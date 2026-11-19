La funda Blue Paisley a juego con el vestido con estampado floral de Slowlove. Cedida

Slowlove y La Casa de las Carcasas se unen en una nueva colección de fundas de móvil con un toque bohemio

Quienes aprecian el buen vestir saben que la elegancia aparece en la armonía de cada detalle. Precisamente Slowlove y La Casa de las Carcasas han entendido esta premisa a la perfección y la llevan a su máxima expresión.

Normalmente, se trata de combinar los pantalones con la chaqueta, que el estilismo conjunte con los zapatos y los accesorios. Ahora es posible incluso que la funda del móvil vaya a juego con el outfit de la colección favorita de los más sibaritas de la moda.

La firma Slowlove, fundada por Isabel Jiménez y Sara Carbonero junto a la estilista Mayra del Pilar, renueva con La Casa de las Carcasas y por segunda temporada consecutiva lanzan su colección de este complemento para el teléfono inspirada en la estética y estampados de su línea de otoño-invierno 2026/27.

Esta alianza surge precisamente para plasmar los estampados icónicos de la marca en los accesorios del día a día. De esta manera la carcasa coordina a la perfección con las piezas clave de la propuesta de la temporada.

Estética boho en el móvil

El estilo boho-chic, las influencias folk, románticas y vintage de los años 60 y 70, incluso los toques western son un clásico del imaginario Slowlove. Su esencia e identidad visual giran en torno al concepto de la slow life y busca crear prendas atemporales y cómodas.

Su colección de otoño-invierno de 2026/27 se define como una propuesta literaria, nostálgica y urbana. Busca trasladar su esencia de bajar el ritmo de vida a escenarios arquitectónicos y calles históricas de Lisboa.

La nueva funda Slow Club en sintonía con la propuesta literaria de la campaña otoño-invierno 2026/27 de la firma. Cedida

Los estampados florales son una constante en las prendas. La flor indiana es la principal protagonista de los diseños de la cápsula y otorga ese aire otoñal refinado y bohemio que tanto caracteriza a Slowlove.

En este escenario irrumpe La Casa de las Carcasas. La firma especializada en fundas y complementos para smartphones incorpora los sofisticados motivos florales de Slowlove a la parte trasera de los móviles.

La nueva colaboración entre la marca de moda y la de accesorios de móviles ha dado lugar a una serie compuesta por ocho modelos distintos.

Mini Bloom, Boho Rose, Terra Bloom, Folk Garden, Readers Club, Blue Paisley, Wild Leopard y Slow Club son los diferentes diseños que propone la línea en los que las flores de inspiración vintage juegan un papel destacado, junto a otras propuestas que portan el logotipo de la firma.

Los ocho modelos en colaboración entre Slowlove y La Casa de las Carcasas. Cedida

Esta colección ya está disponible en las máquinas de personalización de los establecimientos de La Casa de las Carcasas y en su canal online. Todas con un precio de 22,99 euros por unidad.

Hoy en día, cuando coordinar hasta el teléfono móvil es una tendencia real, prestar atención a los pequeños detalles añade un valor diferencial a cualquier outfit. Con las nuevas carcasas de Slowlove, ir a juego va más allá del cuerpo y se extiende hasta el smartphone.