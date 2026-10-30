Una prenda que se convertirá en tu mejor aliada durante estos meses. Cedida

El arte del movimiento: la falda de cuadros de Mirto que elevará tu estilo esta temporada otoño-invierno

Con la llegada del otoño y la consolidación de los días fríos, la búsqueda del armario de temporada perfecto cambia de rumbo. Si a principios de la estación el objetivo suele ser encontrar chispazos de luz y color, en este momento del año la clave reside en el movimiento, la fluidez y la versatilidad de los estampados atemporales.

Buscamos prendas envolventes que no resten libertad y que se muevan al ritmo natural del cuerpo, capaces de acompañarnos desde una jornada maratoniana en la oficina hasta una cena especial de fin de semana.

En esta búsqueda de la sofisticación sin esfuerzo, los cuadros regresan como la apuesta más sólida del vestidor femenino.

Si el mes pasado celebrábamos la llegada de la temporada aportando luz con la cotizada blusa amarilla de la marca, en este nuevo capítulo ponemos el foco en una de las técnicas de patronaje más depuradas y favorecedoras: el corte al bies.

Por ello, en la Comunidad de Magas volvemos a aliarnos con Mirto para ofrecer a nuestras lectoras una nueva oportunidad de renovar su vestidor con una de las joyas de su última colección: una falda midi de cuadros verde y malva.

Si tú también quieres una, no lo dudes más y... ¡participa a través del botón!

Colección Otoño-Invierno

Este año representa un momento muy especial para la firma madrileña, que celebra su 70 aniversario desde que fuera fundada en 1956 por Ricardo Fraguas Álvaro. Siete décadas de historia avalan una trayectoria impecable en el diseño y la confección en España.

Para conmemorar esta maestría textil, Mirto presenta Quintaesencia, su colección para este temporada. Inspirada en el concepto que los filósofos griegos definieron como el quinto elemento —aquella sustancia sutil, pura y etérea que llena el universo—, la propuesta reivindica la moda en su estado más refinado.

En Quintaesencia, el diseño nace de las propias cualidades del tejido: su textura, su peso y su movimiento. La colección despliega una paleta cromática de gran riqueza visual donde los matices de verde, lavanda, burdeos y tonos neutros construyen estilismos llenos de personalidad y calidez.

La protagonista del mes

Para celebrar este aniversario tan especial y premiar la fidelidad de nuestras lectoras, sorteamos en la Comunidad de Magas la prenda que resume a la perfección el espíritu envolvente de la colección: una falda midi de cuadros.

La falda de Mirto que estamos sorteando en la Comunidad de Magas. Cedida

Confeccionada con un exquisito corte al bies, esta pieza destaca por su fit fluido con vuelo. Pensada para acompañar el ritmo diario de la mujer actual, incorpora una práctica cinturilla con elástico que fusiona la comodidad sin renunciar al estilo.

Su propuesta de color, que combina el verde con el contrapunto suave del malva, y su estampado geométrico la convierten en una opción todoterreno: perfecta para llevar de forma más relajada con un jersey fino de punto y botas, o para elevar un look nocturno con una blusa de seda o un top con transparencias.

Hacerte con este tesoro de patronaje español y dar la bienvenida al nuevo mes con estilo es muy fácil: si ya formas parte de la Comunidad de Magas, haz clic en el botón de abajo y confirma tu participación en el sorteo.

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