APRAMP y Coosy, juntas contra las redes invisibles: su Tienda Solidaria como símbolo de apoyo, resiliencia y esperanza

La Tienda Solidaria de APRAMP en su reinauguración con Coosy. Cedida

La trata de personas constituye una de las lacras sociales más profundas y extendidas. Una forma de esclavitud moderna que transciende fronteras, explota la vulnerabilidad y deja cicatrices invisibles que van más allá de lo físico, erosionando la autoestima y el sentido de identidad de quienes la sufren.

Este delito se nutre de redes transnacionales que operan en la sombra, aprovechando irregularidades migratorias, pobreza y falta de protección, generando una realidad oculta mucho mayor que la que arrojan los informes oficiales. Una amenaza sistemática que persiste y demanda respuestas coordinadas.

Iniciativas como la alianza entre Coosy y APRAMP representan pequeños gestos de apoyo esenciales y recuerdan que la lucha colectiva se construye con compromisos cotidianos.

La Tienda Solidaria de la organización es un espacio comercial en Madrid que vende prendas y productos textiles artesanales creados por mujeres supervivientes de tráfico humano y abuso, con el fin de generar ingresos con los que promover su formación y fomentar su autonomía.

El local en su reinauguración. Cedida

Coosy, casa española de moda femenina, ha decidido colaborar con este proyecto impulsando la reinauguración integral de la store, donando telas y compartiendo su maestría en diseño, mostrando así su responsabilidad ética.

Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, y Virginia Pozo, fundadora y alma creativa de Coosy.

Esta unión se materializó en la presentación del nuevo espacio solidario de la asociación y el lanzamiento de la nueva colección 'Alma by APRAMP', fruto del trabajo artesanal de las participantes de su programa de apoyo.

Diseños de las mujeres del programa de APRAMP. Cedida

Durante el evento, que reunió a representantes institucionales, entidades sociales, marcas del sector y personas comprometidas con la causa, se puso en valor la importancia de sumar esfuerzos entre sectores para hacer frente a esta grave vulneración de los derechos humanos.

"Las alianzas con sentido son un impulso fundamental para visibilizar el trabajo de APRAMP en la lucha contra la trata. Sumamos alma, vida y corazón avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de explotación", recordó Rocío Mora, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro.

La colaboración con Coosy ha supuesto un impulso fundamental para visibilizar la creatividad, la profesionalización y la fuerza de las participantes del taller textil.

La nueva imagen de la Tienda Solidaria refleja esta apuesta compartida por la moda ética, la innovación social y el compromiso con los derechos de las mujeres.

Con esta reinauguración, la asociación continúa fortaleciendo su misión de acompañar a víctimas y supervivientes de esta lacra en un proceso integral de protección, recuperación y empoderamiento que les permita recuperar sus vidas y dignidad.