Women’secret lanza un sujetador postoperatorio pensado para las pacientes de cáncer de mama

Sentirte tú, otra vez: la colección para cáncer de mama se amplía en Women’s Health Live Experience. Cedida

Un sujetador es de esas prendas que damos por sentadas. Nos lo ponemos por la mañana sin pensar, casi en piloto automático. Pero para una mujer que acaba de pasar por una operación de pecho, ese gesto tan cotidiano puede convertirse en un pequeño desafío. Por eso, cuando una marca se detiene a pensar en esos momentos, la noticia merece contarse.

Women’secret acaba de presentar un nuevo sujetador postoperatorio pensado para las pacientes de cáncer de mama, y lo hace con una idea tan sencilla como ingeniosa: un clip en los tirantes.

Con él, la prenda se desabrocha con facilidad y permite acceder al pecho sin necesidad de desvestirse. Es el tipo de solución que parece obvia cuando ya existe, y que marca la diferencia en la recuperación de cada día.

Cuida por dentro y por fuera

El nuevo modelo, que la marca llama top post-surgery, está confeccionado en microfibra compresiva. Se cierra con una cremallera delantera y cuenta con el famoso clip en los tirantes. Para evitar roces y molestias, las costuras son invisibles. Además, las copas son extraíbles, así que pueden sustituirse por prótesis mamarias cuando haga falta.

Top postoperatorio con cremallera delantera, clip en los tirantes y costuras invisibles. Cedida

La propuesta no se queda en una sola prenda. Esta novedad se suma a una colección de sujetadores postoperatorios que ya incluye otras opciones: algunos con formato unicopa, otros con extra compresión y otros con detalles de encaje.

La idea es que cada mujer encuentre el que mejor se adapte a su momento y a su cuerpo. Y todo sin renunciar a un diseño elegante y femenino, fiel al estilo de la casa.

Una colección hecha con médicos

Nada de esto ha surgido de la noche a la mañana. Hace 13 años que Women’secret trabaja codo con codo con los especialistas en ginecología oncológica y patología mamaria de Dexeus Mujer, un centro de referencia en salud integral femenina.

Esa colaboración ha permitido que la colección fuera evolucionando a partir de la experiencia real de los profesionales que acompañan a las pacientes.

Alicia Uya, directora de Compras de la marca, habló precisamente de este proceso en una entrevista con Women’s Health, donde explicó cómo se ha ido perfeccionando el proyecto junto al equipo médico.

Una tarde para sentirse bien

La presentación tuvo lugar en un evento organizado junto a la Fundación Dexeus Mujer y la revista Women’s Health: el Women’s Health Live Experience. Su lema lo decía todo: "Sentirte tú, otra vez. Porque tu vida va mucho más allá del cáncer de mama".

El programa arrancó con una sesión de pilates enfocada en los beneficios del ejercicio para pacientes oncológicas.

Mesa redonda en el evento Women’s Health Live Experience. Cedida

Después llegó una mesa redonda con una paciente, el doctor Francesc Fargas, de Dexeus, y Soraya Casla, directora de los centros Ejercicio y Cáncer.

Un cierre con sentido

Al final, la historia va de algo más grande que una prenda. El objetivo de esta colección es que las mujeres operadas de cáncer de mama sigan sintiéndose ellas mismas, con una opción cómoda, femenina y asequible.

Porque a veces cuidar empieza por lo más pequeño: un clip que facilita el día, una costura que no roza, una prenda que acompaña sin hacer ruido.