El síndrome de la 'supermujer': por qué la obsesión por llegar a todo arruina en silencio la salud mental femenina

El siempre comentado y controvertido desfile de Victoria 's Secret acaba de regresar y con él, la imagen de la mujer que no es solo normativa, sino prácticamente perfecta. Tras una temporada en la que la diversidad corporal parecía poder encontrar su lugar en la moda, en el cine y en la alfombra roja, fármacos como el Ozempic se han encargado de volver a traer los cánones estéticos que defienden la delgadez.

Klau Gago, nutricionista especialista en nutrición consciente y PNIE, considera que en realidad, pese a que durante algunos años se había avanzado mucho en cuestiones de representación corporal, ese cambio no siempre fue acompañado de una transformación profunda de cómo entendemos la belleza, la salud o el éxito. “La presión estética nunca desapareció. Simplemente cambió de forma”, dice a Magas.

“Ahora estamos viendo una vuelta a la delgadez extrema impulsada por varios factores. Las redes sociales han intensificado la comparación constante y han acelerado la difusión de determinados ideales físicos. Además, han aparecido nuevas herramientas terapéuticas que han vuelto a situar la pérdida de peso en el centro de muchas conversaciones”, asegura. Percibe que vivimos en una sociedad muy orientada al control en la que se vigila el cuerpo, la alimentación o la imagen.

“El problema aparece cuando un único tipo de cuerpo vuelve a convertirse en el modelo al que todas las mujeres sienten que deberían aspirar”, dice. Qui Marín, responsable del Sur de Europa de Cheerz, señala que las redes sociales han magnificado la importancia por la apariencia estética, transformando la forma en que nos percibimos y cómo nos proyectamos al mundo.

“Ya no solo se trata de la apariencia física, sino de la narrativa visual digital que construimos día a día a través de nuestras fotografías. De hecho, nuestro estudio ha revelado que el 61% de la población española cree que las fotos son importantes y por ello cuidan la imagen que proyectan en ellas”, dice.

El estudio, llamado Uso de la fotografía entre los españoles, indica que las imágenes de ‘cuerpos perfectos’ son las que más afectan a la sociedad, tal y como señala el 21% de los españoles, seguido de las fotos que muestran un estilo de vida inaccesible. Al 44 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años las fotos de cuerpos atractivos les afecta de manera subrayada.

Imagen de archivo de una mujer mirando el móvil. iStock

Una perfección inalcanzable

Con la intención de alcanzar una belleza canónica que implica la ausencia de cualquier “defecto”, es decir, con la búsqueda de un imposible, hemos convertido cada tarea de nuestro día a día en algo que optimizar.

Dormimos con todo tipo de mascarillas para despertar con el rostro hidratado, ponemos en nuestro cabello diademas y cintas con las que lograr un moldeado durante la noche sin recurrir al secador, contamos los pasos como si fuéramos atletas y tomamos tantos suplementos que cada desayuno parece una farmacia.

El problema de perseguir la perfección, como advierte Thomas Curran en La trampa de la perfección (Scribner, 2023) es que conduce al descontento, pues nos empuja a la maraña del ‘nunca es suficiente. “En el fondo, sabemos que esta no es una forma normal ni natural de existir. Entendemos, por el simple hecho de ser humanos, que nadie es perfecto ni podría llegar a serlo jamás. Y reconocemos que la pesada armadura del perfeccionismo nos está agobiando”, advierte. Y sin embargo, seguimos empeñados en intentar ser perfectas.

Una madre modelo

Las redes sociales se han encargado de mostrar una supuesta maternidad perfecta que como comenta Laura Baena Fernández, Fundadora del Club de Malasmadres y Top 100, es verdaderamente dañina, pues la maternidad imperante que prima en las redes sociales funciona como espejo.

“Nos miramos, nos comparamos e inevitablemente nos frustramos porque no llegamos. Las redes sociales son un altavoz magnífico, pero también una generación de culpa constante para las madres. Porque solo vemos ‘el lado bonito’ y no todas las dificultades, la falta de conciliación y las preocupaciones que conlleva la maternidad. Las expectativas las ponemos muy altas y se produce un choque con la realidad que nos hace sentir insuficientes”, dice.

Por su parte Livia Mirón, autora de Perfecta (Rosita y Amparo, 2026), considera que el modelo de maternidad tal y como se plantea hoy es perverso. Tenemos que estar presentes, ser pacientes, informarnos de todo, cuidar a la pareja, mantener nuestra carrera, nuestro cuerpo y, además, disfrutarlo.

“La maternidad sigue siendo un impuesto que pagamos mayoritariamente las mujeres. Lo pagamos con el cuerpo, con el sueño, con la carga mental, con el tiempo y muchas veces también con nuestras carreras. Se habla mucho de corresponsabilidad, pero todavía somos nosotras las que solemos absorber el coste invisible de que una familia funcione”, asegura.

Señala que hemos convertido la maternidad en otro examen de rendimiento femenino al que solo nos presentamos las mujeres. “La maternidad no es un estado de gracia permanente. Es una relación humana. Y las relaciones humanas cansan”, apostilla.

Laia Costa en 'Cinco lobitos' (Alauda Ruiz de Azúa) IMDb

Ese dulce hogar

El ansia por la perfección ha alcanzado también nuestros hogares. Como ocurre con tantos problemas emocionales de la sociedad actual, la necesidad de tener una casa perfecta está impulsada por la ansiedad, concretamente por el miedo a no estar a la altura de lo que se espera de nosotros y cómo no, de las redes sociales.

Es en el universo digital donde los denominados cleaninfluencers muestran con orgullo sus impolutos hogares y comparten todo tipo de trucos para ordenar. Lo que hay que tener en mente es que en esta carrera imposible por alcanzar el orden y el control, de alguna manera, es una realidad ciertamente incontrolable. Y de este modo, el orden -bien entendido- es capaz de provocar un cambio radical en las personas que lo habían perdido. Sin embargo, la obsesión con él conduce precisamente a lo contrario.

Empleada del mes

Por descontado, el perfeccionismo se adentra también en la oficina, donde cumplir con las exigencias y las expectativas laborales puede llegar a provocar un agotamiento físico y mental para aquellas que dedican demasiada energía y tiempo para poder “estar a la altura”.

La sisifemia o el ”cansancio del trabajador incansable” es un trastorno cada vez más común entre aquellas mujeres con altos niveles de exigencia y perfeccionismo, y que puede llegar a afectar a la salud, rendimiento y motivación de los empleados.

“El entorno laboral actual, caracterizado por una alta competitividad y una sobrecarga de trabajo, ha provocado que algunos trabajadores sientan que están sometidos a un ciclo de tareas que nunca finaliza, por mucho que se esfuercen”, señala Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare.

Una misión imposible

¿Cómo nos afecta que tengamos que ser perfectas en todo? La casa perfecta, el cuerpo 10, la pareja soñada... Baena Fernández comenta que ese ideal nos atrapa y afecta a nuestra salud mental. “Somos la generación de mujeres que más malestar siente por su propia vida. Odiamos nuestro cuerpo; nos han enseñado a hacerlo así, a mirar lo que falla, lo que hay que cambiar, y aquí juega un papel tremendo la violencia estética que sufrimos cada día”, dice.

“Si dedicamos tanto tiempo y energía a nuestro aspecto físico, no lo estamos dedicando a pensar, actuar y tener un papel de cambio en la sociedad”, añade.

Cecilia Bizzotto, sexóloga, socióloga y portavoz de JOYClub, explica que nos encontramos en un momento en el que se ha construido una idea de que tenemos que ser "supermujeres". “Como mujer, tienes que ser a la vez atractiva, eficiente, buena madre o buena pareja, profesional exitosa, anfitriona impecable, sexy y sexualmente disponible, desinhibida, y además parecer que no cuesta esfuerzo”, comenta.

El cansancio del trabajador incansable afecta a la salud y motivación de muchas profesionales. iStock

Aclara que por descontado, es una exigencia contradictoria, inasumible e imposible de cumplir. “Esto provoca estrés crónico, agotamiento y una sensación permanente de ‘no llego’ y ‘es por mi culpa”, asegura. Recuerda que Byung-Chul Han ya hablaba de la tendencia social bajo la cual todas nos auto explotamos y tenemos la sensación de que debemos rendir cada vez más, pues cada una de nuestras esferas vitales deben ser productivas.

“El sistema funciona mejor cuando no hace falta que nadie nos obligue porque ya nos controlamos solas. Y lo ‘perfecto’ es, en el fondo, un horizonte diseñado por la industria de la belleza, los medios y básicamente el sistema patriarcal, para que sigamos persiguiéndolo”, dice.

En definitiva, en esta lucha imposible por alcanzar una perfección inalcanzable terminamos por frustrarnos y por alimentar a un sistema que saca partido de nuestro incesante intento de mejorar. Aunque querer ser mejores nunca es negativo, cuando el afán de superación se convierte en una obsesión, estamos destinadas a fracasar.