Paz Torralba, fundadora y CEO de The Beauty Concept: "El estrés es la gran enfermedad del siglo XXI"

En este nuevo episodio de Arréglate que nos vamos, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editoras de Magas y ENCLAVE ODS, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS, reciben a Paz Torralba. Es directora de The Beauty Concept, un proyecto nacido en 2005 que en la actualidad cuenta con cuatro centros en Madrid y un espacio en el Hotel Mandarin Oriental Ritz.

Pero la belleza no fue el primer campo de acción de la experta, también parte de la prestigiosa comunidad de mujeres Top 100. Como bien recuerda en esta charla, se dedicó en primera instancia a las finanzas. "Me ayudó a entender cómo profesionalizar un centro. A mis compañeras de profesión, lo que más les cuesta por lo que me cuentan en formaciones, es ese lado financiero, el llevar una empresa. Son especialistas en tratar la piel de la gente, pero se pierden en ese otro mundo", asegura.

La vocación de Paz Torralba es total. De hecho, desarrolló su proyecto pensando en todos los aspectos: "Siempre me ha gustado cuidar a la gente en 360 grados, que los clientes, pacientes y amigos que entren no tengan que salir para absolutamente nada. Tenemos desde manicura, pedicura… solo nos faltaba esta parte de medicina integrativa, hasta ahora".

Cruz Sánchez de Lara, Paz Torralba y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Junto a Cruz y Charo, reflexiona sobre la importancia de cuidarse, en concreto, la piel: "Refleja absolutamente todos los comportamientos del cuerpo. A veces, viene una persona y me dice que tiene rosácea, etc. Es probablemente un efecto secundario de que su intestino está mal, o de que algo de su organismo no funciona. Lo más importante es encontrar el origen del problema. Por ejemplo, saber cuál es su nivel de estrés, que es la enfermedad y la gran pandemia del siglo XXI".

Coincide en esto Sánchez de Lara: "No tomo el sol, no bebo café ni alcohol. Pero tengo un hándicap, vivo con estrés y es malísimo".

La invitada recuerda también la importancia de la alimentación: "Cada persona es absolutamente diferente. No me gusta hablar de dietas, sino de reeducación alimentaria. Hay que saber lo que a tu cuerpo le viene bien. Es correcto cenar pronto y hacer un ayuno de 12 horas, porque estamos sobrealimentados. No hay que comer por comer, hay que hacer ingestas equilibradas y justas para una buena digestión. Lo mejor es tener un buen diagnóstico, que un experto vea tus hábitos de vida".

También incide en la importancia de leer las etiquetas, como también recuerda Charo: "Es fundamental mirarlas, entender lo que estás comiendo, los ultraprocesados son veneno". En este sentido, Paz explica: "El intestino es el segundo cerebro, su permeabilidad conlleva que todas las toxinas vayan a la sangre".

Por suerte, "los restaurantes están más concienciados de que existen intolerancias, como al gluten. Hay muchas alternativas y puedes comer muchas cosas, lo que pasa es que nos gusta lo que nos prohíben".

En cuanto a cuidado exterior, destaca la necesidad de limpiar correctamente la piel, nada más llegar a casa y no solo con agua micelar: "Una leche está fenomenal, no recomiendo usar un jabón, porque deshidrata la piel y además acelera el proceso de envejecimiento. Puede propiciar que ciertas arruguitas, como las patas de gallo, aparezcan".

La edad también desempeña un papel importante: "El proceso de regeneración de la piel se ralentiza con el tiempo. Entonces, cuando eres joven, cada 15 días se renueva. Al ir cumpliendo años, este proceso puede durar hasta 40 días". Por suerte, la experta añade: "Hay muchísimas posibilidades, hoy en día, la medicina estética ha avanzado para que lleguemos a una edad con una piel estupenda, aparentando muchísimos años menos y estando superbién".

Eso sí, Cruz recuerda la necesidad de dejar todo en manos de profesionales: "Cuando uno se va a cuidar, ha de tener muchísimo cuidado. El otro día leí un porcentaje que no recuerdo, pero altísimo, de profesionales que lo están haciendo sin tener cualificación".

Arréglate que nos vamos con Paz Torralba Esteban Palazuelos

"La Asociación Española de médicos estéticos está haciendo una campaña muy importante de concienciación para que elijamos un profesional de verdad. No porque sea un poco más económico", recuerda Paz Torralba.