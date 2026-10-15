El vaquero perfecto no es casualidad: lo que cuenta Cortefiel de su colección Otoño-Invierno 2026-27

Hay verdades universales que todos saben, pero nadie quiere aceptar: que el lunes empieza con el pie izquierdo, que el café se derrama justo cuando más prisa tienes y que existen dos tipos de días: los de mil pantalones que te pruebas frente al espejo y los del vaquero que te pones sin pensar y todo encaja.

Lo curioso es que ese segundo día no es cuestión de suerte. Detrás hay patrones, tejidos y muchos procesos de prueba y error, y Cortefiel acaba de abrir la puerta de ese taller.

La marca presenta su colección Otoño-Invierno 2026-27 con una idea clara: un vaquero no se define sólo por su aspecto.

Según explica, el patrón, el tiro, la cintura, el volumen, el tejido, la elasticidad y el lavado deciden cómo se ajusta la prenda al cuerpo, cómo cae y si conserva su forma con el paso de los meses.

De hecho, el tejido entra en la conversación con el cuerpo desde el primer boceto. Una pierna ancha necesita una caída distinta a la de un slim, un denim rígido da más estructura que uno stretch y los materiales fluidos cambian tanto el movimiento como la sensación de volumen. Con los lavados pasa algo parecido: no son sólo estética, también influyen en el tacto y en la rigidez.

En mujer, la propuesta va de los cortes ajustados a los rectos y a las piernas amplias, como los palazzo y los wide leg, donde el movimiento de la tela es protagonista.

Long palazzo en denim claro. Cedida

Entre las novedades más de moda hay un pantalón ancho de tela Chambray con tiro medio y pinzas delanteras, el bombacho, el barrel, con una pernera curva ancha en muslo y rodilla y estrecha en el tobillo, y un vaquero ancho con hebilla como detalle diferencial.

Capítulo aparte es Sensational, la línea con la que la marca enseña cómo trabajan juntos el patrón y el tejido. Incorpora un refuerzo interior delantero que ayuda a alisar el abdomen y un tejido power stretch que moldea con suavidad abdomen, caderas y muslos, con un efecto visual de hasta una talla menos.

Llega en cuatro siluetas: pitillo (tiro alto y bajo estrecho), recto (línea uniforme de la cintura al bajo), wide leg (pierna amplia y largo cropped) y flare (ajustado hasta la rodilla y con apertura ligera hacia abajo).

El pitillo de Cortefiel con efecto visual de hasta una talla menos. Cedida

En hombre, el foco está en el equilibrio entre estructura, comodidad y movimiento. Destacan Classic Straight, de silueta recta y fácil de combinar, y Denim Authentic, pensado para mantener el aspecto de siempre del denim con un ajuste más actual.

La paleta recorre los azules, de los lavados muy claros a los índigos intensos, con acabados desgastados que aportan contraste. El negro, el blanco y varios neutros completan la gama.

Classic Straight, la apuesta de Cortefiel para hombre esta temporada. Cedida

Quienes firman la colección lo resumen así. Raquel Casaseca, directora de Compras, defiende que un buen vaquero es el que te pones una y otra vez y que, incluso con tendencia, volumen o lavado nuevos, tiene que funcionar en el día a día.

Julia Boudon, directora de Diseño, habla de un momento de libertad: se ha pasado de buscar el vaquero de la temporada a convivir con muchas siluetas a la vez, y el reto es dar con la proporción que mejor le va a cada cuerpo.

La colección suma además denim con material reciclado certificado bajo el estándar RCS y procesos de acabado evaluados con EIM Score, un sistema que mide el impacto ambiental de ese último paso.

Cortefiel, asimismo, nos sirve en bandeja la solución: no todos los días saldrán bien, pero con el vaquero adecuado al menos los pantalones no serán el problema.