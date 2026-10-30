Helen Svedin y Martina Figo, una historia de raíces: "Suecia forma parte de quien soy, pero España es mi casa"

"Pues no se parece a ti", eso es lo que oyen muchas madres tras hacer el esfuerzo de sus vidas para alumbrar a un bebé que llevan custodiando durante 9 meses. Y puede ser duro oír ese comentario, a la par que absurdo, porque las similitudes con una madre van más allá de lo físico.

El rubio clásico de los países nórdicos baña la melena de Helen Svedin. La modelo, que reconoce que Suecia siempre formará parte de quien es pero que en España es donde ha construido su familia y donde está su hogar, encuentra su reflejo en sus hijas no sólo por una cuestión de genética, sino de muchas maneras.

Ese efecto espejo hace acto de presencia en los rasgos que comparten, pero también en aquello que transmiten sin necesidad de que medien muchas palabras: las costumbres, los valores y esa forma de entender la vida que, de manera inevitable, pasan de generación en generación.

Con su hija Martina, esa herencia también se expresa a través de las joyas. Las que una madre lleva durante años y ella recuerda desde pequeña; las que, con el tiempo, dejan de ser un complemento para convertirse en algo propio de la historia familiar.

La joven lo tiene claro: le gustaría quedarse con alguna de las piezas que ve llevar a su mejor ejemplo desde hace años. Helen, en cambio, asegura que no sabría negarle ninguna.

No parece que necesiten ponerse demasiado de acuerdo para entender lo que significa compartir. Y quizá por eso encajan tan bien en Rabat Waves, la colección de la que ambas son imagen, inspirada en el movimiento y en esa capacidad de fluir sin tenerlo todo bajo control.

Las relaciones, como esas olas que ilustran la línea, también cambian, avanzan y encuentran su propia forma de romper, una especie de vaivén impredecible que recuerda que para llegar al destino es esencial no olvidar las raíces.

Entre Suecia y España, entre una madre y una hija que comparten mucho más que el apellido, ese hilo adquiere un significado especial, un nexo de unión cuya finalidad es la de acompañar en cualquier momento de la vida.

El matrimonio formado por la modelo y Luis Figo tiene tres hijas en común: Daniela, Martina y Stella. Cedida

Rabat Waves representa la belleza del movimiento, de fluir. ¿Sois de las que se dejan llevar por la vida o necesitáis tenerlo todo bajo control? ¿Cómo os identificáis con esa filosofía que guía la colección?

Helene: Con los años aprendes que no puedes tenerlo todo bajo control. Me gusta organizarme, pero también dejar espacio para lo inesperado. Me identifico con esa idea de adaptarse a los cambios y disfrutar del camino.

Martina: Me gusta tener las cosas claras, aunque también poder sorprenderme. ¡A veces los mejores planes son los que no habías previsto!

Madre e hija, ¿qué pieza de Rabat Waves llevaríais en vuestro día a día?

H: Elegiría unos pendientes que pudiera llevar desde por la mañana. Me gustan las joyas que te acompañan con naturalidad y funcionan tanto con un look sencillo como en una ocasión especial.

M: ¡Yo un anillo! Me divierte poder combinarlo de distintas formas según el momento y el día.

Martina Figo luciendo joyas de Rabat. Cedida

¿Qué papel juega la joyería en vuestro estilismo? ¿Sois de seguir tendencias, como la de llevar varios anillos a la vez, o preferís un estilo más minimalista?

H: Para mí, las joyas aportan mucha personalidad. Suelo buscar el equilibrio: si llevo unos pendientes con presencia, dejo el resto más despejado.

M: Me gusta probar y combinar varios anillos, pero depende del momento. Hay días en los que me apetece llevar más y otros en los que una sola pieza es suficiente.

Las joyas pueden cambiar mucho un look muy sencillo.

¿Qué pieza robarías del joyero de tu madre, Martina?

Alguna de las que le veo llevar desde hace años. Son las que más cariño me dan, porque me recuerdan a ella.

Y tú, Helen, ¿qué pieza no dejarías que tu hija te robase jamás del joyero?

No creo que pudiera decirle que no, a ninguna. Me encanta verlas con mis joyas y me hace ilusión que también las hagan suyas.

Vuestra relación con Rabat viene de hace años. ¿Qué os ha hecho seguir vinculadas a la firma? ¿Con qué valores de la marca os identificáis especialmente?

H: La confianza y el trato cercano son fundamentales. Cuando una relación se mantiene en el tiempo, valoras mucho sentirte cómoda y reconocerte en lo que haces.

También me identifico con ese cuidado por los detalles y con la idea de elegir piezas que te acompañen durante años.

M: Para mí también es importante esa cercanía. Me gusta que la joyería pueda conectar con distintas generaciones y que cada una encuentre su manera de llevarla.

Helen Svedin ha trazado un camino que comenzó en Suecia y que ha desembocado en España, donde hoy en día se encuentra su hogar. Cedida

La joyería suele estar ligada a momentos especiales y recuerdos personales. ¿Hay alguna joya que tenga un significado emocional especial para vosotras y que os gustaría transmitir de generación en generación?

H: Las que más valor tienen para mí son las que asocio a una persona o a un momento importante. Me gustaría que, cuando pasen a mis hijas, conozcan también qué es lo que hay detrás, esa parte es la que las hace irremplazables.

M: A mí me emociona precisamente eso, saber quién llevó una pieza antes y qué significaba para esa persona.

Recibir una pieza de mi madre tendría un valor que va mucho más allá de la joya en sí.

Martina, ¿en qué te pareces más a tu madre y en qué sois completamente diferentes?, ¿también se refleja en vuestra forma de vestir y de entender el estilo?

Creo que compartimos el gusto por lo sencillo y por sentirnos cómodas con lo que llevamos. A veces elegimos cosas distintas, pero luego nos vemos una prenda o una joya puesta e incluso a veces acabamos compartiéndola.

Helen, solemos pensar que las madres son quienes enseñan a sus hijas, pero, ¿qué has aprendido tú de Martina?

A mirar muchas cosas desde otra perspectiva y a cuestionar ideas que a veces damos por hechas.

Me gusta escucharla y descubrir cosas a través de ella. Como madre, también aprendes a acompañar sin tener siempre una respuesta.

De tal palo tal astilla, y no sólo en cuestiones de belleza. Helen y Martina beben la una de la otra, sin dejar de aprender. Cedida

¿De qué os sentís más orgullosas la una de la otra? ¿Hay algo que nunca os hayáis dicho y que os gustaría compartir hoy?

H: Creo que no hay nada que ella no sepa, pero nunca está de más decírselo: me siento muy orgullosa de ella. Me encanta ver cómo lucha por lo que quiere y la persona en la que se está convirtiendo.

M: Tengo mucha suerte de tener la madre que tengo. Admiro todo lo que nos ha enseñado y cómo nos apoya siempre. Además de una madre, tengo una amiga para toda la vida.

Una joya también puede ser una declaración de amor. Si pudierais diseñar una pieza para la otra, ¿cómo sería y qué os gustaría que representara?

H: Para Martina diseñaría una pieza que pudiera llevar todos los días, con algún detalle que sólo nosotras entendiéramos. Me gustaría que, al verla, sintiera que estoy cerca, esté donde esté.

M: Para mi madre haría algo elegante y sencillo, con un pequeño detalle por cada una de sus hijas. Algo muy suyo, que pudiera llevar siempre y que nos reuniera a todas en una misma pieza.

Helene, desde Suecia hasta España, has construido aquí tu hogar. ¿Qué tiene nuestro país que te ha hecho sentir que este es tu lugar?

La calidez de la gente y la manera de disfrutar de la vida cotidiana. Me gusta la importancia que se da a compartir tiempo, a reunirse alrededor de una mesa y a estar cerca de los tuyos.

Suecia forma parte de quien soy y siempre será así, pero en España he construido mi vida y mi familia. Eso hace que me sienta en casa.