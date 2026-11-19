Algunas de las invitadas al evento de presentación. IG vía @springfieldofficial

Springfield lanza su nueva colección en una cena repleta de personalidades en el restaurante La Capa

¿Qué hay más auténtico que comer con los amigos y que la sobremesa se alargue hasta la cena? Un gesto tan genuino e inocente como significativo: el simple placer de disfrutar de la compañía.

Precisamente eso es lo que Springfield quiere plasmar en su nueva colección junto al restaurante madrileño La Capa. Una colaboración que ha unido en la misma mesa a personalidades ilustres como la campeona de atletismo Blanca Hervás o la influencer como Gemma Pinto.

En el encuentro, los participantes han podido adentrarse y protagonizar el universo de la campaña: capturar momentos cotidianos.

Y es que tanto Springfield como La Capa y todos los invitados entienden que una mesa con amigos, de esas que no siguen guion alguno, es una manera de vivir que, sin duda, es la suya.

Compartir valores

El evento ha fusionado la moda y la gastronomía entre Springfield y La Capa, dos empresas que interpretan que la cercanía y la personalidad propia son el centro de su esencia.

Una foto de los trabajadores de La Capa durante la presentación. IG vía @springfieldofficial

Desde esta nueva colección, la firma pone en valor la autenticidad de cada día y busca acompañar a quienes construyen de forma natural una identidad propia.

Fruto de ello, sus invitados: Luis Zamalloa, odontólogo e influencer; Eneko Fernández, chef; Erea Louro y Natalia Ferviú, estilistas; Sara Baceiredo, creadora de contenido y empresaria; o Lucía Martiño, surfista.

Igualmente, también asistieron Iñaki Aguirregabiria, periodista; Juan García Prieto y Blanca Hervás, atletas; Xavi Lock, actor y modelo; Peldanyos, Almudena Carrión y Álex Chiner, influencers; Jeremy Trevithick, jugador de rugby; Nieves Felipo, foodie; y Luna Lionne, artista multidisciplinar.

Todos acudieron, como no podía ser de otro modo, vestidos con la nueva colección de Springfield, creada para acompañar a personas como ellos: hombres y mujeres que construyen de forma natural una identidad propia.

El punto de encuentro

La Capa es un restaurante madrileño del distrito de Carabanchel, inspirado en el espíritu de las tradicionales casas de comidas.

Arturo, Martín y Piru son los fundadores de este proyecto basado en la cercanía, el buen producto y las ganas de compartir, una filosofía que sintoniza con la enseña insignia del grupo Tendam.

Disfrutando de la mesa y la sobremesa. IG vía @springfieldofficial

La Capa se define como un espacio para disfrutar sin prisas y alargar las conversaciones en una sobremesa kilométrica, mientras que los encuentros fluyen con naturalidad. Defienden que la hospitalidad, el buen producto y el ambiente cercano son señas de identidad.

El restaurante La Capa preparado para la gala de Springfield. Cedida

Más allá de la estética, ponen en valor los espacios y las personas que hacen las cosas a su manera. Aquellos que tienen una autenticidad real y pasmosa, que no se queda en la superficie y se encuentra en la forma de vivir, vestir y relacionarse.

En definitiva, una alianza que demuestra que las mejores historias no necesitan grandes artificios, sino buena compañía, una mesa compartida y ropa pensada para vivirla, y vestirla, sin mirar el reloj.