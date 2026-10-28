'Athleisure' universitario y guiños perrunos: la nueva cápsula de Women’secret y Dash and Stars

Una cápsula que mezcla la comodidad del 'homewear' con el dinamismo del 'sportswear'. Cedida

Las mallas llevan tiempo escapándose del gimnasio. Primero se colaron en la cafetería de la esquina; después, en el paseo del domingo; y ahora, a juzgar por lo que llega este otoño, ya tienen agenda propia: escapada rural, bicicleta con cesta y perro de compañía.

La frontera entre la ropa que se lleva para sudar y la que se lleva para vivir se ha vuelto tan fina que el armario ya no sabe dónde guardar cada cosa. De esa zona intermedia nace Women'secret y Dash Stars, anunciada en Madrid el 20 de octubre de 2026.

No es un capricho pasajero: sacar la ropa deportiva del gimnasio figura entre las tendencias más potentes de la temporada, y el athleisure se asienta como fondo de armario para los planes de fin de semana, las escapadas y los paseos por la ciudad.

Con ese punto de partida, las dos firmas han ideado una colección cápsula que combina la comodidad del homewear con el dinamismo del sportwear: una oferta polivalente y refinada para moverse, descansar y lucir bien a cualquier hora del día. La colección se reparte entre tres escenarios: la calle, la casa y el entrenamiento.

La estética mira directamente al universo college: campus y equipaciones universitarias. La paleta se limita a tres tonos —azul marino, burdeos y blanco— y las rayas atléticas, repartidas entre prendas y accesorios, unifican toda la propuesta. Es un repertorio de guiños deportivos de toda la vida, puesto al día. El efecto recuerda a una fotografía de equipo de otra época, con rayas por todas partes.

El dinamismo de la moda deportiva en rayas. Cedida

En el terreno más urbano, entre las grandes protagonistas figura la sudadera de estilo polo y aire universitario. Completan la propuesta los pantalones de corte holgado y una chaqueta con perritos estampados y acabado afelpado. Todo ello dibuja un look de calle donde el deporte cambia la pista por el asfalto.

Hay además un rincón reservado a los amantes de los perros: los pijamas y los complementos se llenan de motivos inspirados en las mascotas. El catálogo incluye bolsos acolchados, neceseres, fundas, gorras y pañuelos, y hasta accesorios para los propios perritos, por si el compañero de paseo desea sumarse al conjunto.

Del pijama perruno al chándal burdeos: lo nuevo de la 'collab'. Cedida

Puertas adentro, mandan los pijamas en azul y blanco, confeccionados con algodón de tacto suave. Puertas afuera, asoma el carácter técnico de Dash and Stars: conjuntos de top y leggings seamless y prendas con tecnología 4D Stretch.

Cierran el repertorio los chándales en azul marino y burdeos, de diseño discreto y guiños atléticos, válidos para sudar la camiseta o para recorrer la ciudad. En ellos reaparecen los dos tonos oscuros de la paleta.

Vista en conjunto, la cápsula se entiende mejor en movimiento: de la cama al paseo, del paseo al parque y del parque de vuelta al sofá, sin cambiar de outfit por el camino. El athleisure conserva así su sitio entre las apuestas más firmes del otoño, con una fórmula directa: que confort, utilidad y tendencia quepan en el mismo perchero.