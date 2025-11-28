APRAMP y Coosy, juntas contra las redes invisibles: su Tienda Solidaria como símbolo de apoyo, resiliencia y esperanza
La marca de moda impulsa la reinauguración de la store de la asociación, un punto de venta con diseños de mujeres supervivientes de trata y abuso sexual.
La trata de personas constituye una de las lacras sociales más profundas y extendidas. Una forma de esclavitud moderna que transciende fronteras, explota la vulnerabilidad y deja cicatrices invisibles que van más allá de lo físico, erosionando la autoestima y el sentido de identidad de quienes la sufren.
Este delito se nutre de redes transnacionales que operan en la sombra, aprovechando irregularidades migratorias, pobreza y falta de protección, generando una realidad oculta mucho mayor que la que arrojan los informes oficiales. Una amenaza sistemática que persiste y demanda respuestas coordinadas.
Iniciativas como la alianza entre Coosy y APRAMP representan pequeños gestos de apoyo esenciales y recuerdan que la lucha colectiva se construye con compromisos cotidianos.
La Tienda Solidaria de la organización es un espacio comercial en Madrid que vende prendas y productos textiles artesanales creados por mujeres supervivientes de tráfico humano y abuso, con el fin de generar ingresos con los que promover su formación y fomentar su autonomía.
Coosy, casa española de moda femenina, ha decidido colaborar con este proyecto impulsando la reinauguración integral de la store, donando telas y compartiendo su maestría en diseño, mostrando así su responsabilidad ética.
Esta unión se materializó en la presentación del nuevo espacio solidario de la asociación y el lanzamiento de la nueva colección 'Alma by APRAMP', fruto del trabajo artesanal de las participantes de su programa de apoyo.
Durante el evento, que reunió a representantes institucionales, entidades sociales, marcas del sector y personas comprometidas con la causa, se puso en valor la importancia de sumar esfuerzos entre sectores para hacer frente a esta grave vulneración de los derechos humanos.
"Las alianzas con sentido son un impulso fundamental para visibilizar el trabajo de APRAMP en la lucha contra la trata. Sumamos alma, vida y corazón avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de explotación", recordó Rocío Mora, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro.
La colaboración con Coosy ha supuesto un impulso fundamental para visibilizar la creatividad, la profesionalización y la fuerza de las participantes del taller textil.
La nueva imagen de la Tienda Solidaria refleja esta apuesta compartida por la moda ética, la innovación social y el compromiso con los derechos de las mujeres.
Con esta reinauguración, la asociación continúa fortaleciendo su misión de acompañar a víctimas y supervivientes de esta lacra en un proceso integral de protección, recuperación y empoderamiento que les permita recuperar sus vidas y dignidad.