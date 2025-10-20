Loles León revela el problema de custodia que ha habido con su nieto: "No puedes dejar a un hijo con un solo progenitor"

Es una de las actrices más queridas de nuestro país, un terremoto que habla siempre alto y claro, sin tapujos. A sus 74 años, triunfa con su papel de Maricarmen Carrascosa en La que se avecina y atesora una larga carrera profesional repleta de éxitos. Ha sido 'chica Almodóvar' en Mujeres al borde de un ataque de nervios y Átame, ha hecho teatro y ha estado tres veces nominada a los Goya.

Pese a su naturalidad, Loles León, hija de padres sevillanos que emigraron a Cataluña y criada en La Barceloneta, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los focos. Sin embargo, se ha abierto en canal en el programa Madres: desde el corazón, revelando aspectos desconocidos de la misma a su presentadora, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Antes de dedicarse a la interpretación, trabajó durante años como churrera en el negocio familiar y también fue telefonista, secretaria y cajera de supermercado. Desde muy pequeña sintió la pasión por el espectáculo y con dos años ya bailaba en el mostrador del bar donde su padre acudía a jugar al dominó y a cantar, ya que era cantaor amateur.

En el terreno personal, es madre de un hijo, Bertoldo Gil León (el nombre se lo puso en honor a Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán que buscaba promover la conciencia política y social con sus obras 1898-1956), fruto de su relación con un director de teatro.

Aquel romance fracasó y se enfrentó a la crianza del pequeño en solitario, una de las experiencias más duras de su vida. Ella misma lo ha recordado en la entrevista con Sánchez de Lara:"Él me preguntó si iba a abortar y le dije que no, que yo quería ser madre y que no sería ni la primera ni la última que lo hacía soltera".

Además, Loles tiene un nieto de 13 años, que es la luz de su vida, aunque ha aprovechado la entrevista para denunciar por primera vez el problema que han sufrido durante mucho tiempo relacionado con la custodia de Telmo.

"No puedes dejar a un hijo solo con un progenitor. No le puedes quitar sus dos pilares, porque se cae. Ya no es como antes. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un pequeño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna", ha denunciado.

Es la primera vez que la actriz habla al respecto públicamente: "Aquí se juzga y se reparte mal. Yo llevo 12 años con este tema. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido Telmo". Después, con una inmensa sonrisa, describe lo que siente por él: "Es el regalo que me ha dado la vida, la persona que me mantiene con energía".

El sentimiento es mutuo, aunque a veces la fama de la actriz le incomoda. "A él le da vergüenza que le digan algo en el colegio, como también le pasaba a Bertoldo. Lo que sí le gusta es que me reconozcan por las películas de Santiago Segura, que me han convertido en la abuela de España".

Magatest

Con los problemas familiares solucionados y un momento muy dulce de su trayectoria, la catalana también ha querido someterse a las preguntas del Magatest, cuyos enunciados son títulos escritos por relevantes autoras como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'…

Escuchar la radio con mi padre.

'Una habitación con vistas' a…

La ventana de la vecina.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

La mala educación.

'La amiga estupenda' es…

De niña, Rosita. De mayor, muchas.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La dictadura (afortunadamente).

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

La ingenuidad y ¡me encanta!

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La falta de derechos humanos.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Sin odios.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? (o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?)

A los pederastas.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Ridícula.

'El amor más grande'…

A ti mismo.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para crear amor.

Un 'secreto a voces'.

Es secreto.

Un 'secreto inconfesable'.

No es mi momento.

¿Qué es para ti 'nada'?

Las religiones.

'Cuando la revolución termine'…

Empezará otra.