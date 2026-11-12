ZARA SRPLS Otoño/Invierno 2026: la colección que eleva el armario diario a través de la textura y el contraste

Zara SRPLS regresa este Otoño/Invierno 2026 con SRPLS CLLCTN 17, la decimoséptima edición de la línea.

Esta vez, la propuesta ha sido diseñada por el equipo creativo de la marca en colaboración con el reconocido estilista británico Karl Templer, que también es el director creativo de la revista Interview.

La colección parte del lenguaje de la ropa cotidiana para reinterpretarla desde la funcionalidad, pero poniendo el foco en la expresión personal: prendas reconocibles que cobran un carácter único según cómo y quién las lleve, es decir, la individualidad cobra presencia.

El resultado se resume en un armario coherente pero sin uniformidad: explorando el poder de las proporciones, las texturas, el color y los detalles.

Equilibrio: textura y fluidez

La línea femenina se define como una visión elevada de la ropa del día, construida sobre un constante diálogo entre sofisticación y practicidad. Su objetivo reside en la expresión personal a partir del lenguaje familiar de la rutina del armario. Una reinterpretación de lo que siempre estuvo ahí.

Lejos de la homogeneidad, la propuesta invita a combinar prendas básicas de forma inesperada para crear estilismos con capas de lectura que revelan nuevos matices en una segunda mirada.

Con la vista puesta en el tiempo otoñal e invernal, el protagonismo recae en el bouclé y los tejidos de punto de acabado suave, que aportan calidez y profundidad. Estas prendas y sus texturas conversan así con la sastrería fluida, formas superpuestas y pantalones de silueta amplia.

Prendas de la nueva colección de Zara. Zara

La apuesta también se consolida en patrones clásicos que se renuevan con pequeños giros en el diseño.

Los jerséis sorprenden con escotes poco convencionales y cortes asimétricos, mientras que el pantalón utilitario se sofistica gracias al juego con el volumen, los pliegues y la disposición de los bolsillos.

La clave de la colección reside en el contraste deliberado entre lo detallado y lo oversize, las superficies lisas frente a las texturizadas y la rigidez estructural frente al movimiento fluido.

La gama cromática combina una paleta sobria con destellos de luz: tonos profundos y atemporales como el burdeos, el gris carbón, el azul marino y neutros suaves, que se iluminan estratégicamente con acentos en azul claro y rosa intenso.

La campaña de otoño invierno SRPLS CLLCTN 17 está disponible desde el 12 de noviembre, tanto en la tienda online de Zara como en una selección de tiendas físicas.

Que esta temporada reine en tu armario un equilibrio generado a partir de eso tan nuevo que acabará perdurando y convirtiéndose en un must.