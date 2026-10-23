3 looks para combinar el morado en cada ocasión: este otoño aprenderás a llevar el color de la temporada

Marrón, beis, negro, gris. Marrón, beis, negro, gris. Marrón, beis, negro, gris. En cuanto a la escala de color, así han sido los armarios y propuestas de las últimas temporadas otoño-invierno.

Sin embargo, parece que desde hace poco —quizás tengan que ver en la ecuación los movimientos en la dirección creativa de las grandes casas, además, por supuesto, del contexto socioeconómico y político— la moda comienza a salir de un letargo cromático que mal sazonado lo único que producía era aburrimiento.

Esta temporada, el morado es una de esas propuestas que se apropia del vestidor y de outfits de oficina, así como de aquellos destinados a ocasiones más especiales.

Además, su conquista de los estilismos, para nada sigilosa —en pasarela ha aparecido en imponentes total looks, como en el caso de Balenciaga— es todo un paseo por sus múltiples vertientes: desde el ciruela hasta el lavanda pasando por el berenjena y el lila. ¡Hay sitio para todos!

Esta paleta de matices no invita a otra cosa que no sea la experimentación, porque sí, la moda, aunque no lo parezca, también permite el fallo, sobre todo si este se da para descubrir el potencial de algo y sacarle el máximo partido.

El morado, en cualquiera de sus versiones, es elegante, original y dota de personalidad a una propuesta. Todo ello sin dejar de ser versátil. Las claves también comprenden el juego de las texturas y el espacio para los accesorios.

En la oficina

Un toque de morado cada día. Cristina Sobrino

El armario de trabajo es uno de los mejores escenarios para introducir el morado. Si normalmente recurrimos a los trajes negros, las americanas azul marino o los pantalones de vestir en tonos neutros, esta temporada podemos dar un giro al uniforme diario con una prenda en color berenjena o ciruela.

Dicen que el momento perfecto es siempre y nunca y esa máxima aplica a todos los ámbitos de la vida, también la moda. Así que no, no tienes que esperar esa ocasión especial para darle la bienvenida al morado en tus looks, puedes hacerlo cada día con aquello que lleves puesto a tu lugar de trabajo, siempre y cuando el código de vestimenta lo permita.

Porque sí, hay vida más allá de las americanas azul marino, negras e incluso de aquellas que van un poquito más allá y se atreven con la raya diplomática.

Una blazer puede ser un buen punto de partida para construir un outfit de este tipo, aunque también una blusa o camisa.

Piensa en la reina Letizia, por ejemplo, porque seguro que te suena haberla visto con un modelo con lazada al cuello. La mismísima Miranda Priestly —el personaje de Meryl Streep en El diablo se viste de Prada (David Frankel, 2006)— cuenta con esta opción cromática como una de sus favoritas, de hecho.

Para su combinación, si estás buscando algo discreto, el gris puede convertirse en un buen aliado, ya que a pesar de ser una apuesta por lo más fácil, sin caer en lo obvio, tiene la capacidad de otorgar también un punto actual al resultado. Se podría decir que es el inicio del buen camino.

En el apartado de las texturas, aquí entran en juego la lana, la lana fría, el punto e incluso la gasa, que siempre lo inunda todo con la sutil delicadeza inherente al tejido. En este caso, puedes añadir a la ecuación la técnica de las superposiciones.

Y, por cierto, ¡no tengas miedo de combinar morado con marrón! Es la pauta a seguir si tienes en mente un look que transmita más calidez.

After hours

El color se extiende del '9 to 5' al '5 to 9'. Los tacones 'kitten heel' de Pedro del Hierro son ideales para llevar todo el día. Cristina Sobrino

El morado no tiene por qué asociarse únicamente a estilismos formales. También puede integrarse en los conjuntos más cotidianos y convertirse en una alternativa sencilla para renovar los vaqueros, las zapatillas y los jerséis de punto que tanto utilizamos durante el otoño.

No obstante, el color de la temporada no sólo pertenece a las horas del día que copan las agendas, sino que también puede formar parte de esos looks todoterreno que cumplen todos los checks del 9 to 5 y 5 to 9. No hay límites para esta tendencia.

Para conseguir algo más informal, un jersey es un buen punto de partida. A continuación, juega con los vaqueros que más encajen en tus preferencias: desde los baggy, hasta los de tiro bajo dosmileros o los barrel, uno de los modelos estrella de este 2026.

El suéter, un acierto seguro. En la imagen, un modelo de Roberto Verino por 110 €. Roberto Verino

De nuevo, se puede apostar por el layering: para aquellas que quieran algo más básico, un cárdigan junto a algún pañuelo puede funcionar; las que deseen ir un paso más allá, podrían optar por añadir una camiseta de manga corta morada superpuesta sobre una de manga larga ajustada en tejido de malla o encaje al tono.

¿La guinda del pastel en este segundo supuesto? Una gabardina o una americana oversize al estilo Hailey Bieber.

Los accesorios, por supuesto, tienen mucha relevancia, ya que son los que, habitualmente, consiguen cruzar la línea que separa a un look de un lookazo. Imagina un mono de aires ochenteros en morado combinado con joyas maxi en dorado y plata.

Si quieres hacerte con la idea del contraste, puedes incluir el rojo —una de las combinaciones ganadoras tras la vuelta del color block— o el verde, en especial en las tonalidades esmeralda, chartreuse, lima o pistacho.

Fuera de agenda

El "sí, quiero" también viste del color de la temporada. Cristina Sobrino

Cuando llega el momento de vestirnos para una cena, una celebración o un evento especial, el morado demuestra su faceta más sofisticada. Los tonos ciruela, uva y berenjena tienen una intensidad que los convierte en una alternativa interesante para los estilismos nocturnos, mientras que las versiones más claras ofrecen una interpretación delicada y contemporánea.

Y ahora, con las fiestas más a la vuelta de la esquina de lo que parece y la temporada de bodas siempre acechando —el único mes vetado para darse el ‘sí, quiero’ parece ya enero— toca el turno de hacer un ligero repaso de esas propuestas más extra en las que incluir el morado.

Los tonos ciruela, uva y berenjena —que también pueden teñir el rostro en forma de sombras, colorete o pintalabios— aportan una intensidad irresistible a cualquier outfit, ya sea diurno o nocturno. Las versiones más claras suponen la interpretación más delicada y contemporánea, más alineada también con lo minimal.

Aquí entran en juego los vestidos de largo midi, los mini estructurados, las faldas y vestidos lenceros satinados o los pantalones de corte fluido. El terciopelo habla de la bajada de temperaturas y de la noche, que cada vez se despierta antes.

Para las que quieran ir poco a poco, este fular de Mirto. Su precio es de 275 €. Mirto

El toque final aquí no sólo lo dan los complementos, sino que el maquillaje puede cambiar la estética por completo.

Aprender a llevar el morado esta temporada tiene que ver más con el juego, con la posibilidad de dar pasos en falso, que con la perfección. Para eso ya están las tonalidades básicas, que pierden el protagonismo para cedérselo a colores que, de verdad, tienen algo que decir y hablan el idioma del momento.