Blancpain revoluciona el cronometraje con su nuevo reloj: se adapta a cada movimiento de la muñeca

Crear un reloj capaz de medir el tiempo con extrema precisión es uno de los grandes retos de la alta relojería. Cada posición de la muñeca, cada cambio de orientación e incluso la acción de la gravedad pueden alterar mínimamente la marcha de un mecanismo.

Por eso, conseguir mantener un comportamiento regular en distintas situaciones exige mucho más que una construcción sofisticada: necesita investigación, pruebas y una precisión casi obsesiva.

Con esa idea como punto de partida, Blancpain ha dedicado cuatro años al desarrollo del nuevo Carrousel Incliné. Durante ese tiempo, sus equipos estudiaron cómo diferentes grados de inclinación afectaban a la amplitud, la marcha y la variación del mecanismo en seis posiciones distintas.

Las pruebas recorrieron ángulos desde los 0 hasta los 35 grados hasta determinar que los 30 ofrecían el mejor equilibrio entre rendimiento cronométrico, dimensiones contenidas y armonía visual.

Hablar del nuevo Carrousel Incliné también implica mirar hacia la historia de Blancpain y a su relación con las grandes complicaciones relojeras. La firma fabrica sus movimientos en sus propios talleres del Vallée de Joux y controla cada fase del proceso, desde el diseño y la producción hasta el ensamblaje y los acabados.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con calendarios perpetuos, repetidores de minutos, grandes sonerías, tourbillons y otras construcciones que forman parte de la alta relojería.

Un reloj de alta precisión. Cedida

Dentro de ese legado, el carrusel ocupa un lugar especialmente importante. Inventado en 1892 por Bahne Bonniksen, el mecanismo quedó prácticamente olvidado durante buena parte del siglo XX hasta que Blancpain decidió recuperarlo y trasladarlo del reloj de bolsillo al de pulsera.

En 2008 presentó su primer modelo de este tipo con carrusel, incorporando una construcción volante, una rotación de un minuto y una reserva de marcha de 100 horas.

Desde entonces, han seguido explorando sus posibilidades y combinándolo con otras complicaciones, convirtiendo un mecanismo casi perdido en uno de los grandes territorios de innovación de la casa.

Precisión y artesanía

A primera vista, el Carrousel Incliné llama la atención por su arquitectura completamente abierta, pero buena parte de su singularidad está en aquello que no se percibe de inmediato.

En el centro de la pieza se encuentra el nuevo calibre de manufactura, construido desde cero y equipado con un carrusel volante de un minuto inclinado 30 grados.

Esta disposición permite que cambie continuamente de orientación respecto a la gravedad, incluso cuando el reloj permanece apoyado horizontalmente, reduciendo las variaciones de marcha provocadas por la posición.

El resultado se traduce en una tolerancia media diaria de entre 0 y +2 segundos. Cada ejemplar se entrega además acompañado de un certificado individual de cronometría que recoge su comportamiento en las seis posiciones relojeras estándar durante las 100 horas completas de reserva de marcha.

Esta autonomía se consigue mediante dos barriletes conectados en serie, diseñados también para mantener una entrega de energía más regular mientras se van descargando.

En la imagen se observa el mecanismo interno de la pieza. Cedida

La funcionalidad no impide, sin embargo, que el movimiento se convierta en uno de los grandes protagonistas estéticos. Blancpain ha llevado la esqueletización hasta el punto de permitir observar mecanismos que normalmente quedan ocultos.

Los barriletes abiertos dejan ver directamente el estado de los muelles reales, mientras que otros huecos permiten contemplar el trinquete de remontuar, los trenes de transmisión o diferentes partes del sistema de puesta en hora. La propia reserva de marcha incorpora además una indicación visual mediante las letras E, de Empty, y F, de Full.

La sofisticación del tiempo en tu muñeca. Cedida

Comodidad y resistencia

Toda esta mecánica queda protegida por otra de las grandes novedades de la pieza: la primera caja íntegramente de zafiro de la historia de Blancpain. La transparencia permite observar el movimiento desde la parte frontal, trasera y lateral, transformando la caja en una especie de escaparate para el calibre.

Su fabricación tampoco es sencilla: cada conjunto necesita aproximadamente 100 horas de mecanizado y pulido.

El nuevo modelo firmado por Blancpain. Cedida

Pese a su complejidad, la marca ha mantenido unas proporciones pensadas para poder llevar el reloj con comodidad. El modelo ofrece además una resistencia al agua de 30 metros y se acompaña de una correa intercambiable de piel de aligátor azul grisáceo y una hebilla desplegable de oro.

La parte artesanal completa el conjunto. El calibre necesita 210 horas de acabado manual en los talleres de Le Brassus. Sus componentes suman 253 ángulos entrantes vivos, trabajados y pulidos individualmente mediante técnicas tradicionales.

Al tratarse de un movimiento visible prácticamente desde cualquier perspectiva, Blancpain ha elaborado tanto las superficies superiores como las inferiores, hasta el punto de definirlo como un calibre con "dos caras superiores".

Disponible en oro rodiado o en oro rojo, el Carrousel Incliné reúne así una estética construida alrededor de la propia mecánica. Su precio, 450.550 euros, termina de situarlo en el terreno de la más alta exclusividad.

Hecho con materiales ligeros. Cedida

Más allá de sus cifras, resume una forma muy concreta de entender la Alta Relojería: aquella en la que la innovación técnica no tiene sentido si no va acompañada de precisión, artesanía y una identidad propia.

Blancpain no ha buscado únicamente crear un mecanismo más complejo, sino demostrar que cada avance puede tener una utilidad real sobre la muñeca.

Una nueva generación

La inclinación de 30 grados, las 100 horas de reserva de marcha, la caja íntegramente de zafiro y las 210 horas de acabado manual convierten la pieza en una especie de escaparate de todo aquello que normalmente permanece oculto dentro de un reloj.

La firma abre además la puerta a una nueva generación de carruseles. Un punto de partida que combina pasado y futuro y que demuestra que incluso una complicación nacida hace más de un siglo todavía puede seguir evolucionando.