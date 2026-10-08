El universo 'K-Pop' llega al armario infantil: Springfield Kids lanza su colección cápsula para los más pequeños

Hay una escena que se repite en miles de habitaciones: una niña de 10 años, con los auriculares puestos, ensaya una coreografía frente al espejo hasta que los pasos le salen sin pensar. En el fondo, un póster, una libreta llena de pegatinas y una lista de reproducción que lleva semanas sonando en bucle.

Ser fan, a esa edad, es casi una profesión de dedicación exclusiva. Y, como en toda vocación que se respete, tarde o temprano llega la pregunta del vestuario: ¿cómo se lleva puesto aquello que inspira?

Springfield Kids ha encontrado una respuesta. La firma, que lleva tiempo ampliando su mirada hacia el público pre-teen, acaba de lanzar una colección cápsula inspirada en KPop Demon Hunters, la película de Netflix que ha conquistado a toda una generación.

Para quien aún no haya pisado este universo, conviene hacer las presentaciones. La película cuenta la historia de tres superestrellas de la música, Rumi, Mira y Zoey, que compaginan los escenarios con la amistad, la fantasía y la aventura. Ya no se las sigue solo en pantalla: se las lleva a todas partes.

Quizá ahí está la clave. El K-Pop, según la marca, es mucho más que un género musical: es una mezcla de canciones, coreografías, estilo y una imagen muy cuidada que se ha convertido en fenómeno cultural a escala mundial.

'K-Pop' se convierte en el fenómeno mundial e invade el armario de los pequeños fans. Cedida

Para millones de seguidores es también un lugar donde encontrar referentes y una comunidad a la que pertenecer. La película recoge ese espíritu, y por eso sus protagonistas se han ganado un hueco en el corazón de quienes no se conforman con mirar: quieren formar parte.

De esa idea parte la colección. Para Springfield Kids, ser fan significa dejar que lo que nos inspira se cuele en nuestra forma de vivir: adoptar sus colores, reconocer sus códigos, compartir referencias y hacer de ese universo un pedacito de la identidad propia. Vivir el K-Pop más allá de la música.

La ropa es el medio perfecto para lograrlo: funciona como una tarjeta de presentación sin palabras. La marca lo plantea como una manera de entender la moda infantil en la que vestirse también es jugar, descubrir y expresarse.

La propuesta es breve y directa: cuatro prendas: dos sudaderas y dos camisetas, en blanco y rosa. El protagonismo lo tienen las gráficas, ilustraciones inspiradas en Rumi, Mira y Zoey que trasladan al armario la energía, la estética y el mundo visual de uno de los fenómenos de entretenimiento del momento.

Rumi, Mira y Zoey protagonizan la nueva cápsula de Springfield Kids. Cedida

Las tallas abarcan de los 5 a los 14 años, un arco amplio que acompaña desde las primeras coreografías improvisadas hasta los primeros pasos en la adolescencia, para que cada uno encuentre la suya.

En las imágenes de la campaña, las prendas se mezclan con pantalones anchos, faldas y vaqueros, y se fotografían en habitaciones llenas de pósteres y estanterías: ese tipo de escenario donde, quién sabe, algún día nacerá la próxima superestrella.

La cápsula de Springfield Kids lleva el universo KPop Demon Hunters del escenario a la habitación. Cedida

Quedan, pues, cuatro prendas, tres protagonistas y una generación que ha decidido que sus ídolos no se quedan en la pantalla. Si en algún momento esa niña del espejo termina la coreografía y se le escapa una sonrisa, que sea con la sudadera rosa puesta. El resto, como en todo buen concierto, llegará de su mano: los pasos, la música y la ilusión.

La cápsula, que se comercializa bajo licencia de Netflix, está disponible en las tiendas Springfield Kids, en los córners Kids de Springfield y en myspringfield.com.