De los abrigos con bufanda incorporada a las solapas XXL: 3 'looks' para llevar la moda de los cuellos 'maxi' este otoño

Cuando parecía que todas las miradas de esta temporada se iban a centrar en la cadera, debido a que se trata del corte que está triunfando ya desde hace meses, aparece el cuello y cambia el enfoque y la perspectiva. Tiene esto sentido como una especie de intento de devolverle el equilibrio al armario. Importancia arriba y abajo, dependiendo de la pieza.

Este ha sido el movimiento que tuvieron en cuenta diferentes diseñadores en las presentaciones de sus colecciones otoño-invierno 2026/2027. Desde Jil Sander y Loewe hasta Saint Laurent, pasando por Ferragamo, Rick Owens y Balenciaga. Para el creativo de Getaria, esta parte del cuerpo siempre tuvo especial relevancia en la anatomía de sus diseños.

En los mismos, adoptaba formas de lo más peculiares, una idea que los posteriores directores de la firma han ido trasladando según su interpretación de la misma. Ahora ha sucedido de nuevo con la presencia de Pierpaolo Piccioli, que está aprendiendo a mimetizar su esencia con la del atelier tras llevarse sumergido en las aguas de Valentino durante 25 años.

Este año sobresalen propuestas con cuellos altos, tipo chimenea, envolventes, solapas generosas y estructuras que tienen la capacidad de modificar proporciones de cualquier prenda y, por supuesto, el aspecto de un look y del rostro.

Entre estas apreciaciones aparece una curiosa e interesante con un toque poético: en tiempos de incertidumbre, este tipo de prendas parece abrazar a quien las porta, les da una especie de halo protector.

El minimalismo evoluciona gracias al juego de texturas en este 'total look' marrón chocolate. Las botas, aunque las firma Lodi, se encuentran disponibles de forma exclusiva 'online' en la web de Pedro del Hierro. Cristina Sobrino

De todas las opciones que se han paseado por la pasarela, destaca, sin duda alguna, la del funnel neck o cuello embudo. Aquí la baza ganadora es la altura —que puede llegar, ¡y hasta sobrepasar!, la barbilla— combinada con la ausencia de solapas.

Por ello han apostado casas como Jil Sander, Rick Owens o la italiana Sportmax, sin desmerecer, por supuesto, las aportaciones de Balenciaga.

Otra de las interpretaciones de la tendencia consiste precisamente en darle más presencia a lo que la anterior omite: las solapas, ampliando sus dimensiones, dándoles así un toque ochentero, como sucedió, por ejemplo, en Saint Laurent.

La maison francesa suele identificarse precisamente con este tipo de detalle que, en este caso, mezcló también con la sensualidad de la transparencia y el pelo, además de aparecer en sus icónicas americanas, provistas de un toque masculino potente.

Esta visión también se instaló en Milán de la mano de Ferragamo —¡atención! puede convertirse en una de las firmas del momento—, Bottega Veneta —que acaba de regresar a Instagram tras cinco años de parón— y Max Mara. El resultado en este caso habla del cóctel que se genera entre las afirmaciones de sastrería contundente y estética algo más relajada.

Deja que los accesorios marquen la diferencia. Cristina Sobrino

Quizá una de las propuestas más llamativas sea la de los scarf coats, es decir, esos abrigos y, sobre todo, chaquetones, que desembocan en una bufanda y se convierten en una pieza todoterreno. Esta temporada Brunello Cucinelli, The Attico y Weekend Max Mara han decidido incluir esta prenda en sus líneas.

Sin embargo, como la moda atraviesa la funcionalidad para adentrarse en la diversión y todos esos recónditos rincones e implicaciones de la estética, de ahí que la temporada londinense recuperase la versión más teatral del elemento, con cuellos fruncidos y detalles que evocan épocas pasadas, como la isabelina.

Un recorrido por la historia

En los siglos XVI y XVII esta zona del cuerpo tuvo especial importancia en la moda. Entonces, quedaba adornada con gorgueras, lechuguillas o ruffs.

En ese caso, el almidón y la técnica del plisado jugaban papeles imprescindibles, dándole a las prendas cierto nivel de estatus. El resultado final parecía separar la cabeza de la anatomía, algo que destaca especialmente en los retratos.

Si se hace un flash forward y se enlaza con el XIX, aparecen antecedentes teñidos de blanco, en forma de cuellos altos y adornos, especialmente en el armario femenino.

También hubo espacio para las piezas tipo pelerine, una especie de capita que se superponía en los hombros. A por este detalle se ha lanzado Zara, y donde el buque insignia de Inditex pone el ojo, hay éxito asegurado. Lo más interesante de este detalle es que se puede llevar con diferentes prendas, dándole a cada una un toque personal.

En la propuesta de Pedro del Hierro aparece esa idea de la capita, propia del XIX, que, además, se transforma en bufanda. Cristina Sobrino

Al avanzar hasta la década de los 70 del siglo XX, el cuello tomó importancia de la mano de blusas con lazada y chorreras —también en tendencia debido a la corriente romántica y boho-chic—, una versión más relajada en cuanto a volumen de esta propuesta.

Al igual que sucedió con las hombreras, Yves Saint Laurent fue su gran postor en el vestidor de las mujeres.

En los años 80, el power dressing hace acto de presencia y llena los looks de apuestas imponentes en la parte superior de su silueta, toda una declaración de intenciones para esos perfiles femeninos que se incorporaban en masa al mercado laboral, conquistando un terreno que parecía pertenecerles sólo a ellos.

Ese guiño también aparece en la visión del otoño-invierno de Saint Laurent en la penúltima —hasta el momento o de forma definitiva— pasarela de Vaccarello para la casa francesa.

En la actualidad, esta tendencia de darle protagonismo a la zona superior de la figura se topa con características como el romanticismo, la estructura o el minimalismo de firmas como la ya mencionada Jil Sander.

Respecto a cómo integrar esta propuesta de forma lógica en el día a día, como de costumbre, hay alternativas para todos los gustos, pero si hay una máxima a seguir, esa es la del equilibrio.

El volumen en este caso encaja especialmente bien con prendas inferiores más depuradas. También desaparecen de la ecuación los complementos más exagerados, ya que el interés queda centrado en otro elemento.

En cualquier caso, como sucede con todo lo que viene, permanezca menos o más, lo más interesante es la experimentación y atreverse a salirse de un molde que a veces no sabemos ni quién lo ha impuesto y cuyas autoras podemos ser nosotras mismas.