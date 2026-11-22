Se la puede considerar la belleza icónica e indiscutible de la Belle Époque. Una mujer que jamás dejó indiferente a nadie que tuviera el privilegio de conocerla. Actriz, mecenas y bailarina Ida Rubinstein se convirtió en un ser indispensable en aquella sociedad europea que bullía de deseos por transformar las estructuras del arte, el pensamiento y la cultura tradicional.

Nació en Járkov, Ucrania, un 5 de octubre de 1888, en el seno de una familia acomodada de origen judío. Huérfana a muy temprana edad, sus primeros pasos la llevaron a estudiar las artes del mimo y la recitación, llegando a ser admirada por la célebre Isadora Duncan.

Llegó a la cúspide internacional en 1909, gracias a una arriesgada coreografía ideada por Mihail Fokin, debutando en una función privada con la obra Salomé de Oscar Wilde. El punto culminante de aquella actuación ocurrió cuando Ida se desnudó por completo durante la Danza de los siete velos. Poco después Serge de Diaghilev la contrató para sus Ballets Rusos.

Debutó en el rol principal del ballet Cleopatra (1909). El vestuario de León Bakst inspiró el cuadro Souvenir de la saison d’opéra russe de Kees van Dongen, conservado hoy en el Museo de Bellas Artes de Ottawa, en Canadá.

Sobre aquella inolvidable irrupción escénica Jean Cocteau escribió páginas memorables, describiendo el cortejo ritual, los músicos tocando cítaras ovaladas, los flautistas con posturas angulosas y el momento culminante en que el cofre de ébano y oro se abría para revelar a Ida envuelta en doce velos de colores deslumbrantes que se iban desprendiendo uno a uno hasta mostrarla como una presencia demasiado hermosa, semejante a una potente fragancia oriental.

En la temporada de 1910 interpretó Schéhérazade, con coreografía de Fokin, junto a Vaslav Nijinsky. El éxito fue de tal que convenció a Sarah Bernhardt, ya anciana, a acudir al teatro, aunque el nerviosismo del espectáculo la hizo exclamar asustada que debían huir porque todos los intérpretes eran mudos. Al año siguiente protagonizó Le Martyre de Saint Sébastien, con texto del poeta Gabriele D’Annunzio y música de Claude Debussy.

Esta producción marcó su debut oficial como mecenas y desató un enorme escándalo social y religioso. El arzobispo de París prohibió expresamente a los fieles acudir a presenciar la función argumentando, como motivo principal, que el mártir cristiano era interpretado de forma ambigua por una mujer que, además, era de origen judío.

Retrato de la artista. Archivo Wikimedia Commons

Una nueva categoría

Ida Rubinstein no respondía a los cánones estrictos de la técnica clásica. Carecía de un virtuosismo académico ortodoxo. Sus puntas no eran perfectas y su figura divergía de la tradición rusa representada por Ana Paulova o Tamara Karsavina.

Por el contrario, poseía un magnetismo hipnótico inigualable. Su cuerpo, de una esbeltez y longitud desproporcionadas, recordaba más al de una modelo de pasarela que al de una bailarina tradicional.

Lejos de ser un defecto supuso la invención de una nueva categoría de la danza entendida como drama visual y tragedia estética. Sabía que un único y sutil movimiento de cuello, una mirada o una estudiada inmovilidad resultaban más elocuentes y dramáticos que cualquier serie interminable de piruetas académicas. Su intuición coreográfica y su capacidad para encarnar personajes femeninos poderosos, andróginos y trágicos suplieron con creces cualquier carencia técnica.

Su carácter, comparable en ego y determinación al de Diaghilev, y su negativa absoluta a subordinarse a directrices ajenas, la llevaron a romper con los Ballets Rusos para fundar su propia compañía. Contrató a los mejores talentos del momento, como la coreógrafa Bronislava Nijinska, hermana de Vaslav.

Nijinska supo aprovechar la altura y delgadez de Ida para convertir su cuerpo en un instrumento de vanguardia geométrica y fría. De esa colaboración artística nació en 1929 el Bolero de Maurice Ravel.

Representado en una taberna española situada en Barcelona —gracias a la ambientación del escenógrafo Alexander Benois—, Ida ejecutaba una danza hipnótica y de resistencia psicológica extrema sobre una mesa, rodeada por un mar de hombres que sucumbían al crescendo obsesivo y rítmico de la partitura.

El mecenazgo decisivo

La labor de Ida Rubinstein como mecenas abrazó a los creadores más geniales de su época. Financió y protagonizó obras monumentales de Igor Stravinsky, como Le baiser de la fée (1928) y Perséphone (1934), desafiando a Diaghilev y propiciando colaboraciones irrepetibles con escritores de la talla de André Gide y Paul Valéry.

Su patrimonio familiar, procedente de bancos y prósperos negocios en Ucrania y prudentemente salvaguardado en Europa Occidental antes de la revolución de 1917, le otorgó la independencia financiera absoluta que requería para materializar sus sueños artísticos sin pedir permiso a nadie.

En el plano personal e íntimo, Ida Rubinstein se convirtió en un referente de la modernidad sáfica y de la transgresión de los roles de género.

Su intensa relación afectiva y artística con la pintora Romaine Brooks marcó la vida de ambas. Brooks supo inmortalizar en una serie de retratos —como el lienzo Le trajet— la melancolía, la androginia y la frágil fortaleza de Ida, despojándola de los ornamentos teatrales para capturar la esencia de un alma indomable.

Su círculo social incluyó a figuras de la vanguardia intelectual y aristocrática como Natalie Clifford Barney, Robert de Montesquiou y Walter Guinness (Lord Moyne), heredero de la firma cervecera, su fiel protector y amante, cuyo trágico asesinato en El Cairo en 1944 la sumió en una profunda tristeza.

Ida Rubinstein rompió moldes en el mundo artístico. Archivo Wikimedia Commons

La absoluta sencillez

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por las tropas nazis, Ida huyó a Londres gracias al apoyo de Guinness. Lejos de refugiarse en los privilegios de su estatus, volcó sus energías en una incansable labor humanitaria, trabajando en los hospitales londinenses para atender y curar las heridas de los soldados y civiles afectados por los bombardeos.

Aquel contacto directo con el dolor humano real disolvió su vanidad escénica, impulsándola hacia una madurez espiritual.

Finalizada la contienda bélica regresó a Francia para establecerse en la Costa Azul, en la Villa Les Domergues en Vence. Tras haberse convertido al catolicismo en 1936 bajo el influjo místico de Paul Claudel, consagró sus últimos años a una existencia de rigurosa sencillez, silencio y recogimiento espiritual.

Acompañada por su fiel secretaria y compañera, Madame Soretto, eludió a la prensa y a los nostálgicos admiradores que intentaban perturbar su retiro.

Ida Rubinstein falleció el 20 de septiembre de 1960. Cumpliendo sus últimas voluntades, su muerte se mantuvo en absoluto secreto y no se hizo pública hasta varias semanas después, cuando ya reposaba en una tumba completamente anónima de la Costa Azul donde solo figuran talladas una cruz y sus iniciales: «I.R.».

Sin Ida Rubinstein no existiría el Bolero de Ravel. Gracias a esto su legado permanece intacto, como el testimonio de una mujer que supo utilizar su fortuna, su inteligencia y su cuerpo para ensanchar los límites de la libertad creativa y redefinir el concepto moderno del arte total.

Antes de que se pusiera de moda la definición, Rubinstein fue una superestrella extravagante y revolucionaria. Fue un ser dorado tocado por los dioses.