'Athleisure' universitario y guiños perrunos: la nueva cápsula de Women’secret y Dash and Stars
Sudaderas de estilo polo, pijamas de algodón, conjuntos sin costuras y hasta accesorios para perros: esto es lo que trae la colaboración del otoño.
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Las mallas llevan tiempo escapándose del gimnasio. Primero se colaron en la cafetería de la esquina; después, en el paseo del domingo; y ahora, a juzgar por lo que llega este otoño, ya tienen agenda propia: escapada rural, bicicleta con cesta y perro de compañía.
La frontera entre la ropa que se lleva para sudar y la que se lleva para vivir se ha vuelto tan fina que el armario ya no sabe dónde guardar cada cosa. De esa zona intermedia nace Women'secret y Dash Stars, anunciada en Madrid el 20 de octubre de 2026.
No es un capricho pasajero: sacar la ropa deportiva del gimnasio figura entre las tendencias más potentes de la temporada, y el athleisure se asienta como fondo de armario para los planes de fin de semana, las escapadas y los paseos por la ciudad.
Con ese punto de partida, las dos firmas han ideado una colección cápsula que combina la comodidad del homewear con el dinamismo del sportwear: una oferta polivalente y refinada para moverse, descansar y lucir bien a cualquier hora del día. La colección se reparte entre tres escenarios: la calle, la casa y el entrenamiento.
La estética mira directamente al universo college: campus y equipaciones universitarias. La paleta se limita a tres tonos —azul marino, burdeos y blanco— y las rayas atléticas, repartidas entre prendas y accesorios, unifican toda la propuesta. Es un repertorio de guiños deportivos de toda la vida, puesto al día. El efecto recuerda a una fotografía de equipo de otra época, con rayas por todas partes.
En el terreno más urbano, entre las grandes protagonistas figura la sudadera de estilo polo y aire universitario. Completan la propuesta los pantalones de corte holgado y una chaqueta con perritos estampados y acabado afelpado. Todo ello dibuja un look de calle donde el deporte cambia la pista por el asfalto.
Hay además un rincón reservado a los amantes de los perros: los pijamas y los complementos se llenan de motivos inspirados en las mascotas. El catálogo incluye bolsos acolchados, neceseres, fundas, gorras y pañuelos, y hasta accesorios para los propios perritos, por si el compañero de paseo desea sumarse al conjunto.
Puertas adentro, mandan los pijamas en azul y blanco, confeccionados con algodón de tacto suave. Puertas afuera, asoma el carácter técnico de Dash and Stars: conjuntos de top y leggings seamless y prendas con tecnología 4D Stretch.
Cierran el repertorio los chándales en azul marino y burdeos, de diseño discreto y guiños atléticos, válidos para sudar la camiseta o para recorrer la ciudad. En ellos reaparecen los dos tonos oscuros de la paleta.
Vista en conjunto, la cápsula se entiende mejor en movimiento: de la cama al paseo, del paseo al parque y del parque de vuelta al sofá, sin cambiar de outfit por el camino. El athleisure conserva así su sitio entre las apuestas más firmes del otoño, con una fórmula directa: que confort, utilidad y tendencia quepan en el mismo perchero.