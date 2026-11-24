Moda con propósito en Madrid: los rastrillos solidarios donde fichar tus regalos de Navidad por una buena causa

Con diciembre a la vuelta de la esquina y el tintineo de los villancicos de fondo, los mercadillos solidarios aparecen en el calendario para renovar el armario y empezar con las compras navideñas mientras se contribuye a una buena causa.

En el último fin de semana de noviembre, Madrid se llena de estos espacios. Sirven como respuesta al Black Friday, una dinámica que se asocia a compras impulsivas y a la sobreproducción, que, además, marca el pistoletazo de salida para las compras de Navidad.

Las ONGs y fundaciones madrileñas lo saben y programan sus propuestas justo en esa ventana para captar ese presupuesto de regalos antes de que se gaste en el circuito comercial tradicional. De esta forma, los rastrillos benéficos son el sustituto ideal a las grandes superficies para comenzar las adquisiciones previas a las fiestas.

En su lugar, estos mercadillos funcionan como antídoto o alternativa consciente. Recibe el nombre de Green Friday, frente al consumismo, buscan reutilizar lo que ya existe y frenar el desperdicio textil en vez de alimentar la fabricación masiva.

Estos espacios con causa aúnan oportunidad y una gran variedad de alternativas de segunda mano. Está muy ligado al mundo vintage y la moda y encontrarse alguna joya oculta es una realidad más que habitual en estos entornos.

En Madrid hay numerosas opciones si se tratan de este tipo de propuestas, que durante esta semana, abrirán sus puertas a todos los que quieran renovar el armario, encontrar esa prenda que ansían o comprar los primeros regalos que estarán debajo del árbol.

Tendam

Del martes 24 al jueves 26 de noviembre, la apuesta del grupo abrirá sus puertas en el Hotel NH Collection Eurobuilding (con acceso por el pasadizo de la calle Juan Ramón Jiménez) de 10:30 horas a 19:00 horas de forma ininterrumpida.

Durante estas tres jornadas se ponen a la venta prendas y artículos de las principales firmas del grupo, como Cortefiel, Pedro del Hierro o Women'secret a precios muy reducidos respecto a su valor de salida. La entrada tiene un coste simbólico de 1 euro y el pago en el recinto se realiza preferentemente con tarjeta.

En este tipo de propuestas es donde se encuentran esas joyas que terminan convirtiéndose en las estrellas del armario durante temporadas. Pexels

La recaudación íntegra de esta 21ª edición del proyecto solidario Involucrados se repartirá entre cuatro organizaciones: adELA, ASION, Fundación Alas Madrid y Fundación Kirira, que apoyan a colectivos en situación de alta vulnerabilidad.

Fundación Kyrios

Bajo el lema 'Dos días para regalar solidaridad' aparece el mercadillo de la Fundación Kyrios. Durante el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas, su sede de la calle Antonio Toledano acogerá el bazar solidario.

En este rastrillo se podrán encontrar desde artículos de artesanía y bisutería hasta adornos navideños y detalles para regalar en estas Navidades.

Todas las compras contribuirán a apoyar los programas y proyectos que desarrolla la Fundación Kyrios junto a las personas con inteligencia límite y sus familias.

Fundación A LA PAR

Con una década de experiencia en la organización de mercadillos, la Fundación A LA PAR también presenta su propuesta solidaria: Fundamarket Navidad.

Desde el viernes 27 hasta el domingo 29 tendrá lugar la primera convocatoria navideña del bazar. Desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas, la sede de la institución, situada en la calle Monasterio de las Huelgas, abrirá sus puertas para todo tipo de públicos e incluso perros.

La icónica carpa de circo de A LA PAR se convierte en una experiencia inolvidable para disfrutar en compañía y reunir a la familia durante un fin de semana.

La vigésima edición de Fundamarket, el mercadillo navideño de la Fundación A LA PAR. Cedida

La oferta que propone alcanza más de 50 marcas desde moda y accesorios hasta bisutería y joyería pasando por decoración y un imprescindible en estas fechas: regalos navideños únicos. Además, cuentan con los productos artesanales de Fundashop.

Pero va más allá de compras navideñas: habrá comida casera, tómbola solidaria y planes para los más pequeños como un parque de bolas y camas elásticas.

Todo lo recaudado financiará sus programas de formación, vida independiente e inserción sociolaboral para personas con discapacidad intelectual.

Fundación CARF

La 30ª edición del Mercadillo Solidario de la Fundación CARF tendrá lugar en los salones de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en la calle Juan Bravo, 40.

Del viernes 27 al domingo 29 de 11:00 horas a 20:30 horas se podrán encontrar todo tipo de puestos de ropa, accesorios y otros objetos como libros o repostería artesanal.

La feria solidaria está organizada íntegramente por el Patronato de Acción Social y el equipo de voluntarios de la Fundación CARF, que recogen, clasifican y etiquetan durante todo el año las donaciones de particulares y empresas para montar los distintos puestos.

El 100% de lo recaudado se destina a financiar becas de estudio y manutención para la formación de seminaristas y sacerdotes sin recursos.

Aladina Xmas Weekend

Otro mercadillo que aparece como alternativa al Black Friday es la Aladina Xmas Weekend. Durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, el Hotel NH Collection Eurobuilding será el anfitrión de este bazar solidario, un plan familiar perfecto.

Talleres de cocina, actividades lúdicas, actuaciones musicales y zona infantil serán algunas de sus principales propuestas y atractivos.

En cuanto a su despliegue, reunirá más de 70 puestos de firmas de moda, complementos, cosmética y alimentación gourmet. Marcas como Pedro del Hierro, Ramsos, Sophie & Lucie o Zubi Design estarán presentes en la feria.

Los ingresos se destinarán a sostener los programas habituales de la Fundación Aladina en más de 20 hospitales públicos de España.

Además, esta Aladina Xmas Weekend 2026 tiene un objetivo estrella muy concreto: financiar la construcción de la Casa Aladina, un centro de día pionero concebido para acompañar a niños y adolescentes con cáncer, a sus familias, a supervivientes y familias en duelo.

Ya sea intentando encontrar una prenda única entre percheros solidarios o apostando por marcas comprometidas con una causa, estos mercadillos demuestran que otra forma de consumir en Navidad es posible: una en la que cada regalo tiene una historia detrás y deja huella más allá del árbol.