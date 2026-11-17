Elena Furiase con su conjunto de Pedro del Hierro en la presentación de 'Hechos probados'. Gtres

Elena Furiase apuesta por Pedro del Hierro para la presentación de su nueva película, 'Hechos probados'

Con un elenco compuesto por caras conocidas como Amaia Salamanca, Marta Hazas o Elena Furiase, Hechos probados, el thriller dirigido por Luis Arranz, tuvo su presentación el pasado martes 10 de noviembre en Madrid.

La cita reunió a un numeroso público, prensa especializada y rostros habituales del panorama cultural español, convirtiendo el estreno en un escaparate inmejorable donde el séptimo arte y la moda nacional volvieron a darse la mano.

En este contexto de expectación mediática ante el lanzamiento, las miradas no sólo se centraron en los detalles del rodaje, sino también en el despliegue de estilo sobre la alfombra roja.

Una de las protagonistas de la noche fue, sin duda, la actriz española Elena Furiase, quien forma parte del reparto del filme y destacó por su impecable total look firmado por Pedro del Hierro.

El conjunto no pasó desapercibido entre los flashes de los fotógrafos y ofreció una imagen sofisticada, rotunda y femenina que la convirtió en una de las apuestas más llamativas y celebradas de la velada sin dejar de lado la sofisticación.

Frente a los habituales vestidos largos de gala que suelen dominar este tipo de convocatorias nocturnas, la actriz optó por una alternativa sartorial cargada de personalidad y fuerza visual.

La intérprete, recordada por el gran público desde que dio vida a Vicky en su emblemático papel en la serie El internado, demostró su madurez estilística apostando por un esmoquin compuesto por chaqueta confeccionada en terciopelo negro con solapas de satén a contraste, pantalón sastre de lana en color negro, lazada de terciopelo negro con lentejuelas bordadas y camisa blanca con pechera y botones joya.

Imagen del elenco de la película en la presentación del pasado 10 de noviembre. Gtres

Cada pieza del estilismo parecía pensada al milímetro para construir una silueta estilizada, pulida y con un marcado aire de alta costura.

De este modo, la actriz se suma a la tendencia de contrastes de texturas y acabados: la riqueza visual y táctil del terciopelo, el brillo contenido del satén en las solapas, la caída estructurada de la lana y los destellos sutiles de las lentejuelas en la lazada.

Este juego de materiales eleva el clásico binomio blanco y negro, aportando profundidad a un diseño que rinde homenaje al icónico le smoking reinterpretado en clave contemporánea.

Asimismo, los botones joya y la pechera de la camisa blanca funcionan como puntos de luz estratégicos que enmarcan el rostro y sustituyen con acierto cualquier exceso de joyería.

Para esta ocasión tan señalada, Elena Furiase confió en Pedro del Hierro, la conocida marca de moda española para mujer y hombre que entiende y se adapta al estilo de vida y a las necesidades de la sociedad actual, presentando colecciones versátiles, innovadoras y funcionales de alta calidad y diseño cuidado.

Esta filosofía encaja a la perfección con el momento profesional de la artista, quien atraviesa una etapa de plena consolidación en cine, teatro y televisión.

Esta vez, las prendas escogidas pertenecían al desfile El Pellizco, correspondiente a la colección otoño-invierno 25/26, presentada por Pedro del Hierro en febrero de 2025, dentro del marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM).

La propuesta, con diseños de Nacho Aguayo y Álex Miralles, ha acaparado la atención en eventos destacados durante los últimos meses, combinando la sastrería de precisión, la elegancia nocturna y la inspiración masculina reinterpretada en clave femenina.

El trabajo conjunto de ambos directores creativos logra que prendas históricamente vinculadas al armario del hombre adquieran una sensualidad sutil y un patrón impecable adaptado al cuerpo femenino.

La marca, perteneciente al grupo empresarial español Tendam desde 1992, ha sabido consolidar su propuesta de elegancia cómoda, estilosa y atemporal más allá de nuestras fronteras, contando actualmente con una sólida presencia internacional en 26 países a través de más de 200 puntos de venta.

Su vínculo constante con el cine español y las grandes alfombras rojas reafirma su posición como una de las etiquetas de cabecera para las actrices de nuestro país.

Con esta aparición en el estreno de Hechos probados, Elena Furiase no solo celebró por todo lo alto el lanzamiento de este nuevo proyecto cinematográfico junto a sus compañeros de reparto, sino que también firmó una lección de estilo sobre cómo defender el traje sastre de etiqueta con naturalidad, magnetismo y un indiscutible sello made in Spain.