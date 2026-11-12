Isabel Jiménez y Sara Carbonero posan para la colección de invierno de Slowlove Cedida

Las cinco miradas para vestir en invierno: el abrigo largo como protagonista de las colecciones de invierno

"Al mal tiempo, buena cara" suena a tópico, pero con la nueva colección de invierno de estas cinco firmas del Grupo Tendam será imposible no alegrarse.

Cortefiel, Pedro del Hierro, Slowlove, Hoss Intropia y TFP hacen del gesto de abrigarse toda una expresión de estilo y personalidad a base de texturas, siluetas o capas.

Los abrigos serán los principales protagonistas de la estación. Esta temporada van más allá de su función térmica y se convertirán en una expresión de estilo y personalidad.

Además de los abrigos, prendas como jerséis, cárdigans y vestidos de tricot son algunas de las principales propuestas de estas cinco firmas del Grupo Tendam.

Diseños largos con siluetas amplias o rectos con cinturones para ajustar la cintura, prendas de doble faz o detalles como tachuelas y terciopelo, y estampados de cuadros estarán a la orden del día y todo ello en tonos neutros y tierra fáciles de combinar.

El cálido estilo de Cortefiel

La firma más longeva del grupo Tendam tiene una máxima: prendas versátiles para combinaciones infinitas. Mantienen su estilo clásico y elegante con abrigos largos de paño y sus jerséis lisos de cuello alto.

Estilismo de Cortefiel en su colección de invierno Cedida

Mientras los diseños reversibles, acolchados, dobles botonaduras y las piezas de doble faz comparten espacio con prendas más sobrias en una propuesta pensada para sumar capas.

Los colores insignia de Cortefiel serán el camel y el burdeos, además de toda una gama de marrones y grises, que se conjugan con el punto, rombos y diseños de inspiración invernal, que dotan de singularidad a la pieza.

PdH: cortes envolventes únicos

Pedro del Hierro conserva su esencia sofisticada para los meses más fríos. La firma ofrece un lujo exclusivo y asequible para cualquier ocasión, que integra la sintonía del universo Jardín de Invierno —presente en el desfile de la Madrid Fashion Week— con la funcionalidad del día a día.

La firma juega con una serie de contrastes de texturas, volúmenes y detalles que construyen un armario invernal elegante y contemporáneo.

Abrigo largo de pelo y pantalones grises de pinza, parte de la propuesta de Pedro del Hierro Cedida

Texturas como la alpaca, la cachemira y el mohair ganan presencia en la propuesta de Pedro del Hierro y aparecen en prendas de punto, diseños de cuello alto. Además, cuentan con una paleta que combina tonos neutros con pinceladas de color.

La casa española de lujo accesible no es una excepción y también presenta como novedad sus abrigos largos de siluetas amplias, doble faz, cinturones y propuestas de efecto pelo que aportan distinción.

Invierno bohemio en Slowlove

La firma de Isabel Jiménez y Sara Carbonero se caracteriza por una propuesta basada en la autenticidad y la libertad de estilo, y en esta colección de invierno no iba a ser menos.

Desde Slowlove celebran el frío con una interpretación desenfadada del punto y una marcada inspiración folk, que se puede encontrar en su jersey multicolor en tonos lilas y rosas.

La estética más folk protagonizada por Isabel Jiménez y Sara Carbonero en la colección de Slowlove Cedida

La propuesta invernal de la marca se basa en abrigos largos, cárdigans y vestidos de tricot que cuentan con rayas, grecas y combinaciones de color con un solo objetivo: convertir la prenda en el protagonista.

La colección enlaza directamente con la campaña The Lisbon Chapter, que aúna denim, sastrería, estampados y detalles bohemios inspirados en la capital lusa.

Hoss Intropia: abrigo artesano

Hoss Intropia dibuja un invierno de texturas y detalles con carácter, basado en la sensibilidad artesanal.

Su estilo bohemio y sofisticado combina piezas especiales con opciones fáciles de llevar.

La propuesta de Hoss Intropia Cedida

Con la nueva colección de Hoss Intropia, el arte de superponer prendas cobra un protagonismo especial. Alterna tejidos, volúmenes y texturas para crear looks envolventes y llenos de personalidad.

Levitas de cuadros, bombers de punto, abrigos largos y chaquetas de borreguillo son varias de las piezas que proponen dentro de un imaginario de tonos piedra, negros, chocolate, guinda y diferentes bordados e interpretaciones de tricot.

TFP y elegancia contemporánea

Sofisticado y femenino son las dos palabras con las que TFP describe su propuesta de invierno.

La firma de Tamara Falcó evidencia que los abrigos serán la figura central de la moda invernal. Sus diseños envolventes en tonos camel, chocolate o de cuadros entran en juego dotando de personalidad a los estilismos.

Tamara Falcó posa con el abrigo largo de raya diplomática en color camel Cedida

A su vez, las prendas de punto suponen otra de las claves de la colección de TFP. Sus suéteres juegan con diferentes cortes, cuellos, estructuras y detalles. Su jersey cropped con cuello perkins y detalles en ochos de color verde o su jersey rojo de lana con calados en los hombros lo evidencian.

Líneas sencillas y cuidadas, tonos neutros y texturas sobrias, en definitiva, una selección que busca la armonía de las combinaciones y los pequeños detalles para construir combinaciones elegantes y actuales.

Un invierno lleno de posibilidades está a la vuelta de la esquina y estas son las bazas de cinco de las firmas más importantes del grupo Tendam.