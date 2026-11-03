Frente al mundo digital, Springfield propone volver a lo auténtico con su campaña de otoño 'Currently Unavailable'

Móvil en modo avión, una escapada con amigos a una cabaña en la naturaleza y planes improvisados que superen al guion establecido.

Soltar el control y aferrarse a la sencillez se convierte en la mejor forma de reconectar con uno mismo y con los demás. La belleza de lo cotidiano supera a la vida de cualquier feed y, por tanto, la moda se disfruta y se vive de la misma forma, adaptándose al caos de lo real.

Springfield invita a reflexionar sobre el ritmo de vida actual y la constante búsqueda de la imagen perfecta que buscamos reflejar como sociedad. Mediante sus prendas, la marca propone viajar en el tiempo y volver a lo auténtico a través de la espontaneidad.

La idea de Currently Unavailable reside en hacer frente al doomscrolling y la sobreexplotación digital mediante una campaña centrada en vivir el presente sin filtros. Una estética cuidada pero relajada, sin parecer demasiado calculada.

El estilo casual, característico de la marca, se combina con el confort. Esa comodidad, sumada a las grandes referencias outdoor, conforman la colección.

Romanticismo y espíritu casual

Los detalles estilísticos femeninos abordan el concepto de vestir desde la libertad, donde la sofisticación dialoga de manera directa con la comodidad absoluta. Frente a la rigidez y ese postureo impuesto que busca la perfección, la firma plantea un armario versátil para la mujer.

La apuesta para otoño de Springfield se compone de prendas de disminuida formalidad, cuya finalidad reside en reflejar lo cotidiano combinándolo de forma orgánica para crear una estética cuidada pero sencilla.

Jerseys de rombos y punto grueso de la colección 'Currently Unavailable'. Springfield

Los jerséis de rombos o punto grueso se convierten en los grandes vertebradores del armario, representando la calidez y el espíritu invernal.

Los vestidos fluidos de estampado floral son los encargados de aportar un movimiento poético y delicado que rompe con la sobriedad del frío. Por otro lado, mediante la fuerza visual del animal print y los lunares, las faldas midi se cuelan en una rutina diaria más atrevida.

Faldas con estampados y lunares de la colección 'Currently Unavailable'. Web Springfield

Para rebajar la formalidad, Currently Unavailable incorpora sudaderas de gráficos desenfadados. Esa estética cuidada pero aparentemente sin esfuerzo define a la mujer contemporánea.

Vivir el presente

La moda de otoño no necesita complicarse para sentirse atractiva. Frente a la rigidez de las tendencias efímeras, la firma apuesta por prendas versátiles, texturas cálidas y siluetas confortables.

Currently Unavailable es una invitación directa a vestir con naturalidad, comodidad y autenticidad por encima del postureo.

En un momento donde la tecnología absorbe gran parte de nuestra rutina, esta colección recuerda que lo genuino nace de la capacidad de fluir con lo inesperado.

Las prendas cobran verdadero sentido cuando se viven y nos acompañan en nuestros más valorados momentos.