicos son atemporales, porque tratan problemas humanos universales con los que el público se identifica.

Además, la voz propia radica en que cada una es única por naturaleza y suena a uno mismo. Por ejemplo, ensayando aquí, en el Teatro Real, me reconocieron cantando a distancia el rol de Susanna precisamente porque cada voz tiene su timbre particular.

Aparte de los referentes, cada artista aporta su personalidad y estilo a un instrumento que ya de por sí es incomparable con otros.

¿Qué parte de ti sigue siendo esa niña que empezó con ocho años y qué ha cambiado más desde entonces?

Profesionalmente, muchísimo. He aprendido, me he subido incontables veces al escenario y he ganado seguridad tras las dudas habituales del aprendizaje.

Lo que sigue intacto es la ilusión y el amor por la carrera. Antes era un enamoramiento a primera vista y ahora uno fundamentado.

El otro día, viendo un ensayo en el patio de butacas del Teatro Real, caí en la cuenta de que estaba cumpliendo el sueño que había tenido siempre de cantar aquí.

A veces se percibe la ópera como un arte reservado a un público concreto. ¿Crees que sigue existiendo esa barrera generacional o social?

Los teatros están tomando muchísimas iniciativas para acercarse, sobre todo, al público joven.

Pero persiste un gran desconocimiento y muchos estereotipos: amigos míos que no han ido nunca piensan que van a encontrarse a una señora mayor vestida de Valquiria cantando notas agudas todo el rato. Luego descubren que, junto a las puestas en escena tradicionales, hay producciones contemporáneas que se plantean y se ven como una película.

Hay que entender que la ópera nació como un arte popular. Nació porque antes la música estaba ligada únicamente a lo religioso y lo sacro, y surge orientada al pueblo, con historias sobre gente corriente.

En Las bodas de Fígaro los verdaderos protagonistas que mueven la acción son dos trabajadores: una sirvienta y un empleado de palacio. El conde y la condesa están ahí, pero la trama la mueven ellos.

En su momento, la obra de teatro en la que se basa tuvo una importancia histórica tremenda porque denunciaba el derecho de pernada. Aunque hoy no se dé ese caso idéntico, a diario siguen existiendo abusos de personas poderosas hacia quienes no lo son, y en especial de hombres hacia mujeres.

Es una obra plenamente feminista, con textos rotundos, escrita en el siglo XVIII para denunciar esa situación. Demuestra que la lucha feminista no es algo surgido recientemente, sino una realidad que llevamos años liderando y soportando.

La gallega se estrena en las tablas del Real en el personaje de Barbarina, de 'Las bodas de Fígaro'. Esteban Palazuelos

Si hay algo que llama la atención de tu perfil es que no sólo interpretas música, sino que también diseñas y confeccionas tus propios vestidos. ¿Cómo nace esa inquietud?

Me ha gustado desde pequeña. En este mundo se juntan muchas disciplinas afines y me parece fundamental la forma en que uno se presenta en escena.

En una producción de ópera te asignan el vestuario y tú no eliges, pero en un recital o concierto tienes que llevar el tuyo. Ahí estás sola frente al público con un piano o una orquesta, sin la escenografía teatral que ayuda a situar al personaje. Por eso las prendas son cruciales, tienes que reflejar ahí los roles que interpretas.

Además, tengo un estilo muy personal y hay vestidos comerciales con los que no me siento cómoda ni identificada. De ahí nació la idea.

¿Qué encuentras en la costura que quizás no encuentras en la música? ¿Son universos que se complementan o independientes?

¡Se complementan por completo! La ópera tiene una vertiente ineludible de moda y vestuario. De hecho, grandes modistos han diseñado vestuarios para grandes producciones.

Lo que más me fascina de este arte es precisamente eso, que no se limita a cantar: combina la música con la interpretación actoral. Todo lo que cantas y dices tiene una repercusión corporal en escena, motivo por el cual cursé un máster en Teatro además de la carrera de Música. La ópera es un 50 % música y un 50 % teatro, y el vestuario es parte esencial de esa ecuación.

En un recital propio tienes una libertad creativa absoluta, pero también conlleva la responsabilidad de decidir con qué estilo e imagen te muestras ante el público.

¿Qué proporción de intuición y de disciplina hay en tu proceso creativo?

Hay una disciplina férrea y diaria: estudio todos los días. E incluso cuando no estoy con la partitura —mientras paseo o cocino— sigo pensando en cómo respirar, cantar e interpretar mejor. Es constante, sueño habitualmente con estar sobre el escenario. Es una formación permanente, tanto de manera activa como pasiva.

La intuición, por su parte, te orienta a la hora de tomar decisiones sobre hacia dónde encaminar tu trayectoria y cómo dar el siguiente paso profesional.

Puedes fijarte en la carrera de compañeros y de artistas admirados, pero al final tu sendero es único. Ahí es donde interviene esa capacidad: nunca tienes la certeza racional de si una decisión es la correcta, pero sientes interiormente que debes seguir ese pálpito.

Tu estética parece abrir diálogo con alta costura de los años 50. ¿Qué encuentras en aquella época que te encaja con todas tus facetas creativas?

En esa década se ensalzaba mucho a los artistas como figuras principales. La era de la diva clásica ha cambiado, pero el cantante sigue siendo quien defiende la obra sobre el escenario.

La estética, el vestuario y el maquillaje deben ayudar a que el intérprete destaque por sí mismo, sin caer en estridencias donde el traje acapare todo el protagonismo. El vestuario debe ajustarse a la escena pero sin eclipsar lo prioritario: cantar e interpretar bien.

De aquella época me atraen las líneas más depuradas y el menor uso de estampados recargados. La alta costura no se basaba en tallas industriales, sino que las prendas se confeccionaban a la medida exacta de la persona, realzando su anatomía para proyectar belleza y presencia en escena.

Rescato de esos años la idea de cuidar al máximo la figura del artista para que brille, pero siempre al servicio de la interpretación.

Hoy en día en moda se habla del lujo silencioso y la vuelta a los básicos, pero en tu caso hay un fuerte componente artesanal. ¿Te interesa asociar más esa parte a la idea del lujo que al minimalismo o básico?

Es una elección muy personal. A mí me gusta involucrarme activamente en todo lo que muestro sobre las tablas: la interpretación musical, el trabajo actoral, el vestuario e incluso el maquillaje, que muchas veces me hago yo misma.

Busco una imagen equilibrada, sin vestidos ni maquillajes que distraigan de lo esencial.

Sobre qué representa mayor lujo —si comprar una prenda de marca o confeccionarla uno mismo—, es algo subjetivo. Para mí tiene un valor especial vestir algo elaborado con mis propias manos: forma parte de mi trabajo, de mi vocación artesanal y de mi preparación escénica.

Al estudiar los movimientos del personaje pienso en la ropa que llevaré: debe ser cómoda y funcional para permitirme libertad expresiva en el escenario, huyendo de vestidos pomposos que limiten el movimiento.

¿Cuál es tu visión del personaje que interpretas en este caso en Las bodas de Fígaro, Barbarina?

A partir del trabajo con Robert Carsen —el director de la propuesta— y de haber preparado la cobertura del papel de Susanna, veo a Barbarina como una Susanna más joven.

Comparten la misma esencia de personaje, pero menor: es una figura fresca, despierta, pizpireta y sumamente inteligente. Durante los ensayos no las he abordado como personalidades opuestas, sino como el mismo tipo de mujer condicionado por una edad y una situación distintas.

En las óperas, los papeles de clases populares son precisamente los que poseen mayor riqueza de matices y capas dramáticas.

A diferencia de condes y condesas, que deben guardar las formas y mantener una compostura aristocrática orientada al qué dirán —lo que se refleja en arias más solemnes y majestuosas escritas por Mozart—, los sirvientes como Fígaro o Susanna cantan temas de raíz popular.

Ellos conducen la comedia, manejan el doble sentido y se ven obligados a desplegar astucia e inteligencia para sortear sus dificultades, ya que disponen de muchísimos menos recursos dentro de la estructura social.

¿Y cuál ha sido el mayor reto en este nuevo rol?

El poco tiempo disponible en escena para desarrollar el personaje y el hecho de comenzar mi intervención abriendo directamente el cuarto acto con su aria. Es la única escrita en modo menor de toda la partitura: una pieza de enorme belleza lírica, muy querida por el director musical, Stefano Montanari, y por los conocedores de la obra.

Pese a la brevedad del rol, tiene una importancia nuclear en el desenlace de la trama, demostrando la genialidad de Mozart, donde hasta los personajes secundarios resultan decisivos.

Además, esta pieza anticipa las sonoridades románticas y el belcanto. Durante el primer ensayo con orquesta, al escuchar los acordes desplegados y la atmósfera en tonalidad menor, me recordaba intensamente a pasajes como el Ah! non credea mirarti de La sonámbula.

Sentarse a charlar con Iglesias es abrirse a un mundo de inquietudes y posibilidades contagioso, que invita a seguir aprendiendo. Esteban Palazuelos

Coleccionas vinilos de jazz, te gusta el cine clásico y los libros antiguos. ¿De dónde viene esa fascinación?

La ópera es el género que más escucho, pero cuando te dedicas profesionalmente a la música a veces llegas a casa saturada y necesitas desconectar, porque ya está sonando en la cabeza todo el tiempo.

El jazz vocal de los años 50, con figuras como Ella Fitzgerald, me fascina por la enorme carga expresiva que concede al intérprete. Son piezas que emocionan profundamente desde ese plano y desde el actoral.

Por otro lado, la lectura de libros antiguos responde a mi interés por conocer las obras de teatro y novelas originales en las que se inspiran los libretos operísticos, como las obras de Beaumarchais para El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro.

Considero que todo cantante debe investigar el contexto y la génesis de lo que interpreta para entender a fondo todo.

A raíz de esa inquietud terminé realizando un doctorado sobre la novela realista del siglo XIX, centrado en cómo Giuseppe Giacosa y Luigi Illica adaptaron Escenas de la vida bohemia, de Henri Murger, para La bohème de Puccini.

Empecé a rastrear y coleccionar primeras ediciones y novelas francesas de la época descatalogadas desde hace más de un siglo —como Las aventuras de la señorita Mariette de Jules Husson (Champfleury), vinculada a la figura de Musetta—, obras que tuvieron un gran impacto en la sociedad parisina decimonónica y que hoy no se consiguen en librerías convencionales.

¿Hay algún libro, película o canción en concreto que te haya acompañado durante la preparación de este rol?

En cuanto a libros, la propia comedia teatral de Beaumarchais, donde descubres acotaciones y detalles de comportamiento escénico que enriquecen al personaje, más allá de que en el montaje debas adaptarte a las directrices del director de escena. En lo musical, la adaptación y composición de Mozart.

En el ámbito audiovisual no me he basado en una película concreta, pero me fijo mucho en la gestualidad y el lenguaje corporal de personajes de época. Por ejemplo, en la serie Downton Abbey —que es mi favorita— se aprecia a la perfección la frontera social entre señores y empleados.

Esa dinámica de clases refleja con exactitud el espíritu de Las bodas de Fígaro, donde los sirvientes deben aguzar el ingenio para desenvolverse en un entorno con recursos limitados.

Antes mencionabas la palabra diva, asociándote más a la antidiva. Al ser un término que arrastra glamour, misterio e inaccesibilidad, ¿te identificas con él o crees que debemos revisar lo que significa serlo en 2026?

Nadie es un dios ni es perfecto, y pretender que una cantante de ópera sea perfecta es problemático porque el arte no lo es. Si lo fuera, la inteligencia artificial ya habría sustituido a todos los artistas y los teatros operarían con modelos de IA u ordenadores sobre el escenario.

Lo que conmueve al ser humano es precisamente la imperfección y la emoción que transmite otra persona.

Si entendemos el término diva por su tradición escénica, como el reconocimiento a alguien que realiza algo extraordinario sobre el escenario —porque cantar ópera lo es—, me parece un concepto válido y hermoso. Si se asocia a la idea de infalibilidad y perfección absoluta, lo rechazo, porque impone expectativas inalcanzables para cualquiera.

¿Crees que hoy en día una mujer puede permitirse ser una diva sin que se la juzgue negativamente por su ambición, seguridad en sí misma o su derecho a ser extraordinaria?

El problema no es si se puede ser una diva sin que se juzgue, sino si se puede ser una mujer sin que lo hagan. Y una diva es una mujer, entonces es imposible. Es imposible subirte al escenario sin que te juzguen, pero también lo es salir a la calle vestida como quieras.

Si dentro de 20 años alguien escribiese sobre ti, ¿qué te gustaría que contase?

No me gustaría condicionar el relato con mi propia percepción, preferiría que escribieran con absoluta sinceridad lo que han sentido y pensado al verme sobre el escenario.

Trabajo para el público y mi deseo es que expresen de forma transparente su opinión sobre mi técnica vocal, mi actuación y mi manera de interpretar —tanto si les ha gustado como si no—, sin pretender influir en su criterio.