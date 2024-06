'El templo de los sueños': una novela de experiencias oníricas y sectas destructivas

No es un secreto que el mundo onírico me ha interesado desde siempre y que antes de publicar El templo de los sueños ya me había estrenado con dos libros sobre la interpretación de los sueños. Sin embargo, a pesar de que había tenido algunos sueños lúcidos, siempre se habían desarrollado de manera desorganizada. Y sobre todo habían sido breves, extremadamente breves.

'¿Y qué es un sueño lúcido?', se preguntará alguna lectora. Un sueño lúcido se produce cuando eres consciente de que estás soñando y tomas el control del sueño. Tener sueños lúcidos es algo parecido a internarse por primera vez en una tierra desconocida, algo parecido a convertirse en una exploradora onírica. De repente tomas conciencia de que estás soñando y a partir de ahí puedes hacer lo que desees: viajar, volar, visitar el espacio exterior, el fondo marino…

¿Quién no querría poder ver cumplidos sus anhelos? Hablar con seres queridos ya fallecidos, por ejemplo. En 2021 me propuse tener estos sueños y me lancé a ello de manera autodidacta. Comencé leyendo algunos libros sobre la materia. Luego me decidí a llevar a la práctica cuanto había estudiado. No resultó sencillo. Hay que ser constante y tener el firme propósito de lograrlo.

Para conseguirlo es imprescindible recordar los sueños y para ello lo más aconsejable es comenzar a llevar un diario onírico. Además, hay que aprender a reconocer las señales, es decir, los elementos que se repiten en nuestros sueños para utilizarlos como propulsores de la lucidez.

El trabajo debe ser constante. Esa es la clave del éxito para obtener este tipo de sueños. Y se consiguen haciendo comprobaciones de la realidad. Durante el día, en la vigilia, debes preguntarte varias veces si estás soñando. Y hay que contestar a esa pregunta con lógica y coherencia. La mayoría de las veces, la respuesta será "no". Pero llegará un día en que esa pregunta se infiltra en nuestros sueños. Entonces, se transforma en un "sí".

Con tiempo y esfuerzo, al final aprendes a desarrollarlos. La primera vez es como poner una pica en Flandes. Te sientes completamente libre.

Una novela para soñar en la realidad

El templo de los sueños es una novela atípica, ya que además de ser un thriller psicológico, vas aprendiendo a tener sueños lúcidos. No me extrañaría que algunos, después de leerla, me escriban para decirme que a raíz de su lectura han tenido sueños de esta clase.

Libro 'El Templo de los Sueños' Clara Tahoces

¿Y qué se puede hacer en un sueño lúcido? Pues absolutamente todo. Esa es una de sus ventajas: que las barreras desaparecen y las fronteras de la mente se desdibujan. De pronto eres capaz de volar, por poner un ejemplo, una de las experiencias más maravillosas que podemos tener a través de los sueños lúcidos. Te vuelves liviana como una pluma y puedes flotar en el aire haciendo piruetas con una sensación de realidad más real que la realidad misma.

Otra de las infinitas opciones disponibles es hablar con un guía espiritual que nos aconseje en momentos complicados y nos ayude a mejorar nuestra vida. Pero, ¿con quién hablamos realmente? Con una parte de nuestro ser a la que no solemos escuchar y que, a veces, incluso desconocemos que está ahí. Yo misma he recurrido a este 'consejero interior' en algunas ocasiones y me ha proporcionado información valiosa para mi vida.