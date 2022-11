Beatriz Egido, dircom de Ecovidrio: “Mujer con más de 35, así es el perfil del reciclador en España”

Tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997, Ecovidrio se convirtió en la entidad gestora del reciclado.

Entre las labores de esta entidad sin ánimo de lucro, destaca garantizar el reciclado a través del contenedor y movilizar a los ciudadanos, sensibilizando y promoviendo la prevención y el ecodiseño de los envases. Hablamos con Beatriz Egido, directora de Comunicación Corporativa y de Responsabilidad Social de Ecovidrio desde 2014, sobre cómo ha cambiado la sociedad en torno al reciclado.

“Hemos notado un cambio trepidante en los últimos cinco años en torno al reciclado del vidrio que fue lo primero que se empezó a reciclar en España hace 40 años, cuando se instaló el primer contenedor en el barrio de Moratalaz, en Madrid. Hoy estamos de aniversario”, asegura la dircom.

Beatriz Egido en las instalaciones de Ecovidrio.

Y continúa: “Ya es un hábito muy consolidado y estamos muy contentos. ¿Significa que todo el mundo recicla? Pues no. En España se reciclan siete de cada diez envases. Tenemos una tasa muy buena, aunque todavía hay países en Europa con mejores datos, sobre todo en la zona centroeuropa y nórdica, con tasas que superan el 80. Y eso es a lo que hay que aspirar”, concluye.

¿Hoy quienes reciclan más los jóvenes o los mayores?

Respecto a los jóvenes, tenemos una etapa en la vida donde les perdemos como recicladores. Los niños son muy activos en reciclado, pero claro, no se encargan de las tareas del hogar... Llega un momento en el que los jóvenes desconectan de todo y eso sucede aproximadamente entre los 19 y los 26 años. Ahí les perdemos, y empiezan a incorporarse otra vez al reciclado a partir de esa edad, que suele coincidir, cuando se independizan, tienen su propia casa, etc.

Pero la franja más potente para reciclar es a partir de los 35 años y sobre todo, en mujeres según nuestros estudios. Que tiene todo el sentido porque la verdad, es que la mujer sigue haciéndose cargo de las tareas domésticas.

¿Sería necesario alzar más la voz sobre estos temas?

Creo que todo lo que se haga es poco porque nos jugamos el futuro. Suena como un drama, pero de verdad que las cifras son para estar alerta. Entonces todo lo que se haga, bienvenido sea, pero insisto que los medios están haciendo un montón.

Jamás he visto en la historia de los medios española tantísimas secciones dedicadas, tantísimos periodistas especializados, incluso en las secciones de sociedad... Creo que tenemos que estar orgullosos del papel que están jugando los medios.

Beatriz Egido, dircom de Ecovidrio en un momento de la entrevista con MagasIN.

¿Las empresas reciclan o no reciclan?

Te puedo contar acerca del sector horeca. De las grandes corporaciones, no tengo el dato. La hostelería recicla y recicla cada vez más, y es fundamental porque genera muchísimo residuo. Tenemos que tener en cuenta que éste es un país de bares. Y cuando aumenta el consumo aumenta muchísimo el vidrio de los botellines y las botellas.

La hostelería cada vez es más sostenible y va a ser muy necesaria en la transición hacia un modelo circular. Ahora mismo tenemos algunas estadísticas que nos dicen que aproximadamente el 67% de la hostelería está reciclando todo el vidrio y es una cifra bastante buena.

Nosotros hacemos muchísimo hincapié con ellos porque queremos llevarlos al 100% e insisto, porque ellos son un referente económico, cultural y social. Es una de nuestras prioridades acompañarles, ayudarles, proveerles de los medios gratis y para que sigan reciclando.

La campaña Movimiento Banderas Verdes ya está en su tercer año.

Exacto. Se trata de una campaña que hacemos en verano con la hostelería. Y en las zonas de más concentración de turismo, que es todo el Mediterráneo: Baleares, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Hemos contado con la participación de 14.000 chiringuitos. que compiten con su Ayuntamiento y contra los demás. Entregamos ocho banderas verdes a los municipios que han sido más recicladores.

Dimos las banderas verdes hace tres semanas con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente y vinieron todos los alcaldes a Madrid orgullosísimos con su bandera verde de la sostenibilidad.

También premiamos a los nueve chiringuitos más sostenibles de España, a los que les hicimos auditorías no sólo de reciclaje, sino de eficiencia energética, de consumo de agua, y de otras palancas. Participan150 municipios de costa.

Detalle de las manos de Beatriz Egido.

¿Cómo valora la comunicación una compañía como Ecovidrio?

Es fundamental, porque al final nosotros fíjate que entidad más rara somos. Tenemos que convencer a los ciudadanos y las ciudadanas de que reciclen. Hay que convencerles porque hasta ahora, aquí en España ha sido un tema voluntario.

Entonces nos tenemos que comunicar con la sociedad. Luego trabajamos con las administraciones públicas, porque nosotros prestamos un servicio público y dependemos de las administraciones públicas para todo, para que nos den las autorizaciones, nos ponen los objetivos de reciclaje, tanto de Europa, como del Ministerio y de las comunidades autónomas.

Y luego Ecovidrio lo financia la industria alimentaria. Es un modelo un poco diferente. Ellos están obligados por Ley cuando ponen un envase en el mercado, en vidrio en este caso, porque están generando un residuo que puede contaminar.

La Ley les obliga a por cada envase que ponen en el mercado tienen que pagar una cuota, y esa cuota nos la pagan a Ecovidrio y con ello, nosotros financiamos todo el sistema. Entonces también tenemos que convencerles a ellos de que somos la mejor opción para gestionar esto bien, de la mejor forma.

En Ecovidrio la comunicación es básica porque tenemos que ganarnos la confianza de por lo menos estos tres públicos o sino directamente nuestra actividad no existe.

¿Cuáles son los pilares en los que se basa la estrategia de comunicación?

Muchísima transparencia con la sociedad, porque tenemos que explicarles que su esfuerzo vale la pena, para qué sirve su esfuerzo,y en qué se convierte. Además de cómo es el proceso, cuáles son los beneficios ambientales, cómo son los resultados...

Transparencia con la Administración, porque son los que mandan sobre nosotros. Es decir es a quien tenemos que rendir cuentas, y entonces transparencia y confianza son fundamentales.

Y luego también, practicamos la llamada a la acción y a la movilización. Nos comemos mucho la cabeza para tener una comunicación que sea inspiradora y motivante, para convencer a un montón de voluntades y que tengamos esa transición verde que necesitamos.

¿De todas las patas que toca en comunicación interna, externa... ¿cuál diría que es la más compleja?

La comunicación interna a mí me gusta especialmente, porque yo creo que si no eres capaz de que todo tu equipo se suba a bordo, pues cómo vas a hacer subir a bordo a los que están fuera. Entonces yo creo que hay que tener especial sensibilidad con la comunicación interna. La verdad que creo en ello.

Pero en Ecovidrio lo más complejo es la externa, porque tenemos un volumen que es brutal. Nosotros tenemos al año, más de 7000 impactos en medios nacional y muchísimo regional.

Estamos mandando como una nota de prensa al día y tenemos una rueda de prensa a la semana en toda España con administraciones públicas, sobre todo con Ayuntamientos, con el Ministerio, es tal el volumen que la complejidad de mantener bien el rumbo, los mensajes coherentes, gestionar el trabajo, porque es un volumen tremendo, pues para mí es un reto casi diario y para el equipo.

Y ahora mismo que tenemos una guerra en Europa, pandemia, crisis... ¿Es noticiable hablar de de ecología, de sostenibilidad...?

Es muy noticiable, aunque me temo que no es una buena noticia porque yo llevo ya aquí casi nueve años y he ido viendo como se ha ido incrementando el medio ambiente como actualidad en los medios y me temo que es porque ya empezamos a notar y empezamos a ver de forma palpable que realmente estamos en una crisis ambiental y climática.

Entonces no sé si es por eso, pero vamos a quedarnos con el lado positivo, que es que sí, que jamás habíamos visto tantos medios dedicándole tanto espacio.

Si que la guerra y este tipo de tragedias tremendas humanitarias, desvían un poco el foco, es cierto, hay que intentar que no perdamos el momentum. También lo entiendo porque son temas que afectan humanamente a mucha gente, pero que en el fondo están muy relacionados, más de lo que pensamos. Crisis energéticas, con el medio ambiente, crisis humanitarias. Entonces hay que mantener el medio ambiente en el centro del debate, pero sí que lo está.

Han seguido la COP y todo lo que se ha dicho allí, ¿Qué opinión le merece?

Yo soy una optimista nata. Para mí el hecho de que se sucedan las Cops y que reciban atención mediática ya es una gran noticia. Y es una maravilla tener a jefes de Estado hablando de esto. Si bien, desde París me quedo siempre con un sabor un poco agridulce. No acabamos de avanzar.

El problema es que no tenemos mucho tiempo y los ritmos que se manejan siguen siendo lentos y está Cop concretamente, con el tema de la financiación para la adaptación al cambio climático y demás, no acaba de tangibilizarse, vamos a esperar. Yo pediría pisar el acelerador.

Acaban de entregar los premios anuales...

Nosotros somos muy pequeñitos y conseguimos siempre que venga gente muy grande y fue maravilloso. Ana María Hernández Salgar, presidenta del IPBES, (plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistemicos), es una eminencia mundial y vino desde Canadá y es una maravilla escucharla porque tiene un conocimiento impresionante.

La biodiversidad se pierde, se extinguen especies y no nos damos cuenta de que eso no es una cosa de hippies locos. Y es que eso puede afectarnos en la seguridad alimentaria, en la economía, en la forma en que vivimos. Dio una charla muy inspiradora.

También premiamos a 15 hombres y mujeres del tiempo: ellos han tomado un rol nuevo porque ahora ya no dan el tiempo, es que dan el tiempo y hablan del clima y de por qué se producen estos efectos tan extremos cada vez más frecuentemente, y es que son un altavoz enorme porque llegan a las casas de todos. Merecen un agradecimiento enorme porque están haciendo una labor como pocos.

¿Y cuáles son sus retos para el próximo año?

Nuestro reto realmente es mantener el momentum, que no se baje la guardia.

¿Cómo se imaginas que podemos acabar con los techos de cristal y tender a la igualdad de género?

Creo que ya estamos en un punto de no retorno. Nuestras hijas, afortunadamente, no van a hablar de esto. Yo siento que jamás se ha puesto tantísimo este tema en el debate público, en la agenda pública, oígo hablar a las chicas. Y es que no tienen nada que ver, con nosotras. Están súper empoderadas, se comen el mundo.

Yo sinceramente creo que se está produciendo este cambio cultural. Creo que queda mucho por hacer, porque aún encontramos grandes tragedias horribles, incluso con vidas de por medio, que se llevan. Pero también creo que se están produciendo avances legislativos que están acelerando el cambio cultural y que eran necesarios temas relacionados con las bajas de maternidad, que para mí es clave.

No sé como hemos esperado tanto a tenerlo porque al final era una barrera enorme en el mercado laboral y también para corresponsabilizar, para que todos nos demos cuenta de que la familia no es cosa de la mujer.

Creo que hay que seguir por ese camino. Hay que insistir en el discurso repetitivo, no demagógico, sino ir a lo esencial. Y yo creo que este tipo de medidas legislativas nos están ayudando. Las empresas ahora son muy sensibles a este tema.

Ahora, con el plan de igualdad que estamos haciendo todas y demás, pues por ejemplo, aqui en Ecovidrio hemos tenido ocasión de ya ir viendo el diagnóstico, aquí somos privilegiadas porque tenemos una compañía que es totalmente paritaria y además no buscado.

No se han buscado cuotas, sino porque el mejor talento ha dado lugar a que, a que es una compañía súper paritaria y también en el equipo de dirección. O sea que cuando lo hemos visto ha sido un gustazo comprobar que hemos estado haciendo las cosas bien. Pero el hecho de que ya las empresas ya tengan que pararse a hacer el diagnóstico ya es una forma de hacer reflexionar a todo el mundo y ver si hay desviaciones que se puedan corregir.

Somos muy pocos, 53 empleados. Y cuando sale y entra alguien enseguida te puede cambiar el porcentaje, pero creo que el año pasado estábamos en un 53 - 47.

Y el comité de dirección es paritario y nadie lo ha buscado. Hemos tenido la suerte que de forma natural se ha contratado al mejor talento y se confirma que el mejor talento, es indistinto al género.

¿Ha sentido alguna vez dificultades en otros trabajos para conciliar?

La conciliación es un problema para hombres y mujeres responsables en la actualidad, Aqui tenemos mucha suerte porque tenemos flexibilidad de entrada, de salida hay mucha facilidad cuando tienes necesidades.

Hay una relación de confianza que es muy buena. Pero lo cierto es que bueno que a la gente que es padre o que es madre, pues oye, pues hay que criar como si no trabajaras y trabajar como si no criarás,y eso genera a veces un poco de estrés, o sea, a veces hay que pararse y respirar y decir venga, vamos a reordenar todo.

¿Cómo podemos motivar a las niñas para que sean las líderes del mañana?

Yo creo que no hay que motivarlas. Ya están motivadas de serie. Lo que no hay que hacer es desmotivar, es decir, lo que hay que hacer es quitarles los obstáculos que les queden, porque motivadas están todas las niñas nacen como los niños, con una energía de comerse todo, que que eso es independiente del género.

Entonces a las niñas lo que hay que hacer es no dejar ni un solo obstáculo en su camino. que no seamos nosotros responsables de apagar esas llamas. Yo creo que esa es la clave.

