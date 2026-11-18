La reunión de artistas independientes para realizar la campaña REAL ONES de Cortefiel. Cedida

El encuentro entre la música y la moda: REAL ONES, la propuesta de Cortefiel para este otoño-invierno

No hay dos personas que visten igual, del mismo modo que tampoco hay dos formas idénticas de entender la música. Cada uno tiene sus gustos, sus referencias y una manera propia de expresarse.

Sobre esta idea construye Cortefiel su nueva propuesta: REAL ONES. Su campaña de otoño-invierno 2026-27, en la que moda y música se encuentran para poner el foco en el carácter de quienes la disfrutan.

La marca reúne a personas de diferentes personalidades, edades y trayectorias. Bajo la dirección de Alba Ricart, la propuesta se centra en los gestos cotidianos y la interacción entre sus protagonistas, alejada de una apuesta rígida.

El vídeo de promoción de la marca encuadra a varias de las voces más influyentes de la escena musical independiente madrileña. La banda de folk y música de raíz Club del Río, y los artistas alternativos Brian Hunt, María Lain, Diana Erenas y Lucía Morrison, entre otros, son quienes dan voz a la campaña.

Los talleres de Cortefiel se convierten en el escenario perfecto para una actuación musical, y más que un pulcro producto sonoro, destacan las genuinas impresiones de los participantes. La apuesta se basa en mostrar las conexiones que surgen entre personas con intereses y experiencias diferentes.

Imagen tomada en la grabación de la campaña REAL ONES de Cortefiel. Cedida

La música se convierte así en el hilo conductor de REAL ONES, una iniciativa que se aleja de las campañas de moda más convencionales para dar protagonismo a quienes encuentran en sus aficiones una forma de expresión.

Una filosofía que también se traslada a la colección de la firma: prendas que permiten construir diferentes estilos sin renunciar a la comodidad.

Combinaciones con personalidad

Para las mujeres, en esta cápsula destacan las siluetas holgadas que dibujan una elegancia moderna, desenfadada y segura. El corte de sastrería relajado y los pantalones de pernera amplia son una constante dentro de REAL ONES.

Además, el punto vuelve a ser un seguro de la campaña otoño-invierno. La comodidad y calidez atemporal del tejido de punto resalta en la iniciativa de Cortefiel.

El jersey de punto amarillo y los pantalones de corte ancho de la propuesta REAL ONES. Cedida

Crear combinaciones con personalidad tampoco será un problema con REAL ONES. Utiliza una paleta de tonos neutros y marrones que sirven de base para que sus colores más intensos se lleven el protagonismo deseado.

El punto toma protagonismo

En la sección de hombre, el punto toma especial relevancia con los jerséis de inspiración invernal, todo un clásico de la estación.

Las combinaciones que proponen desde la campaña son infinitas con prendas desde camisas a prendas exteriores como cazadoras o sobrecamisas.

El jersey de punto trenzado con cuello de polo de la cápsula REAL ONES. Cedida

La gala cromática por la que apuestan se caracteriza por su comodidad y versatilidad imperecedera. Tonos cálidos, verdes y azules son los comodines perfectos para cualquier combinación de la temporada.

Con REAL ONES, Cortefiel presenta una forma de entender la moda: las tendencias no determinan por completo la manera de vestir. Al igual que ocurre con la música, la personalidad de cada uno marca el resultado final y el estilo propio no responde a una única fórmula.