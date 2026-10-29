KIABI y UDIT llevan la moda inclusiva a la pasarela con 'Sin barreras', una campaña dedicada a la discapacidad

La ropa es mucho más que una manera de cubrirnos. A través de ella construimos parte de nuestra imagen, mostramos gustos, estados de ánimo e incluso la manera en la que queremos presentarnos ante los demás.

Elegimos colores, cortes o tejidos que hablan de nosotros casi sin darnos cuenta, convirtiendo cada look en una pequeña declaración personal.

Por eso, vestirse también puede ser una forma de libertad. Poder decidir qué ponerse, sentirse cómodo con una prenda o reconocerse frente al espejo son gestos cotidianos que forman parte de nuestra autonomía y de nuestra identidad.

Algo tan sencillo como escoger una camiseta, un pantalón o una chaqueta puede influir directamente en cómo nos sentimos durante el día.

Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas facilidades para relacionarse con la ropa. Y es ahí donde el diseño adquiere una responsabilidad mayor: conseguir que estilo, comodidad y funcionalidad puedan convivir sin dejar a nadie fuera.

Soluciones a preguntas

Diseños pensados para personas con movilidad reducida. Cedida

Aquí la pasarela empieza mucho antes de que aparezcan los focos. Empieza cuando un estudiante se pregunta por qué una cremallera, un botón o una manga pueden convertirse en una dificultad cotidiana para otra persona.

A partir de ese tipo de cuestiones, alumnos de segundo curso del Grado en Diseño de Moda de UDIT han desarrollado durante el último año una colección pensada para niños y niñas de entre ocho y 10 años con movilidad reducida.

El trabajo les ha obligado a mirar la ropa desde otro lugar. Antes de dibujar, han hablado con familias, profesionales y asociaciones para entender qué problemas aparecen al vestirse, qué elementos pueden limitar la autonomía y qué soluciones siguen faltando en el mercado.

Con esa información, cada propuesta ha ido tomando forma entre patronaje, confección, elección de tejidos y detalles funcionales, pero sin perder de vista algo fundamental: que las prendas también tienen que resultar atractivas para los niños que las llevan.

No hay barreras

Investigar antes de crear. Cedida

El resultado se verá el próximo 28 de octubre en Sin barreras, un desfile en el campus de UDIT en Madrid en el que se presentarán 26 diseños lucidos por niños y niñas de entidades federadas de DOWN ESPAÑA.

La iniciativa forma parte de la colaboración que KIABI y la universidad mantienen desde 2025 y que busca introducir en la formación de los futuros diseñadores una idea sencilla pero decisiva: pensar en la accesibilidad desde el principio, y no como un añadido posterior.

Para Maruca García Paredes, directora del Área de Moda de UDIT, uno de los principales valores de la colaboración está en acercar a los estudiantes a una experiencia que se parece mucho más a la realidad profesional que a un ejercicio puramente académico.

“Este tipo de alianzas son clave para conectar el talento joven con las dinámicas del mercado y generar un impacto social positivo a través del diseño”, explica.

Ese contacto con necesidades reales ha sido, precisamente, uno de los aspectos que más ha marcado el proyecto. Antes de diseñar, los alumnos tuvieron que investigar, escuchar y entender cómo determinadas prendas pueden convertirse en una dificultad en el día a día. Pepa Méndez, profesora de UDIT, resume ese aprendizaje de forma clara.

“Han investigado, escuchado y pensado cada detalle para crear prendas que responden a necesidades reales sin dejar de ser atractivas para cualquier niño”, dice.

Todo un reto

Para las propias alumnas, el cambio de mirada ha sido una de las principales conclusiones del proceso. Beatriz Beigveder destaca que se trata del primer proyecto completo y materializado al que se han enfrentado en la carrera, algo que las obligó a resolver problemas que van mucho más allá de la estética.

La experiencia, señala, le ha permitido entender mejor las dificultades que otras personas pueden encontrar en acciones tan habituales como vestirse y el papel que puede desempeñar el diseño para hacerlas más sencillas.

Un reto para los alumnos de UDIT. Cedida

Esa misma necesidad de observar antes de crear aparece en la experiencia de Andrea Bustamante. Durante su investigación contactó con familias, profesionales y asociaciones para conocer de cerca problemas que, a primera vista, pueden parecer pequeños, pero que terminan condicionando la vida cotidiana.

Descubrir que muchas familias siguen sin encontrar respuestas adecuadas en el mercado le hizo tomar conciencia, según explica, de la responsabilidad que tienen los diseñadores de escuchar a quienes finalmente van a utilizar sus prendas.

El proyecto también ha servido para ampliar la propia idea de funcionalidad. Irene Cabestrero reconoce que ahora comprende mejor cómo una misma experiencia cotidiana puede ser muy distinta para cada persona y hasta qué punto el diseño puede influir en cuestiones como la autonomía o la independencia.

Las distintas experiencias terminan convergiendo en una misma conclusión: diseñar de forma inclusiva no consiste únicamente en adaptar una prenda al final del proceso, sino en incorporar desde el principio a quienes muchas veces han quedado fuera de ese proceso creativo.

Los verdaderos protagonistas

Los protagonistas finales del proyecto serán también quienes mejor pueden poner a prueba las prendas.

Los 26 diseños desfilarán sobre niños y niñas pertenecientes a entidades federadas de DOWN ESPAÑA, organización con la que Fundación KIABI colabora en nuestro país.

Antes de subir a la pasarela, los pequeños participarán junto a sus familias en una prueba de vestuario, un paso clave para comprobar cómo funcionan realmente las prendas y si responden a las necesidades para las que fueron concebidas.

El desfile tendrá además un componente competitivo. Un jurado formado por representantes de KIABI y del equipo docente de UDIT será el encargado de elegir la propuesta ganadora.

La decisión no se limitará a valorar la estética: también se tendrán en cuenta la accesibilidad y la funcionalidad, la innovación, la elección de materiales y la posibilidad real de fabricar las prendas.

A ello se sumarán, por supuesto, el diseño y la creatividad, dos aspectos que deberán convivir con el resto de criterios para demostrar que una moda más inclusiva no tiene por qué renunciar a la personalidad.

Ir más allá

Un proyecto ambicioso a la vez que inclusivo. Cedida

El proyecto ganador tendrá además la oportunidad de dar un paso más allá del aula. El equipo seleccionado viajará a KIABI Village, la sede central de la compañía en Lille (Francia).

Allí podrá conocer de cerca cómo trabajan los distintos equipos de la firma y cómo el diseño, el producto y la estrategia terminan convirtiéndose en decisiones reales dentro de una compañía internacional.

La experiencia no termina ahí. KIABI y UDIT ya han confirmado que la colaboración continuará el próximo curso con una nueva edición, prolongando una alianza que busca acercar a los futuros diseñadores a los retos reales de la industria y, al mismo tiempo, ampliar la mirada sobre quiénes deben estar incluidos cuando se piensa una prenda desde cero.

Porque, al final, la moda también puede medirse por su capacidad para facilitar la vida de quien la lleva.

Y quizá ese sea uno de los aprendizajes más importantes de Sin barreras: entender que diseñar para más personas no limita la creatividad, sino que la obliga a encontrar soluciones mejores, más humanas y más conscientes.