El humorista y actor ha sido el último invitado de 'En marcha con Nuria March'. Cedida

José Mota: "La comedia es una manera de dar afecto, un afluente de eso a lo que hoy tenemos miedo: el amor"

Hay conversaciones que transcienden la promoción de un proyecto para convertirse en una especie de radiografía del alma. Ocurre cuando dos personas conectan desde una química compartida y el respeto mutuo.

Esta semana, el actor, humorista y cineasta José Mota, ese que lleva años colándose en nuestros hogares, se ha sentado frente a los micrófonos de En marcha con Nuria March para repasar tres décadas de trayectoria e indagar en la trastienda emocional de su debut como director de largometrajes en Arriba Tutto.

Entre anécdotas de rodaje, reflexiones sobre la infancia y reivindicaciones de la España rural, Mota y March tejen una charla donde la comedia se revela no como un mero pasatiempo, sino como la tabla de salvación más humilde y certera del ser humano.

Intuición y energía vital

Uno de los rasgos más fascinantes del trabajo del polifacético artista es la naturalidad con la que nacen sus icónicas caracterizaciones. Lejos de la disciplina académica o el estudio obsesivo, confiesa ante los micros que funciona por pura impronta e intuición inmediata.

"Nunca me ha gustado ponerme un vídeo y tirarme dos horas currándome un personaje, porque creo que se contamina la pureza del recuerdo. Utilizo la energía vital que esa persona ha dejado en mi memoria", explica.

Para ilustrarlo, rememora el nacimiento en tiempo real de su parodia sobre Alfredo Pérez Rubalcaba: sin apenas tiempo para prepararse tras un cambio de última hora en el equipo de guion, entró al plató, se colocó frente al púlpito y comenzó de forma inconsciente a entrelazar las manos y parpadear.

"En 30 minutos lo tenía. Fue así, es lo que me gusta, lo divertido, la impronta del momento. Más que el retrato, me gustan los pintores. El impresionismo me encanta. Esos que hacen un rayajo que ves ahí, sin más, pero te alejas y dices, caramba", cuenta.

Nuria March junto a su invitado de esta semana. Cedida

La fábula de Arriba Tutto

El preestreno de la película marca un hito decisivo en la carrera de Mota. Fruto de un proceso de gestación de más de 12 años, la cinta está concebida como un cuento o una fábula contada por un niño a los adultos.

Inspirado por gigantes del cine como Charles Chaplin, los Hermanos Marx, Lubitsch, Fernando Fernán Gómez o Roberto Benigni, ha volcado en este film el legado ético de sus padres.

"Mis padres son mi gran referente. El carril por el que transito en esta vida me lo trazaron ellos con valores de dignidad, respeto a los demás y a uno mismo. Esta propuesta es el alma de mis padres y el alma del niño que fui".

Para encarnar a ese niño de siete años en la pantalla, Mota y su directora de casting, Natalia Rodríguez, realizaron un exhaustivo proceso de selección hasta dar con Pablo Cabello, del que dice que tiene una actitud equivalente a que "se hubiera comido a tres viejas".

El artista insistió categóricamente en que el pequeño no superase esa edad para preservar una inocencia y pureza que siendo más mayor empieza a diluirse. Junto a la joven Mila Borràs, el reparto infantil aportó una frescura desarmante en un rodaje de siete semanas caracterizado por la máxima precisión compositiva.

Uno de los momentos más hilarantes de la película responde a la devoción que siente el personaje encarnado por Karra Elejalde por la commedia dell'arte italiana. Como este no domina el idioma, decide simplemente inventárselo añadiendo la terminación -chile a las palabras.

En una divertida lección transmitida al niño en la ficción, el padre le explica la infalible regla de los quesos: "Tiras de los quesos italianos y la mitad de las cosas las tienes resueltas. Por ejemplo, ¿'con su permiso'?: 'con el suo parmesano'. ¿'Con su aprobación'?: 'con el suo provolone'".

El humor, la mejor arma

Durante la charla, la propia Nuria March se suma a la reflexión compartiendo su visión personal sobre el sentido del humor.

Luciendo con complicidad la nariz de clown que le regaló el actor y cómico Rafa Maza, la comunicadora remarca la importancia de saber reírse de una misma y analiza el contraste entre la soltura anglosajona a la hora de disfrazarse o participar en fiestas temáticas y el pudor tradicional del público español.

Mota coincide plenamente con esta apreciación y señala que en España existe una relación ambivalente con la comedia: "Nos da un poquito de miedo el humor porque la comedia desnuda. Nos sentimos incómodos porque nos llama a ser niños libres, sin estar secuestrados por el miedo o el postureo".

Esta misma rigidez la detecta en la política contemporánea, donde el exceso de asesores y el empaquetado artificial han restado calidez y humanidad a los líderes. "Lo imperfecto acerca porque es humano, y lo humano siempre resulta cálido".

A propósito de las situaciones bochornosas y la falta de soltura para salir airoso de un momento incómodo, José Mota comparte en la charla con Nuria March una de las pifias más memorables de su carrera profesional en un plató.

Al entrar al camerino tras un cambio de vestuario, coincidió con un compañero actor con melena que se había engominado el pelo hacia atrás, dejando sus orejas al descubierto por primera vez.

Creyendo que se trataba de un postizo de caracterización, le dijo espontáneamente: "Ay, perdona, te han puesto orejas de látex", a lo que el compañero respondió tajante: "No, son mías".

Ante el trago de no saber dónde meterse, sólo atinó a justificarse entre apuros. Una anécdota que demuestra que nadie está a salvo del ridículo

Las raíces

Pese a décadas de éxito masivo en televisión y cine, Mota mantiene los pies firmemente asentados en Montiel (Ciudad Real), la localidad manchega que le vio nacer.

"Me siento profundamente afortunado de tener alma rural. El 'no ruido' de los pueblos te permite escuchar y ver cosas que la gran ciudad, por el bullicio, te impide oír".

Recordando una infancia inmensamente feliz rodeado de su familia, reivindica el valor de la cultura popular y de los bares auténticos de pueblo, de donde han salido personajes tan universales del imaginario español como La vieja del visillo.

En un escenario social dominado por la crispación y ese ruido, Mota sitúa a la comedia como una reserva fundamental de sentido común.

"La guerra es el reconocimiento más patético del fracaso de la comunicación humana. Nada que traiga odio puede ser constructivo. La comedia es una forma de dar afecto; un afluente de esa palabra a la que hoy le tenemos miedo: el amor", destaca.

A la hora de abordar la empatía y la importancia de relativizar los problemas diarios, destaca las visitas que realiza a los niños ingresados en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

Lejos de considerarse un benefactor, el cómico confiesa que la verdadera lección la recibe él: "Cuando voy a una visita y los padres me dicen 'gracias, José', siempre les digo que es al revés: es su hijo quien me llena a mí de vida y de conciencia de agradecimiento por la salud".

Frente al egoísmo e individualismo imperantes, el cómico aboga por recuperar el sentido de comunidad y mantener siempre encendida la llama del niño interior como antídoto frente al desencanto.

"Somos directamente proporcionales en infelicidad a lo olvidado que tenemos al niño que fuimos. El humor es de las pocas cosas que se atreve a sacarle la lengua a la muerte", concluye, recordando la promesa que define su obra: no perder jamás de vista la alegría y defender los valores del humor como un acto de bondad hacia los demás.