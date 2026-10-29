Carmen Posadas: "Nosotras valemos por lo que valemos, no porque te hayas casado con cuatro millonarios"

Carmen Posadas tiene una mirada propia sobre las contradicciones humanas, una ironía que no pierde ni cuando aborda los asuntos más incómodos y una capacidad especial para encontrar en el pasado las inquietudes del presente.

El fanatismo político, los privilegios, la libertad de las mujeres y los vínculos familiares atraviesan la historia de seis hermanas que, pese a compartir un mismo origen, eligieron caminos radicalmente opuestos.

La escritora reconstruye sus extraordinarias vidas y los contrastes de toda una época en Las Mitford (Espasa, 2026).

Crecieron bajo el mismo techo, rodeadas de privilegios y con una educación muy particular. Sin embargo, sus vidas tomaron caminos radicalmente opuestos. ¿Cómo se explica que las hermanas Mitford fueran tan distintas entre sí?

Son seis hermanas, hijas del barón de Redesdale, un señor elegantísimo cuyos antepasados se remontaban a la época de las cruzadas, pero que estaba completamente arruinado. Se dedicaba a hacer unos negocios pésimos y la familia fue pasando de vivir en un castillo a casas cada vez más pequeñas.

Vivían en un pueblito porque el padre, que era tremendo, no quería que se codearan con nadie que no fuera 'gente como uno'. Claro, no había gente como uno en los alrededores, así que las niñas se criaron solas y de una manera muy anárquica.

Decidió que no podían ir al colegio porque, según él, lo único que conseguían era que se les pusieran las piernas gordas de tanto jugar al hockey. Tenían, sin embargo, mucha curiosidad intelectual y una enorme biblioteca. Con 12 años leían a Freud o las teorías de Mussolini. Era una educación muy convencional y, por otro, muy rompedora.

También convivían con animales de granja. Unity tenía una rata llamada Ratsdale que se llevaba cuando visitaba a sus parientes. Una vez fue a pasar un fin de semana a casa de los Churchill, y la mujer vio aterrada cómo la rata se comía las miguitas del desayuno.

Nancy, la mayor, se convirtió en una grandísima escritora a la altura de Jane Austen. No estamos hablando de una señora que perpetuaba novelitas.

Diana era deslumbrante. Se casó con el heredero de las cervezas Guinness, uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Pero él era poeta y estaba todo el tiempo en las nubes. Ella quería algo más emocionante y se fugó con el jefe de los fascistas. Su pasión por el fascismo la llevó incluso a la cárcel.

Unity se parecía mucho a Diana. Pero, como ocurre a veces en las familias, una es la guapa y la otra es la copia fea.

Unity debía de pensar: "Mi hermana se hace novia del jefe de los fascistas, pues yo voy a ligar a Hitler". Se fue a Múnich y se plantó en una taberna donde sabía que él comía al mediodía. Pasó allí meses hasta que la invitó a sentarse con él y se convirtió en una pieza importante de su círculo íntimo.

Jessica, llamada Decca, se hizo comunista por llevar la contraria a las demás. Se fugó con un sobrino de Churchill, vino a España, luchó en las Brigadas Internacionales y acabó sus días en Estados Unidos colaborando con Martin Luther King en la lucha por los derechos de la gente de color.

Deborah se convirtió en Duquesa de Devonshire y tenía un castillo con más habitaciones que Versalles.

Pamela, en cambio, no era fascista, ni comunista, ni amiga de Hitler, ni duquesa. Le gustaban los animales, estar en el campo y estar tranquila. Es mi narradora, la que cuenta la historia de todas.

Portada de la última publicación de Carmen Posadas. Planeta de Libros

A pesar de haber recibido la misma educación, sus diferencias políticas llegaron a ser irreconciliables. ¿Hasta qué punto influyó la rivalidad entre hermanas?

Yo creo que muchas veces era por llevarse la contraria. Estoy segura de que Jessica se hizo comunista por llevarle la contraria a Unity, que era amiga de Hitler.

Además, compartían habitación y llegaron a trazar una línea con tiza para dividirla. En el lado de Decca había un gran póster de Stalin, otro de Lenin y la hoz y el martillo. Dos metros más allá estaba Unity con la esvástica, Hitler y Mussolini.

¿Hasta qué punto el privilegio puede convertirse en una forma de ceguera ante las desigualdades y el sufrimiento ajeno?

En el caso de las Mitford debo decir que eran muy conscientes del sufrimiento ajeno, porque tanto las que abrazaron el fascismo como las que abrazaron el comunismo querían un mundo mejor.

En el siglo XX, estas dos tendencias políticas eran como la gran esperanza. Era muy reciente el experimento bolchevique en la Unión Soviética y grandísimos intelectuales, como Bernard Shaw y Orwell, que luego cambió de bando, eran fervientes defensores de Stalin y del comunismo.

Otros hicieron lo propio con el fascismo para evitar que llegara el comunismo. Ahora se nos ha olvidado, pero durante mucho tiempo Europa entera admiraba muchísimo a Hitler porque había conseguido sacar a Alemania de una situación de hiperinflación en la que, para comprar el pan, tenías que llevar una carretilla con dinero.

Por miedo a que llegara el comunismo, muchos se hicieron fascistas, no sólo en Alemania, también en Inglaterra. De hecho, en la clase alta, comenzando por el Duque de Windsor, que fue brevemente Eduardo VIII, casi todos eran fascistas.

¿Qué semejanzas con nuestro presente te han resultado más inquietantes, especialmente respecto al auge del fascismo y las fracturas sociales?

Siempre se dice que la historia se repite, pero yo soy más de la teoría de Mark Twain, que decía que la historia no se repite, pero rima. Y ahora estamos viendo unas cuantas rimas, ya lo creo.

La parte que yo quiero contar de la novela empieza con el crack del 29. A partir de ahí aparecen las tensiones sociales: comunistas por un lado, fascistas por otro y problemas económicos grandísimos. Había que elegir bando.

Además, había mucho enfrentamiento en las calles, que es un poco lo que estamos viendo ahora.

Tú también conoces el peso de los apellidos y las expectativas familiares. ¿Cuándo descubriste que pertenecer a un determinado mundo no significa necesariamente identificarse con sus valores?

Yo siempre me he sentido sapo de otro pozo. Como Pamela. Por eso me he identificado con ella.

Mi madre era la persona más sociable del mundo. Tenía millones de amigos, la invitaban a todas partes: Nueva York, Australia, Brasil… Era supersociable y supersocial, las dos cosas.

Yo estaba programada para eso. Se suponía que era lo que a mí me tenía que gustar, pero no lo hacía. Tenía esa esquizofrenia espantosa de que, por un lado, había que estar en la pomada, pertenecer a tal grupo o a tal otro, pero, por otro, a mí me horrorizaba.

He tardado muchos años de psicoanálisis en averiguar por qué. Ahora ya me he reconciliado conmigo misma y me he dado cuenta de que estar en los cócteles no es lo mío.

La autora durante la presentación de su último libro en Madrid el pasado 22 de octubre. Europa Press

Pamela no tuvo hijos, pero cuidó de sus hermanas. ¿Era una consecuencia de lo que se esperaba de las mujeres o una convicción personal?

Yo creo que todas las mujeres somos cuidadoras, eso para empezar. Pamela era muy cuidadora, pero nunca sintió la necesidad de ser madre. Hoy en día es como un mandato: si no hay hijos, no estás completa. Pero hay gente que voluntariamente decide no tenerlos y ese fue su caso.

También tenía una gran sensación de la importancia de la familia. A pesar de que esta era tan loca y de que cada uno era de su padre y de su madre, se adoraban.

Sus vidas están muy documentadas porque, aparte de que cada una escribió sus memorias, se mandaban cartas sin parar. Jessica vivía en Estados Unidos y, sin embargo, se carteaba con su hermana, la amiga de Hitler. Tú eres comunista y yo soy fascista, pero seguimos siendo hermanas.

A mí esa sensación me gusta mucho porque para mí la familia es muy importante. Nosotros somos muy tribu. Cada vez le doy más importancia a la sangre. Puedes tener amigos, novios, amantes, todo lo que quieras, pero la sangre siempre va por otro lado.

Pamela se casó, pero después se enamoró de una mujer y decidió vivir con ella abiertamente. ¿Fue, en realidad, la más libre de todas?

Sí, la más libre. Al final fue la más poco convencional de todas.

En aquella época era muy raro que una mujer viviera abiertamente con otra, excepto en algunos grupos, como el de Virginia Woolf, donde había mucha libertad. La parte intelectual permitía licencias que no se daban en otros grupos sociales, incluido el de las Mitford, que eran más convencionales.

A mí eso me gustó porque esta mujer, que tiene unas hermanas tan locas y disparatadas, al final resulta que es la más rupturista de todas.

Has vivido profundas transformaciones en la libertad sexual femenina. ¿Qué tabúes crees que todavía nos cuesta superar, especialmente cuando hablamos de mujeres maduras?

Yo creo que, por suerte, ese tabú de que una mujer pueda enamorarse de otra ya se ha superado. Luego hay otros tabúes muy idiotas.

Por ejemplo, nadie quiere hacerse viejo. Detesto esa frase: "Mi edad no está en mi carnet de identidad, está en mi espíritu". Queda muy bonito, pero tu edad, te guste o no, está en tu carnet de identidad.

No te puedes comportar cuando tienes 73 años, como tengo yo, como si tuvieras 20. Es grotesco y ridículo. Pero ahora hay mucho de ese discursito.

Puedes falsificar la edad del DNI, pero las células no las puedes falsificar.

¿Qué formas de dependencia respecto a los hombres sobrevivían incluso en mujeres que se consideraban libres?

En los años 30 del siglo pasado, el gran éxito de ellas era pescar novio y cazar marido. Esa era nuestra misión en la vida.

Te tenías que casar bien. Y, lamentablemente, esto sigue ocurriendo. Si lees las revistas del corazón, muchísimos personajes aparecen ahí porque se han casado con alguien. Su único triunfo ha sido pescar un marido millonario e importante.

Es muy deprimente porque tendríamos que habernos sacudido esa etiqueta hace mucho tiempo. Nosotras valemos por lo que valemos, no porque te hayas casado cuatro veces con cuatro millonarios.

¿Y cuando es el hombre quien se casa con una mujer millonaria?

¡Ah, los gigolos! A mí me dan una ternura y una pena infinitas, porque quien tiene el dinero tiene el poder. Si eres un gigolo y te casas con una mujer mayor que tiene la pasta, te va a pasar exactamente lo mismo que cuando ellas se casan por dinero.

Hay una frase que a mí me encanta: "No hay que casarse por dinero, sale carísimo". Seas hombre o mujer, te va a salir muy caro.

Nancy afrontó las infidelidades y los desengaños amorosos con ironía. ¿Era una forma de defenderse de lo que le estaba ocurriendo?

Absolutamente. Lo que pasa es que tenía un pésimo gusto para los hombres. Se enamoraba de cada personaje infecto…

Su primer novio se había acostado con todos los tíos de su alrededor. Su hermano se lo advirtió, pero ella se empeñó en que lo iba a reformar. Esa es una actitud muy femenina: "Yo te redimiré". Y los redentores ya sabemos cómo acaban.

Luego volvió a tropezar con la misma piedra. Se casó con otro que era guapísimo, cultísimo, interesantísimo, pero nunca trabajó. Ella tenía que pagar todas las cuentas e ir a trabajar en autobús mientras él se gastaba el dinero en las mesas de juego.

Y al final se enamoró de otro hombre que nunca la quiso.

Es sorprendente ese tipo de persona que es muy inteligente, pero que en el amor es completamente boba. Y no aprende, además. Que es lo mínimo que puede hacer una persona inteligente, ¿verdad? Aprender.

Carmen Posadas se identifica especialmente con Pamela Mitford. Carolina Roca

Sus vidas son tan extraordinarias que algunas historias parecen inventadas. ¿Has tenido que ficcionar mucho?

Todas las cosas inverosímiles que aparecen en este libro son verdad.

Por ejemplo, cuando Decca se fuga con el sobrino de Churchill y viene a España durante la Guerra Civil, su padre quiere recuperarla. Y no se le ocurre mejor idea que llamar a un amigo del Foreign Office y decirle: "Oye, manda un destructor a recoger a la niña a Bilbao". Y va un destructor de la Marina británica a buscarla.

Esas cosas yo, como escritora, jamás me atrevería a escribirlas.

Entre las fotografías del libro hay una que procede de tu archivo familiar. ¿Qué historia esconde?

Me divirtió ponerla porque salen mis padres con uno de los personajes.

Hay una anécdota que explica muy bien cómo era Pamela. Le gustaban tan poco las fiestas y ese mundillo en el que se movían sus hermanas que, cuando ya era vieja, fue a la boda de uno de sus sobrinos y la sentaron al lado de un señor guapísimo, altísimo y maravilloso.

El señor le preguntó: "Ah, tú eres Pamela, en tu familia te llaman Woman, ¿verdad?". Y ella le contestó: "Sí, es verdad. ¿Y usted quién es?".

Resulta que aquel señor era Lord Mountbatten, el último virrey de la India, mentor del rey Carlos III y una de las figuras más conocidas de Inglaterra. Y Pamela no sabía quién era.

Cuando me acordé de que tenía esa fotografía, pensé: "Pues voy a poner a Lord Mountbatten con mis padres".

¿Cómo llegó a ti la historia de las Mitford?

Yo creo que me buscaron ellas. Había leído a Nancy Mitford en el colegio, pero durante mucho tiempo las olvidé, hasta que un día me propusieron escribir al respecto.

No me di cuenta hasta el final de la novela de que el pueblo donde vivían estaba a 30 kilómetros de mi colegio. Y los mismos grandes almacenes de Oxford donde compraban sus medias de cristal eran donde yo había comprado el primero que tuve. Entonces pensé: "Realmente me han buscado ellas a mí".

Su padre apenas leía y, sin embargo, ellas tenían una cultura extraordinaria.

Su padre sólo había leído un libro en toda su vida: Colmillo blanco, de Jack London. Le había gustado tanto que no sintió la necesidad de leer nada más, no fuera a estropear el efecto.

Tenían una enorme biblioteca heredada de sus abuelos, que eran mucho más ilustrados. Y aquellas niñas, que no podían relacionarse con nadie que no fuera "gente como ellos", se dedicaban a leer.

¿Y la madre? ¿Cómo sobrevivía a aquella familia?

Una sufridora. Era la única que quería casar bien a sus hijas y frenar los ímpetus de este marido que a cada rato se arruinaba con unos negocios absurdos. Por ejemplo, un día decidió que iba a hacerse rico poniéndole unas caperuzas de baquelita a las radios. Eran divinas, pero claro, no salía el sonido. Fue una ruina.

Y esta pobre madre haciendo piruetas para sacar dinero de donde podía.

Regresaste al cementerio donde están enterradas algunas de las hermanas. La tumba de Pamela está más separada. ¿Qué sentiste al encontrarte ante lo que queda de aquellas mujeres?

Me di cuenta de que las lápidas, de alguna manera, se parecían muchísimo a lo que habían sido ellas en vida.

La de Pamela está separada del resto. La de Unity, que era la amiga de Hitler, es mucho más alta que las de sus hermanas porque ella medía un metro ochenta. Era una mole grande, gorda, enorme.

La tumba de Diana, que era guapísima, es blanca, no tiene un solo liquen y parece que la hubieran puesto ayer. Está impoluta.

Me hizo mucha gracia porque es verdad que las tumbas se parecían a ellas.

Carmen Posadas, charlando con los asistentes en la presentación de 'Las Mitford' (Espasa, 2026). Europa Press

Pamela incluso dejó compradas las flores para su entierro. ¿Qué te ha enseñado el humor de estas mujeres sobre su manera de enfrentarse a la muerte?

Pamela era muy ordenada. Dejó todo previsto. Una dama no va dejando por ahí cuentas pendientes.

Yo creo que el humor es el mejor antídoto para sobrevivir en esta vida y también para enfrentarse a nuestra única verdad inexorable: que nos vamos a morir.

No tenemos ninguna otra certeza. En la vida puedes tener éxito o no, puedes enamorarte o quizás no, pero hay una certeza que tenemos todos: nos vamos a morir.

El humor ayuda mucho a relativizar todo.

Deborah también tuvo una despedida bastante particular. Quiso que la enterraran en un cesto de mimbre.

Sí, porque era muy ecológico. ¡Pero no sabes qué bonito! Yo creo que también me gustaría que me enterraran en un cesto de mimbre, todo lleno de flores.

Es una forma muy sana y muy higiénica de enterrar, como cuando lo hacen envueltos en un sudario. Es la manera más rápida de evaporarse.

Vale la pena que busquéis la foto porque, además, estuvieron el actual Rey y Camila, que entonces todavía eran príncipes. Ella pidió que tocaran música de Elvis Presley en su funeral.

Eran pintorescas hasta para morirse.

Después de conocer tan de cerca a estas mujeres, ¿hay algo que haya cambiado tu forma de valorar la vida?

Algo que siempre he admirado mucho es el arrojo, porque yo no soy nada arrojada. Soy de volar bajito. Como esa canción de Serrat, Como un gorrión. Le gusta volar bajito, va de balcón en balcón y le gusta dormir en los rincones donde no llegan los gatos.

Cuando empecé a escribir dije: "Ojalá me publiquen". Cuando me publicaron: "Ojalá alguien me lea". Después: "Ojalá me den un premio". Y cuando me pasó: "Ojalá me traduzcan a muchos idiomas".

Volando bajito, al final he llegado lejos. Porque también volando bajito se llega lejos.