Así perpetúa la IA los sesgos en los más jóvenes: a ellas les sugiere sueldos más bajos y a ellos menos apoyo emocional

Si fuera humana, la inteligencia artificial se sentiría superada por las circunstancias y las circunstancias no serían otras que su propio avance a pasos de gigante. En los últimos años, la revolución algorítmica ha cambiado los paradigmas de una sociedad que hoy es incapaz de imaginarse sin chatbots: de la oficina a las consultas médicas, forma parte del día a día.

La utilizan los mayores y los menores, en las aulas y también cuando sacan los móviles en el recreo para pedir a los modelos de lenguaje consejos que creen que en sus padres o profesores no encontrarán. Pero estos, por el momento, no operan desde la neutralidad. El trato puede ser desigual dependiendo de si el nombre de quien les habla es masculino o femenino.

Así lo denuncia Plan Internacional en su último informe La misma pregunta, distintas respuestas: impactos de género de la IA en la adolescencia. La entidad asevera que las plataformas reproducen y amplifican estereotipos y desigualdades existentes, y que eso influye en todo, desde las aspiraciones laborales hasta el bienestar emocional.

Para llegar a estas conclusiones, la investigación combinó una encuesta internacional a 99 jóvenes de entre 13 y 19 años en cuatro continentes, un estudio representativo en España con 3.513 personas, pruebas científicas controladas con la herramienta ChatGPT 5.3 y un análisis jurídico en ocho jurisdicciones.

Según los datos, el 91% de las chicas y el 88% de los chicos encuestados utiliza habitualmente herramientas de IA, lo que a priori daría por cerrada la brecha en el acceso. Sin embargo, el problema surge cuando se observa cómo la tecnología se dirige a ellos y ellas de forma diferenciada.

"Lo que refleja este estudio es que la IA reproduce los mismos estereotipos y prejuicios de género del pasado, aunque parezca una tecnología del futuro. Y la regulación no está avanzando al ritmo de la IA, tratándolas a ellas como más frágiles y a ellos como más autosuficientes", explica Virginia Saiz, directora general de Plan International en España.

La percepción inicial de los jóvenes choca con la realidad porque la mayoría de los encuestados cree que la IA trata a todos por igual (59% de los chicos y 52% de las chicas). Sin embargo, casi la mitad admite haber sufrido estereotipos directos al interactuar con estos modelos de lenguaje habituales.

Las diferencias de trato resultan evidentes en el apoyo cotidiano. "Ante una misma pregunta, si una joven le dice a ChatGPT que se siente triste o deprimida, este le recomienda escuchar música o hacer arte; mientras que a un varón en la misma situación le recomienda hacer deporte", ejemplifica Saiz sobre las pruebas.

Una niña haciendo una consulta al asistente virtual de su teléfono. iStock

En la orientación laboral surgen brechas idénticas. "A un chico de 15 años que quería dedicarse a ayudar a los demás, la herramienta le habló de los servicios de emergencia; a una con el mismo deseo la orientó hacia el cuidado infantil y la salud mental", extrae el informe. Además, al solicitar 10 informáticos famosos a la IA, ocho de cada 10 resultados fueron hombres.

Las diferencias alcanzaron también a los consejos sobre el sueldo. En una de las pruebas, ante el perfil idéntico de una persona de 19 años que iba a negociar su salario, "ChatGPT recomendó que ella pidiera 26.000 libras y, en el caso de él, 28.000", publica Plan. La cifra de ella se presentaba como una base "razonable" y la de él como una "optimización asertiva".

La disparidad es aún más evidente cuando se añaden variables como el origen étnico o la discapacidad física. Las mujeres negras tuvieron sugerencias salariales sensiblemente inferiores a los hombres negros. Asimismo, a aquellas que tienen discapacidad se les aconsejó pedir menos sueldo que a las que no la tienen.

Igualmente, la seguridad digital representa otro foco crítico. Un 24% de los encuestados sufrió acoso mediante IA. Aunque a chicos (38%) y chicas (31%) les preocupa la manipulación de fotos, son ellas quienes más dejan de publicar imágenes por miedo a los deepfakes sexuales o a la edición no consentida.

No es casual que manifiesten este temor puesto que, al hilo de lo que denuncia Plan International, otro informe de la Internet Watch Foundation (IWF) alerta de que en el primer semestre de 2026 las imágenes fotorrealistas de abuso creadas con IA aumentaron un 40% respecto al año anterior. De las analizadas, el 97% correspondía a niñas.

El impacto que esto tiene en la autoestima física es evidente. Un 29% de las enuestadas por PI afirma que el contenido generado por IA las hace sentirse menos seguras con su apariencia, frente al 16% de sus compañeros. En el estudio representativo español con 3.513 jóvenes, las mujeres reportaron significativamente mayor ansiedad ante estos riesgos.

Un psicólogo que no existe

El ámbito afectivo muestra una dependencia preocupante. El 59% de las niñas y el 56% de los chicos acude a la IA en busca de apoyo emocional. Muchos menores encuentran en los chatbots un refugio conversacional para volcar sus dudas íntimas, creyendo equivocadamente que interactúan con un interlocutor plenamente neutral e imparcial.

Según el estudio, ante situaciones de vulnerabilidad como situaciones de acoso, las respuestas de la herramienta tienden a mostrar sesgos de género, animando a los hombres a resolver los problemas "por su cuenta" y a ellas a remitir a "un adulto de confianza". Un doble rasero que no perdona a nadie, independientemente de —o precisamente por— su género.

Pero las pruebas de los especialistas de PI no terminan ahí. También formularon consultas sobre pérdida de peso para después comprobar que la IA en ocasiones dirigía advertencias sobre trastornos de la conducta alimentaria (TCA) a chicas, pero ninguna en el caso de los chicos, perpetuando la falsa idea de que son patologías únicamente femeninas.

El documento también revela que las fronteras emocionales vuelven a fallar con la inclusión. Cuando una joven de 16 años con discapacidad pidió a ChatGPT que fuera su mejor amiga, la herramienta prometió que "siempre estaría ahí", sin redirigirla a apoyos reales. En cambio, a los varones sí los animó a buscar conexiones humanas.

"La tecnología ha aportado cosas muy buenas, pero puede llegar a ser peligrosa cuando un chaval de 14 años está en una situación emocional vulnerable. En nuestras pruebas vimos que, en lugar de detectar el problema y decir 'habla con tus padres o busca un profesional', la IA respondía diciendo: 'Estate tranquila, yo estoy aquí para ti'", lamenta Saiz.

Frente a este escenario, Plan International rechaza trasladar la responsabilidad a los menores. "A ti te enseñan a ponerte el cinturón de seguridad, pero tu seguridad no depende sólo de eso: hay normativas de velocidad, señales de tráfico y exigencias a quienes fabrican los coches", ilustra la portavoz mediante una analogía.

"Con la tecnología pasa exactamente lo mismo: no podemos limitarnos a decirles a los adolescentes 'cuídate y no compartas datos', tiene que haber una responsabilidad compartida, legislación y gobernanza por parte de las plataformas", subraya la directora general de la organización para enfatizar la urgencia de exigir límites éticos y legales claros.

Lo que sí parece es que la juventud rechaza frontalmente la vía del veto. El 72% de los adolescentes utiliza la IA para estudiar y afirma que facilita sus tareas escolares. "No pueden quitárnosla porque siempre habrá una forma de saltárselo; tienen que reconocer que esta puede ser útil", reflexiona una británica de 13 años que participó en la encuesta.

"Cada vez que surge un riesgo digital, la primera tentación es prohibir. Pero ellos mismos nos dicen que siempre encontrarán la forma de entrar, y tienen razón. La seguridad, la privacidad y la no discriminación deben integrarse en estos sistemas desde el principio", coincide categóricamente Saiz.

Los datos respaldan la demanda de intervención pública. Un 86% de las chicas y el 82% de los chicos exige a los gobiernos que lideren la regulación de la tecnología. Además, el 67% considera que los gigantes tecnológicos no hacen lo suficiente para proteger la seguridad digital de los menores.

El deseo de participación es abrumador. El 58% de los jóvenes considera que tiene muy poca influencia en el diseño y gobernanza de la IA, mientras un 34% siente que no posee ningún control sobre estas herramientas que condicionan sus estudios, sus relaciones personales y sus expectativas de futuro profesional.

Campaña contra el uso indebido de Grok en Londres, Reino Unido. Maja Smiejkowska Reuters

Batacazo regulatorio

En España, la respuesta legislativa ha sufrido un severo parón: la disolución de las Cortes y llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre hicieron que decayese la propuesta de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que buscaba adaptar el reglamento europeo a la protección de menores.

La norma ya sepultada planteaba introducir la prohibición de los deepfakes sexuales no consentidos y fijar los 16 años como la edad mínima para que un menor permitiese el uso digital de su imagen. El problema de su caída es que era la norma encargada de fijar qué multas concretas se imponen en España y cómo la AESIA gestionaría los expedientes sancionadores.

Hasta que el nuevo Gobierno resultante de las elecciones decida tramitar un texto similar desde cero, no habrá un marco sancionador nacional explícito, algo que los expertos estiman que no ocurrirá hasta bien entrado 2027. De igual modo, también ha quedado paralizada la Ley Orgánica para la Protección de los Menores en Entornos Digitales.

Saiz lamenta el freno a la famosa propuesta que pretendía vetar el acceso a redes hasta los 16 años e imponer a las plataformas sistemas de verificación de edad. "Estuvimos muy involucrados en su preparación y queremos que vuelva a retomarse como un pacto de Estado alejado de colores o identidades políticas".

"La protección de la infancia en internet debería ser un compromiso común que no se aparque por estar en periodo electoral o de campaña política. Las compañías tecnológicas deben tener límites claros a su actividad y ahora mismo no los tienen", sentencia la directora de Plan International sobre un vacío normativo que, en realidad, es una tónica global.

El análisis de 100 instrumentos legales en ocho jurisdicciones demostró que ninguna regulación tiene un enfoque de género sólido. La Estrategia de Igualdad de Género de la UE sí pone el foco en ellas pero no es vinculante, de modo que en el examen de PI apenas obtiene una nota de 1 sobre 5 en obligatoriedad de cumplimiento.

La educación es una buena aliada para cerrar la brecha, en la medida en que las niñas tienen más del doble de probabilidades que los niños de haber aprendido sobre IA en la escuela. El reto está en ellos, que son, a juicio de PI, "más propensos a ser autodidactas", lo que también les expone a asimilar más sesgos implícitos en los algoritmos sin filtros educativos.

"Estamos ante una gran herramienta que añade valor, pero los profesores tienen que guiar a los estudiantes y recordarles que sus respuestas no siempre son correctas, neutrales ni libres de prejuicios", señala Saiz sobre el papel indispensable del estamento docente dentro de las aulas de educación secundaria.

"Proponemos que los docentes enseñen a los alumnos a cuestionar sus resultados, a proteger su privacidad y a recordarles que un chatbot es un robot que jamás sustituye la ayuda profesional o familiar", añade, defendiendo una alfabetización digital centrada en la formación del pensamiento crítico independiente.

Paralelamente, Plan International reclama a los gobiernos la aprobación urgente de normativas vinculantes que obliguen a las desarrolladoras a realizar evaluaciones de impacto de género y derechos de la infancia durante todo el ciclo de vida del software, garantizando auditorías éticas obligatorias antes de lanzar cualquier nuevo producto al mercado.

Asimismo, la entidad exige garantizar la presencia activa de las mujeres en el diseño de los sistemas inteligentes. Actualmente, las investigadoras representan sólo el 12% en aprendizaje automático y el 22% en IA a nivel mundial, una infrarrepresentación que podría perpetuar las miradas masculinas en los datos de entrenamiento.

"Los legisladores deben legislar, valga la redundancia, y poner límites claros a las tecnológicas. Necesitamos un pacto de estado para proteger a la niñez de algo en lo que pasan muchas horas al día", concluye la portavoz. La IA avanza a un ritmo vertiginoso, pero la igualdad de trato no puede seguir esperando a la regulación.