Dolores Redondo: "Que alguien se inspire en un crimen que aparece en mis novelas es una de mis pesadillas"

Dolores Redondo consiguió algo al alcance de muy pocos escritores: convertir un territorio y unos personajes en parte del imaginario de miles de lectores. El éxito de la trilogía del Baztán la consagró como una de las grandes voces del suspense, pero nunca se conformó con permanecer en el lugar que la hizo célebre.

Su literatura ha seguido creciendo, explorando las heridas familiares, los secretos y las contradicciones humanas. Ahora asume uno de sus mayores riesgos narrativos y se adentra en la fragilidad de la identidad, los engaños de la memoria y los límites de la creación literaria con Todas las noches, todas las ciudades (Destino).

En esta novela has corrido muchos riesgos literarios.

Sí, porque, a pesar de tener todos los elementos de una novela negra, hasta un detective clásico, no es una novela negra. Siempre he opinado que los géneros son habitaciones dentro de una gran casa que es la literatura.

Pero en esta novela he usado la bola de demolición, he tirado muchas paredes y me he ido a esa gran casa a hablar de cosas que me importan más que el crimen. Aunque hay un crimen, una investigación y una resolución, no es lo más importante.

¿Qué es lo más importante?

Desde mi primera novela hubo voces, las de los más puristas, que decían: "Esto no es novela negra". Y yo pensaba: "Bueno, no pasa nada, tampoco tenía intención de que lo fuera. Es la novela que quiero contar".

En esta ocasión hubiera podido prescindir perfectamente del crimen y habría sido igual de fascinante el viaje de descubrimiento y la investigación, que tienen que ver con quién eres. La pregunta de esta novela es: ¿quién eres?, ¿qué has hecho?

Nash se encuentra con un padre que ha estado ausente toda su vida y del que durante muchos años creyó que era un donante anónimo. Cuando por fin lo tiene delante, se encuentra con una persona mentalmente quebrada. Tiene su presencia física, pero no sabemos dónde está su mente ni si está fingiendo para eludir la justicia. Está la búsqueda de la identidad de Nash, pero también la de él.

Ya que has introducido a Nash, ¿hasta qué punto necesitamos conocer nuestros orígenes para comprender quiénes somos?

Los orígenes son solo una pieza más de todo lo que necesitamos saber para saber quiénes somos, para saber narrarnos. Incluso las personas adoptadas que no han tenido relación con sus orígenes directos pasan buena parte de su vida intentando completar esa pieza del rompecabezas.

Pero la identidad son muchísimas más cosas. Son todas las verdades de ti que tienes que saber. Benedict Newman, al inicio de la novela, habla de la importancia de construir esa narrativa interna, que se aprende del humanismo y de la lectura.

Creo que a esta novela le correspondía hablar de un mal de nuestro tiempo: la búsqueda constante de identidad. "Creo que soy esto, creo que me pasa esto, que encajo mejor aquí o allá". Hay personas que están constantemente cambiando esas piezas de lugar, probando cuál encaja.

Y resulta que todo esto ya está contado. No somos Adán y Eva recién llegados al mundo. En la literatura se han narrado mil veces todas las pasiones, los dolores, los duelos, lo que significa perder un hijo, quedarse solo o sufrir el abandono. Aprendemos a reconocer esas emociones dentro de nosotros y a ponerles nombre.

Ese relato interno no está destinado a contárselo a nadie, solo a que tú lo sepas. Es lo que verdaderamente te construye. Cuando lo tienes claro, sabes quién eres, dónde te duele y por qué. Los dolores que vas a tener que arrastrar toda tu vida porque no quieres ni siquiera renunciar a ellos, porque quieres vivir con ellos. Y los que sí puedes resolver y quitarte.

Benedict Newman acierta ahí. Son mis pensamientos, son sus palabras. Suscribo totalmente su manera de entender la literatura y la necesidad de volver a una lectura comprensiva.

Tenemos unas cifras maravillosas de lectura en España, pero las de comprensión lectora no tanto. Debemos detenernos a reflexionar sobre qué nos ha tocado de lo que estamos leyendo. No se trata simplemente de terminar otro título y colocarlo en la estantería, sino de preguntarnos qué tiene en común con nosotros o con las personas que nos rodean.

Leer nos ayuda a tolerarnos a nosotros mismos y a entender lo que nos está pasando, pero también a comprender a los demás. A veces reconocemos en un personaje algo que le sucede a alguien cercano y que hasta entonces no habíamos sabido identificar.

La autora Dolores Redondo en un momento de la entrevista. Cedida

¿Cuántas cosas has descubierto de ti misma a través de tus personajes?

Precisamente estos días he pensado mucho en todo lo que he aprendido para ellos. Esta novela trata también sobre la escritura y sobre cómo, a la vez que construyes un personaje, ese personaje te está construyendo a ti.

De hecho, parte de lo que le ocurre a Benedict Newman procede de una experiencia personal, de alguna manera disociativa, que tuve. Me ocurrió paseando por Baztán. De repente, pensé que de pequeña pasaba por aquella calle para ir al colegio. Pero yo no había vivido allí ni había ido a ese colegio. Aquel recuerdo era de Amaia. Ni siquiera es algo que aparezca en los libros, sino que forma parte de la construcción del personaje.

He aprendido balística, a disparar, sobre explosivos y procedimientos policiales. Con Nash he estado en institutos forenses y en salas de análisis de huesos. Todo eso lo he aprendido para mis personajes, pero me ha cambiado a mí, porque ahora ese conocimiento también forma parte de mí.

Y llegué a preguntarme si algún día, por la edad o por alguna circunstancia traumática, perdiera la cabeza, ¿quién dirían que soy? Me dio miedo.

¿Te has preguntado alguna vez qué responsabilidad tiene un creador sobre el uso que otros pueden hacer de sus historias?

Es una de las preguntas que plantea esta novela. Benedict Newman es un escritor famoso al que la policía interroga por un crimen idéntico al que narra en su última novela. Eso puede tener muchísimas explicaciones, pero una de las más aterradoras es que alguien imite lo que has escrito.

Que alguien se inspire en un crimen que aparece en mis novelas es una de mis pesadillas. Espero que nunca suceda.

Una vez se me ocurrió una manera de hacer daño a una persona, concretamente a una menor. Era algo absolutamente sibilino, que no dejaba huella y podía provocar un daño terrible. Y no lo escribí.

¿Por qué? Porque pensé: "¿Y si alguien lo lee y lo hace?". Nunca había leído ni visto nada parecido. Ni siquiera era constitutivo de delito.

En aquella ocasión fui responsable de lo que estaba escribiendo. Esa idea preferí guardármela. No la pondré nunca.

Cuando escribes sobre asesinos y psicópatas, ¿hasta qué punto es importante comprender cómo funciona su mente?

Te puedo asegurar que mi próximo libro trata exactamente de eso: de cómo ese conocimiento puede utilizarse a favor de quienes no somos asesinos.

Robert Ressler, un investigador del FBI, decidió visitar en prisión a varios asesinos en serie. Les hizo preguntas sobre su infancia, la relación con sus padres y sus comportamientos.

Y aprovechó algo que caracteriza a estos individuos: su narcisismo absoluto y sus ganas de convertirse en estrellas. Todos los narcisistas creen que son Adán recién creado sobre la Tierra. Ressler consiguió identificar patrones que se repetían una y otra vez.

Tuvo que convencer a muchas personas de que aquel trabajo servía para algo. Le supuso un sufrimiento porque tuvo que acercarse al abismo. Y, como dicen, si miras al abismo, el abismo también te mira a ti.

El narcisismo, que es el pedestal sobre el que crece ese tipo de comportamiento, puede convertirse también en una herramienta para controlarlos, para anticipar por dónde pueden venir. Y de eso trata mi próximo libro.

Se habla constantemente de mujeres fuertes, como si resistir fuera una virtud en sí misma. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir la vulnerabilidad de las mujeres, como si tuvieran que poder con todo?

Creo que la característica principal de las mujeres de mis novelas es que están todo el rato metiendo la pata. Son mujeres llenas de errores. Y lo que más me gusta no es solo reflejar que no son unas superwomen que lo hacen todo bien, sino que las otras mujeres que tienen alrededor no las demonizan por eso.

Está bien construir personajes que cometen errores, pero también que las demás no las machaquen, sino que sean comprensivas con sus debilidades. Que puedan decirles: "Lo estás haciendo mal, cariño, te estás equivocando, no es por ahí, pero aquí me quedo, esperando a que quieras que vayamos hacia el otro lado".

Hemos conquistado muchas libertades, pero seguimos juzgándonos con dureza unas a otras. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de esa actitud?

Juzgar tan duramente a las demás mujeres es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo intento corregir mis comportamientos cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo que no está bien. Si descubro que tengo una manía o una actitud que no me gusta, intento compensarlo.

Una persona de mi entorno me contó que, cuando se descubre hablando mal de otra mujer, después lo compensa hablando muy bien de ella, incluso exageradamente bien. Cuando te das cuenta de que has hecho algo mal, tienes que intentar corregirlo.

Yo, cuando me enfado mucho con alguien, le compro un regalo. Hay veces que lo quiero matar y pienso: "Voy a comprarle un regalo". Una tontería, cualquier cosa que diga: "Toma, que te quiero".

Porque te quiero y estoy enfadada contigo, no tiene nada que ver. Esto me lo enseñaron mis hijos cuando eran pequeños, sobre todo el mayor. Cada vez que me enfadaba con él, me preguntaba: "Pero ¿me quieres?". Y aprendí a responderle: "Estoy enfadada contigo y te quiero igual". Después empecé a decírselo también a mi otra hija.

¿Hay alguna exigencia que hayas dejado de imponerte con la madurez y que durante muchos años consideraste imprescindible para sentirte una buena mujer, una buena madre o una buena profesional?

Sí, muchas. Por ejemplo, seguir leyendo un libro que es malo. Y no digo que me aburra, sino que está mal escrito. Ahora lo dejo. También abandono las películas o las series que no me gustan.

También he dejado de justificar determinadas cosas que son propias de mí. Soy friolera y, si tengo frío, necesito abrigarme o estar en un lugar más caliente. Antes aguantaba porque no quería parecer la que se queja. Y ya no voy de acampada. No tengo edad para dormir en el suelo. Mi cuerpo ya no es el de antes.

Con los años he aprendido a hablar con más libertad de cuestiones que pueden incomodar a algunas personas, como la menopausia. He estado en entrevistas y he dicho: "Perdona, es que me está dando un sofoco". Pues me está dando un sofoco. Si me mareara, también lo diría. ¿Por qué no voy a decir que tengo un sofoco?

Recuerdo que, cuando era adolescente, a mi padre le incomodaba todo lo relacionado con la menstruación. Un día estaba tumbada en el sofá y me preguntó: "¿Qué haces? ¿No ayudas a tu madre?". Le respondí: "Es que tengo la regla y me duele mucho". Y se marchó.

A partir de entonces, aunque no tuviera la regla, decía que me dolía. Como aquellos hombres no llevaban la cuenta, creo que tenía la regla veinte veces al mes. Incluso me ponía una manta eléctrica aunque no la necesitara.

Pero mis hermanos y yo hicimos un gran trabajo con mi padre. Era un hombre muy reprimido para determinados asuntos y, al final de su vida, ya podía hablar de ellos sin ningún problema.

Tu literatura siempre ha estado profundamente vinculada a lugares concretos. Sin embargo, en Todas las noches, todas las ciudades eliges una ciudad sin nombre. ¿Por qué necesitabas que esta historia pudiera transcurrir en cualquier lugar?

Quería que el lector sintiera lo que puede llegar a sentir alguien que está verdaderamente desubicado, que cree encontrarse en un lugar que ya no existe, ni en el tiempo ni en el espacio.

Todos conocemos algún caso de una persona mayor con demencia o Alzheimer que quiere volver a una casa que ya no existe, en una calle que quizá ni siquiera se llama igual. Y es una crueldad decirle que esa casa no existe, porque en su realidad sí.

En la novela hay lugares que el lector reconocerá, porque partimos de territorios conocidos. Pero cuando estamos con Benedict Newman y su alter ego, Colt Star, nos encontramos en una ciudad que es su particular Macondo, el lugar ficticio que construyó para que transcurrieran sus novelas. Una ciudad cualquiera, que podría ser cualquier ciudad.

Por eso he intentado eliminar las referencias. No hay brújula, no hay hora, todo resulta un poco confuso. Quería que el lector experimentara esa desorientación. Ahora también estarán allí mis lectores.

Dolores Redondo durante la entrevista. Cedida

¿Qué te dice de nuestra sociedad esa fascinación por el crimen, la muerte y la violencia, aunque solo sea a través de las novelas?

La muerte fascina porque forma parte de la vida. Sin embargo, nuestra sociedad la ha ido alejando cada vez más del hogar. Ya casi nadie muere en su casa, apenas se vela a los muertos en ella y rara vez permanecemos junto a un cadáver. Hace ochenta años, todo eso era absolutamente normal y estaba interiorizado de una manera que creo que, en cierto modo, era más sana.

Aquellas primeras horas ayudaban a comenzar el proceso de duelo, a asumir lo ocurrido y empezar a curar la herida. A comprender que la muerte forma parte de la vida.

Ahora hay muchas cosas en las que no sabemos acompañar. No sabemos acompañar ni a morir ni a nacer.

Si una mujer se pusiera de parto aquí mismo, ¿sabrías ayudarla? Yo sí, porque una vez ayudé en un parto.

Y si alguien muere, tampoco sabemos qué hacer. Nos alejamos, no permanecemos junto al cuerpo de quien ha fallecido. Antes sí se hacía.

¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte con los niños?

Entiendo que queramos preservar a un niño de la muerte porque te roba la infancia. Yo envidio a quienes han llegado a los dieciocho años conservando a sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos y sus primos. Que no hayan tenido que vivir una muerte cercana durante su infancia.

Hay algo de esa etapa que permanece en la magia, en poder creer en el Ratoncito Pérez, en los Reyes Magos, en las hadas, en las brujas... Pero cuando tienes cuatro años y muere alguien de tu familia, y a los siete muere otro y a los nueve otro, dejas de creer en todo eso. La muerte se vuelve tan presente que piensas que van a morirse todos. Es una angustia terrible.

Te pueden ocurrir dos cosas. Puedes vivir aterrorizado pensando que va a suceder constantemente. Eso le pasó a mi hermano. En cuanto alguien tenía fiebre, pensaba que iba a morirse. Y cuando era él quien tenía fiebre, también creía que iba a morir.

A mí me ocurría algo distinto. Yo no tenía miedo de morirme, tenía miedo de que murieran los demás, porque estaba perdiendo a muchas personas de mi entorno.

La muerte era algo tan palpable, tan tangible, que me arrebató mucho de mi infancia. Ojalá no me hubiera ocurrido. Por eso comprendo que alguien quiera preservar a sus hijos de esa experiencia. Ahora bien, si la muerte se produce, hay que contárselo.

Ojalá pudiéramos llegar a la edad adulta antes de perder a nuestros abuelos o a otras personas cercanas. Que las cosas tuvieran un orden. Lo terrible es que, de pronto, muera un amigo, un hermano pequeño, alguien que no debería morir todavía. Son cosas que van contra natura y piensas: "Esto no tendría que estar pasando".

Esa experiencia te desconcierta porque rompe el orden natural que creías que existía. Los niños piensan que los niños no mueren y los jóvenes creen que los jóvenes tampoco mueren, hasta que empiezan a perder a personas de su edad. Y eso los rompe completamente.

Después de tantos años de exposición pública, ¿hay alguna idea sobre Dolores Redondo que se haya instalado en el imaginario colectivo y que te gustaría desmentir?

No. Que cada uno piense lo que quiera. No voy a decirle a nadie lo que tiene que pensar de mí. Si alguien tiene una imagen equivocada, quizá el día que me conozca se dé cuenta de que estaba equivocado. Pero cada persona tiene derecho a construir su propia opinión.

Me siento muy querida, y tengo muchísima suerte. La crítica siempre me ha tratado con respeto. Creo que han ido viendo mi trayectoria y que tengo un bagaje y un compromiso con lo que hago.

Tengo lectores que realmente me aman. Entre quienes no me leen, creo que también existe respeto. De hecho, en Francia me presentan como la escritora más querida de España.

Los lectores son generosos y agradecen el viaje que les propones. Pero creo que, si amas a un escritor, también tienes que respetar a los demás. "Leedlos a todos, no os quedéis solamente con la novela negra". La literatura es mucho más amplia y merece la pena abrir la mirada.

Escucha Autoras de palabra con Rosa en tu plataforma favorita: Spotify | Ivoox | Apple | Google | Spreaker |



