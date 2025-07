Maggie Civantos pone voz a 'Apocalipsis Z': "En ciertos momentos hay que despertar la llama que tenemos"

Maggie Civantos (Málaga, 1984) llegó a las pantallas del país hace diez años y desde entonces ha construido con esfuerzo una prolífica carrera que la ha llevado a explorar diferentes terrenos y planos de la actuación.

Ahora estrena una nueva ficción sonora, Apocalipsis Z, para la plataforma Audible. Es su segunda incursión en este terreno y, en esta ocasión, lo hace junto a Javier Rey, con el que forma una dupla perfecta a los micros de grabación. Dejarse llevar, por sus voces, suena demasiado bien.

Un día de esta semana (a última hora de la tarde), la actriz nos atiende, encantadora, a pesar de llevar doce horas de un rodaje nada cómodo.

Primero llegó a Audible con 'Vis a Vis' y ahora con 'Apocalipsis Z', ¿cómo ha sido esta experiencia? Sobre todo, teniendo en cuenta que la ficción en la plataforma audiovisual la protagonizó Berta Vázquez, ¿sentía ahora más responsabilidad?, ¿la preparación ha sido diferente?

Sí, fue diferente, porque realmente la participación también es mucho más concreta y reducida que la vez anterior, cuando teníamos más capítulos. Entonces es verdad que en la primera ocasión fue más intenso.

Sin embargo, Apocalipsis Z, debido al tema, por la historia, ha sido más envolvente y el trabajo a nivel creativo ha supuesto un mayor despliegue de imaginación.

Claro, porque es un género que no tiene nada que ver con lo que había hecho previamente en ese sentido… ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que más le ha costado?

Lo que más me ha costado realmente ha sido el trabajo en sí mismo. Audible es algo muy específico. Es un medio diferente para los actores, por lo que siempre es un reto. Al final te abres y con una buena dirección, como la que lidera Manu, todo se hace mucho más fácil, porque él nos iba llevando. Y Javier (Rey) también lo puso muy fácil para crear esa atmósfera.

Creo que la clave siempre es trabajar en equipo, incluso en algo así, que puede ser un poco más solitario. En ese sentido, aunque no tengo tanta práctica porque era la segunda vez que lo hacía, al menos resulta un poco más fácil.

Apocalipsis con Z de zombis… Nada puede salir mal, ¡o todo! Resistencia y supervivencia como en la vida misma, ¿qué sería para Maggie Civantos algo cercano a un escenario como el que plantea la ficción?

Pues acabo de salir de un rodaje en el agua después de doce horas, creo que eso se acerca bastante, te lo juro (risas). A veces, estos trabajos en medios que no son el tuyo tienen mucho de apocalíptico.

¿Qué hay de Maggie Civantos en este nuevo personaje, Lucía?

No lo había pensado, ¿eh? Creo que un instinto de supervivencia muy desarrollado. Pienso que es en los momentos más caóticos cuando se despierta esa capacidad de reacción. Yo también la tengo.

La actriz en una imagen promocional para 'Apocalipsis Z'. Audible

Imagino que eso va un poco implícito, casi, en su profesión, ¿no? Porque siempre es un poco inestable y si no se tiene ese carácter de base es complicado seguir avanzando.

Sí, total.

A raíz de uno de sus últimos proyectos, 'Bajo un volcán', junto a William Levy, he leído que tiene una forma de ser un tanto explosiva, ¿cómo le ayuda esto en su profesión?

Diría que es algo que va y viene. La uso cuando toca, pero tampoco me define. Creo que en realidad es una característica que está en todos.

Siempre es necesario en determinados momentos despertar la llama que tenemos. Y pienso que ahí también reside ese instinto de supervivencia del que hablamos, ¿no? Eso habita en mí y en todos (risas).

En 2015 fue su consagración en 'Vis a Vis', ¿cómo había sido su carrera hasta entonces?, ¿y desde aquel momento, qué ha aprendido?

Bueno, hasta ese punto había hecho más teatro e intervenciones en series, por supuesto. Y lo que ha venido después ha sido crear una carrera, con sus altibajos, en la que he logrado entender la profesión desde otro lugar.

También he conseguido tener más paciencia e incluso valorar más mi vida personal, relativizando el trabajo. Básicamente, al final he aprendido a vivir. Ya ha pasado el tiempo y he ido madurando.

¿Qué supone para usted estar en el foco mediático?

Tienes una exposición y vas sabiendo trabajar con ello. Hay momentos en las que se lleva mejor y otras que no tanto, sobre todo al principio. Llega un punto en el que das por hecho que es algo que has de integrar en tu carrera.

Prepara su primera película como directora y el rodaje ya ha terminado, ¿qué nos puede contar de 'El Retorno de Júpiter'? Es curioso que el entorno en el que se desarrolla sea un retiro espiritual cuando usted también tiene un centro de bienestar.

Yo formo parte de la autoría del guion y de alguna forma sabía muy bien de lo que estábamos hablando, pero no deja de ser una ficción y un punto de vista algo concreto. Desde ahí creamos una historia de terror. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional y personal.

Tenía aquí también anotado algo sobre las influencias que hay en esta cinta en la que está trabajando. Leyendo las primeras sinopsis, me recordaba incluso un poco a 'Midsommar'.

Bueno, puede tener referencias, sí, porque no deja de ser también de lo que llaman el bright horror. Tiene esa cosa muy luminosa a pesar de estar hablando de algo de cierta oscuridad… Es que tampoco quiero destripar muchísimo (risas).

Pero sí, se habla un poco de esa dualidad y de alguna forma pueden estar ahí las referencias. Al margen de eso, yo creo que la temática en sí no tiene nada que ver.

¿Cree que el cine necesita más visión femenina?

El cine no, el mundo necesita todavía tener más proyectos con una visión femenina, mucho más, pero ya se está dando y ahí vamos. Debe continuar.

Guion, dirección y protagonista, ¿es la mejor manera de conseguir su papel soñado?, ¿o lo ha creado más pensando en otro rol, o en otros, que en el suyo propio?

Lo he creado más pensando en lo que queríamos contar. No es tanto una historia de personaje, sino del tema que se está tratando.

Por supuesto, me encanta mi personaje. Todos los que hemos construido. Y cada uno representa algo que nos parece importante. Pero claro, están pensados para tratar algo de lo que realmente queríamos hablar.

Es hija de una cantante y de un técnico de sonido, ¿por qué quiso ser actriz?, ¿sus padres esperaban que se dedicase al mundo del espectáculo?

No, la verdad es que no. Surgió cuando empecé a hacer teatro y descubrí lo que suponía para mí. Podía palpar la esencia de lo que yo soy y me hacía sentir bien desde el primer día en el que me subí a un escenario. Fue entonces cuando lo tuve clarísimo.

Practica yoga y meditación. Ha creado un centro de bienestar y creatividad en el Valle del Guadalhorce, ¿qué papel juega el autocuidado y la búsqueda del equilibrio en su vida?

Para mí la búsqueda del equilibrio ha de estar presente siempre en todo. Creo que es la clave de mi felicidad, al menos para poder tener una vida saludable.

El centro surge como una forma de compartir una filosofía y para animar a la gente a cuidarse, no solamente a nivel wellness, sino también desde el arte. Gran parte de la programación que tenemos está destinada a retiros de expresión y artísticos más que de bienestar en sí. Para mí, el arte es sanador.

Maggie Civantos posando en la sesión de fotos de su segunda ficción sonora. Audible

El papel más importante de su carrera, ¿cree que ha sido o que aún está por llegar?

Diría que en realidad ese concepto del papel de tu vida no existe como tal, sino que todos te enseñan algo. Hay que agradecer cada uno de los personajes, porque creo que todos, cuando profundizas, te muestran lecciones.

¿Entonces el mejor está por llegar? Pues es una forma también de motivarnos, ¿no? Por supuesto que siempre es bonito tener esa expectativa, pero no se puede menospreciar lo que ya se ha hecho.

También entiendo que cada uno le permite mostrarse de una manera y quizás aprender algo de sí misma.

Total, y cada proyecto te brinda la oportunidad de explorar algo.

¿Cómo se ve a lo largo de los años en esta industria?, ¿teme el edadismo, que ahora es un concepto que está muy presente?

Si lo pienso, sí, pero intento no hacerlo y vivir el presente. Sin embargo, con este cambio de que cada vez hay más mujeres contando historias, creo que se van a conseguir muchos avances.

Y cambiando de tema, ¿cómo definiría su estilo?

Buena pregunta, ¿eh? Creo que es relajado y ecléctico. Intento escucharme y depende mucho de cómo me siento. No me gusta cerrarme a nada y pretendo que me divierta. Pienso que la moda tiene que ser así y permitirte expresarte desde lo que eres, desde cómo te sientes.

Creo que las personas no siempre somos, sino que también estamos en etapas. A mí me gusta de repente cambiar mucho. Por eso digo que es un poco ecléctico. Me va lo de combinar estilos. Y no me gusta aferrarme a ninguno.

¿Tiene algún referente de moda o alguna firma de cabecera?

La verdad es que no… Me gustaría decirte alguna, pero es que no.

En parte tiene sentido con su respuesta a la pregunta anterior, porque si va fluyendo conforme siente y no está solo dirigida por una tendencia o por una estética cerrada…

Es cierto que vas conociendo diseñadores, pero no me caso con nadie. Hay un impulso de estar abierta a probar nuevos estilos, creadores españoles que me gustan mucho y con los que he trabajado, pero al final siempre te sientes de una u otra forma y te apetece probar algo nuevo.

Y la última pregunta, ¿por qué hay que escuchar 'Apocalipsis Z'?

Porque es una historia fascinante. Es muy emocionante. Y porque hay unos actores maravillosos, especialmente Javier Rey (risas).