Isabelle Junot inaugura la 'boutique' de Hoss Intropia en San Sebastián con el 'look' que querrás llevar este invierno

La maravillosa ciudad de San Sebastián acoge una nueva boutique entre sus calles: la de Hoss Intropia, que acaba de aterrizar en la capital guipuzcoana de la mano de Isabelle Junot, quien ha ejercido como anfitriona en esta ocasión tan especial.

Durante el evento, las asistentes han tenido la oportunidad de descubrir las propuestas de la colección otoño-invierno 2026.

Si hay algo que define a la socialité y empresaria es su autenticidad, una característica que impregna cada uno de los pasos que da en su vida profesional y personal: desde su labor como coach hasta su papel como madre. Y esa esencia genuina encaja a la perfección con Hoss Intropia y las tendencias que protagonizan esta nueva colección.

Para la jornada, Junot escogió un look compuesto por los que, sin duda, son los pantalones de la temporada: los barrel, en tono marrón, combinados con una camisa de rayas verdes y una chaqueta de inspiración austriaca, otro must del momento. Todo ello, además, en una paleta cromática muy acorde con estas fechas.

Aquí, el aire bohemio y chic que siempre ha caracterizado a Hoss Intropia adquiere un cariz contemporáneo a través de prendas que beben de referencias clásicas, pero que se actualizan en 2026 para hacerse un hueco en los armarios de las fashionistas.

Diseños que, por separado, tienen la capacidad de transformar hasta el look más sencillo en una propuesta mucho más interesante y con personalidad.

Isabelle Junot con el 'look' que escogió para la cita. Cedida

Sin embargo, Isabelle Junot no ha sido la única que ha querido perderse esta cita con la firma.

La inauguración se convirtió también en punto de encuentro para diferentes rostros destacados del panorama social y de la moda. Entre las invitadas estuvieron Pilar de Arce, Ainhize Ruiz e Iran Rodríguez, además de otras personalidades del universo creativo y lifestyle de San Sebastián.

Y es que, aunque Carrie Bradshaw se empeñara en demostrarlo en Sexo en Nueva York, no solo de moda vive una. Quienes acudieron a la llamada de Hoss Intropia pudieron disfrutar también de una propuesta gastronómica de inspiración local y música en directo. En definitiva, de toda una experiencia cuidadosamente diseñada por la marca.

Foto de familia con las invitadas a la inauguración. Cedida

La firma, que forma parte del grupo Tendam, ha encontrado su hogar en la capital guipuzcoana en el número 16 de la calle San Martzial Kalea. En este mismo espacio conviven también las líneas femeninas de Pedro del Hierro y Slowlove.

La guinda del pastel ha sido, sin duda, el guiño a San Sebastián: un tote bag de edición limitada inspirado en la ciudad que se puede conseguir como regalo con la compra en tienda. Un detalle que habla de este nuevo idilio y que anticipa un vínculo llamado a perdurar.

El invierno de Hoss Intropia

Cuando despedimos el buen tiempo, parece que lo obligatorio es convertir el armario en algo apagado y aburrido. Vestir con lo de siempre, simplemente para salir del paso. Nada más lejos de la realidad que propone Hoss Intropia.

Su propuesta para la colección otoño-invierno 2026 evoluciona desde el romanticismo bohemio hacia una estética cálida y sofisticada, ideal para el día a día, pero también para esas jornadas navideñas que se acercan, en las que buscamos confort sin renunciar a la elegancia.

Esta filosofía se refleja en seis líneas: Olivia, Emilia, Isabella, Matilda, Eugenia y Valeria. En todas ellas convive una reinterpretación de la feminidad actual que se refuerza con una cuidada selección de tejidos, siluetas y detalles que ponen en valor la artesanía.

Detalles del evento en San Sebastián. Cedida

Una de las apuestas más destacables es Eugenia, de inspiración rústica y con guiños a la sastrería inglesa. Abrigos de lana, prendas de borreguito —de esas de aspecto mullido que parecen abrazar la figura—, jerséis de punto y blusas bordadas.

La paleta cromática se sumerge en los tonos tierra, con especial protagonismo de los marrones ocres y el burdeos, que aporta una nota de contraste.

En la imagen, las prendas del look de Isabelle Junot. Siluetas cedidas

Por otro lado, mención aparte merece Valeria, la colección del mes de noviembre, una especie de adelanto de las fiestas en cuyo código entra también, y con fuerza, la palabra elegancia. Los tonos chocolate, guinda y verde conviven aquí con matices piedra y empolvados.

En el apartado de los tejidos, una lista de palabras clave: envolventes, fluidos, de sastrería, satinados y metalizados, con piedras y lentejuelas. Todos ellos, sinónimos de celebración.

Con este brindis a la ciudad de San Sebastián, Hoss Intropia refuerza su vínculo con la comunidad de Hoss Lovers de la zona y apuesta por experiencias que van mucho más allá de recorrer con la mirada las prendas que descansan, entre vistazo y vistazo, colgadas de un burro.

La boutique donostiarra se suma a una red de más de 30 tiendas independientes en España, Portugal y México, además de su presencia en más de 50 puntos de venta de Cortefiel, consolidando una trayectoria marcada por la autenticidad, la feminidad y el estilo propio.