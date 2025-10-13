Marta Marcilla, empresaria: "En España los colegios educan desde la carencia. Ni los profesores llegan a fin de mes"

El sistema educativo en España es uno de los factores más valorados cuando se habla del país. Cuenta con una estructura sólida y accesible para todos; especialmente gracias a la educación pública, un pilar que ha contribuido durante décadas a reducir desigualdades y promover la movilidad social.

Sin embargo, precisamente esta diferencia frente a otros sistemas es una de las mayores desventajas para los emprendedores españoles. Mientras en España se opta por un enfoque memorístico y se relega a un segundo plano la práctica, la iniciativa y la educación financiera, en otros países se considera esencial desde edades tempranas.

Esta falta de educación financiera es, para los empresarios como Marta Marcilla, el motivo por el cual los jóvenes "no tienen ni idea de cómo funciona la vida". Según explicó a Wall Street Wolverine, en España se educa desde la carencia y el claro ejemplo son los profesores, que "no llegan a fin de mes".

La educación de la abundancia

Marta Marcilla es la fundadora y CEO de Tsalach Real Estate. Ha sido reconocida por Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes; sin embargo, tuvo que emigrar a otro país para comenzar con lo que hoy se consideraría su imperio.

Es por eso, precisamente, por lo que la empresaria conoce de primera mano las diferencias de otros países con España. El primero de ellos, según ha confesado, es la educación y más concretamente, "la importancia de que no te eduquen desde la carencia".

De acuerdo con su explicación para Wall Street Wolverine, en España la educación se construye sobre una base muy empobrecida. Tanto, que incluso los propios profesores, encargados de formar a las nuevas generaciones, "no llegan a fin de mes".

"Es inviable que te eduquen desde la abundancia porque no la hay", resume. En su opinión, cuando quienes educan lo hacen desde la precariedad, el mensaje que transmiten, aunque no sea de forma consciente, está inevitablemente marcado por la escasez.

Marcilla contrapone esta realidad con lo que ha podido observar en el sistema educativo estadounidense, donde la mentalidad es muy distinta. Allí, asegura, a los niños se les enseña desde muy pequeños que "no hay límites".

Esta forma de pensar alimenta la autoconfianza, la creatividad y la ambición, por lo que conciben la educación como una plataforma de crecimiento. Su mejor ejemplo es su propio hijo, educado en ese contexto.

Marta Marcilla en el pódcast de Wall Street Walverine.

La empresaria no duda en calificar el sistema educativo español como "una mierda". No solo el contenido académico, sino la desconexión entre la enseñanza y la realidad social.

A su juicio, los colegios y universidades preparan a los estudiantes para un mundo que ya no existe. Los profesores en general priorizan la teoría sobre la práctica y cuando los jóvenes salen a la calle se encuentran con una vida "que no corresponde con lo que se enseña".

Uno de los puntos que Marcilla considera más preocupantes en la educación española es la ausencia de formación en habilidades como el network: trabajo en equipo, resolución de problemas, iniciativa o creación de redes de contacto.

El ámbito universitario, según Marcilla, es un claro ejemplo de esta desconexión. En su experiencia, el 99% de lo que se estudia "no sirve para nada" en la práctica, porque son conceptos puramente teóricos.

El principal problema es la mentalidad que se enseña en las aulas. Mientras en otros países se incentiva la creencia de que "todo es posible", en España se cultiva una cultura del miedo, de obediencia y dependencia, explica la empresaria.