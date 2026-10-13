Segunda piel, primera opción: llegan los 'Goddess Bra' de Women'secret, tus nuevos básicos imprescindibles

Hay días que parecen una maratón con lista de tareas incluida: llegar a la oficina, devorar tres capítulos de una novela en el metro, rescatar un café que ya se ha quedado frío, contestar mensajes, cambiar de plan a media tarde y, si sobra un minuto, aparentar que todo estaba bajo control. En una carrera así cada detalle cuenta, y lo que llevamos debajo de la ropa tiene mucho que decir sobre cómo de cómodo (o incómodo) se hace el recorrido.

Es la lógica de una generación que ha aprendido que moverse con libertad puede combinarse a la perfección con ir bien vestida. Igual que esos diálogos de serie que van a mil por hora sin perder el hilo, la moda actual busca prendas capaces de seguir el ritmo sin hacerse notar. Ahí entra la última apuesta de Women'secret.

Desde Madrid, la firma de lencería ha presentado los nuevos Goddess Bra, dos sujetadores sin aros pensados para quienes ponen la comodidad por delante. La idea es que la prenda se funda con el cuerpo hasta que casi se olvide que está ahí, un concepto que la marca resume en el second skin, o lo que es lo mismo, una segunda piel.

Para conseguirlo, el diseño se apoya en dos avances técnicos. El primero son las costuras termoselladas: en lugar de coserse de forma tradicional, las uniones se fijan con calor, lo que reduce el roce y permite que el sujetador pase inadvertido bajo la ropa. El segundo es un relleno ligero que da forma y ofrece sujeción sin necesidad de aro.

La primera propuesta de los Goddess Bra es un top de escote horizontal confeccionado en microfibra ultrasuave, un tejido que se adapta al cuerpo y acompaña cada movimiento. Está disponible en blanco, negro y beige, tres tonos básicos que encajan con casi cualquier outfit del día a día, desde el uniforme de oficina hasta el plan improvisado de la tarde.

Primer diseño: el top esencial. Cedida

Esta pieza pertenece a la colección My Essentials, un sello propio de la marca que agrupa prendas versátiles que se ajustan bien al cuerpo, admiten varias posiciones y cuentan con acabados extrasuaves e invisibles.

La segunda opción parte del mismo patrón, pero con un aire más sofisticado. Cambia la microfibra por modal, una fibra apreciada por su tacto suave, y suma detalles de encaje en los laterales y en la espalda. El resultado es una prenda con un punto femenino y elegante que mantiene la comodidad como seña de identidad.

Segundo diseño: más delicado, igual de cómodo. Cedida

Los modelos vienen en azul bebé, rosa pálido y negro y forman parte de My Specials, una línea reconocible de la firma que combina innovación en tejidos con diseños pensados para favorecer.

Con este lanzamiento, Women'secret insiste en su filosofía de crear prendas a partir de lo que las mujeres necesitan en su rutina real, mezclando confort, funcionalidad y diseño. Del entrenamiento a la última cita, de la oficina al sofá, los Goddess Bra buscan acompañar sin estorbar.