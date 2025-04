Dime a qué evento estás invitada y te diré cómo tienes que vestirte para ceñirte al 'dresscode'

Los eventos sociales y de trabajo son una parte esencial de nuestra vida diaria. Cada uno tiene su propio carácter y su propia atmósfera, y aunque muchas veces nos centramos en lo que sucederá en la ocasión en sí, hay un aspecto igual de importante: ¿qué me pongo? La respuesta a esta pregunta no es siempre tan sencilla como elegir la prenda que más nos guste.

En realidad, el look adecuado depende de una serie de factores que varían según el tipo de evento al que asistamos. Un código de vestimenta, o dresscode, no solo refleja el carácter de la ocasión, sino que también nos permite mostrar respeto por el entorno y las personas con las que vamos a compartir el momento.

En este sentido, las reglas pueden cambiar desde una boda de gala hasta una fiesta casual entre amigos, pasando por cenas de trabajo, eventos corporativos y ceremonias de todo tipo.

El mundo de los dresscode puede parecer un tanto complicado a simple vista, pero la clave está en entender los matices de cada situación. No es lo mismo asistir a un evento de día que de noche, ni lo mismo ser invitado como amigo cercano que como un conocido lejano.

Además, en muchas ocasiones, las expectativas sobre lo que se debe vestir están marcadas por el estilo del evento y su grado de formalidad. Desde el imponente 'White Tie' hasta el relajado 'Casual', cada código tiene su propia etiqueta.

Y, por supuesto, una buena elección puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o ser el centro de atención (por las razones correctas). Si alguna vez te has sentido confundido ante la invitación que especifica un código de vestimenta, no te preocupes: en Magas te explicamos todos los detalles sobre qué significa cada uno y cómo acertar con tu look en cualquier ocasión.

'White Tie'

El 'White Tie' es el código de vestimenta más exclusivo y formal que se puede pedir en una invitación. Este protocolo se utiliza en eventos de alta gama como cenas reales o bailes.

Para las mujeres, este código exige vestidos largos de gala, generalmente en tonos clásicos y sobrios, con detalles como guantes largos, joyas ostentosas y zapatos cerrados.

Lupita Nyong'o en la última ceremonia de los Oscar. Getty Images

Para los hombres, la obligación es un esmoquin con pajarita, camisa blanca de piqué, chaleco y zapatos de charol, todo ello acompañado de guantes blancos si la ocasión lo requiere.

Este tipo de eventos exige una perfección en cada detalle del atuendo, y cada elección de prenda debe transmitir atención. Los colores suelen ser oscuros, aunque en el caso de las mujeres, los metálicos como el dorado o el plateado también son opciones que se pueden considerar para lograr un look realmente espectacular.

'Black Tie'

El 'Black Tie' es otro código muy popular, aunque algo menos estricto que el 'White Tie'. Este dresscode se suele utilizar en eventos de gala, cenas formales, o bodas elegantes de noche.

Macarena García, en la última edición de los Premios Goya. Gtres

Para los hombres, un esmoquin perfectamente entallado es la prenda indispensable, complementado con una pajarita negra y zapatos de charol. En cuanto a las mujeres, el vestido largo sigue siendo la elección principal, aunque en ocasiones, un conjunto de dos piezas elegante también puede ser adecuado.

Los tonos sobrios y elegantes como el negro, el azul marino o el burdeos son las opciones más frecuentes, y las joyas llamativas y clutches de lujo son los encargados de elevar el look.

Este código de vestimenta, aunque formal, da un poco más de margen para añadir un toque personal y moderno sin perder la elegancia de la ocasión.

'Cocktail'

El 'Cocktail' es uno de los códigos de vestimenta más versátiles y adaptables, ya que se aplica a una gran variedad de eventos, desde cenas de negocios hasta bodas informales y celebraciones sociales.

A diferencia de los anteriores, el 'Cocktail' invita a la creatividad y al estilo personal, siempre manteniendo un equilibrio entre la sofisticación y la diversión. Las mujeres pueden optar por vestidos cortos o midi, faldas lápiz con blusas elegantes y tacones de altura moderada.

Carina Zavline, antes del desfile otoño-invierno 2025-2026 de Elie Saab. Getty Images

Los hombres, por su parte, pueden elegir trajes sin corbata o corbatas de colores, y pajaritas o accesorios que aporten un toque personal.

Este dresscode permite jugar con una amplia gama de colores, desde los clásicos tonos oscuros hasta los vibrantes que reflejan una energía juvenil y sofisticada. Aquí, el estilo de cada uno puede brillar sin llegar a ser demasiado exuberante.

'Business Casual'

El 'Business Casual' es el código de vestimenta ideal para los entornos de trabajo menos formales, como oficinas modernas o eventos profesionales. Si bien es más relajado que el 'Business Formal', sigue exigiendo una apariencia cuidada y profesional.

Las mujeres pueden optar por faldas rectas a la rodilla combinadas con camisas elegantes o blusas estructuradas, así como vestidos con corte limpio y zapatos cerrados de tacón moderado. El traje relajado también es una buena opción.

Alexandra Lapp, con un traje azul de lo más favorecedor. Getty Images

Los hombres deben inclinarse por trajes de corte clásico en tonos neutros, camisas de colores claros y, en algunos casos, pantalones de vestir combinados con camisas sin corbata.

Este dresscode permite cierta flexibilidad para elegir prendas cómodas pero manteniendo una estética profesional. Es un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad, ideal para quienes desean funcionalidad sin sacrificar la formalidad.

'Smart Casual'

El 'Smart Casual' es un código de vestimenta que, aunque informal, permite mostrar un estilo propio. Se trata de una mezcla de elementos casuales con prendas más arregladas, lo que lo convierte en el dresscode perfecto para cenas informales, reuniones de amigos o eventos de día que no exigen un look tan formal.

Las mujeres pueden optar por blusas de seda, pantalones rectos o faldas midi combinadas con mocasines o tacones bajos. Los hombres, por su parte, cuenta con varias opciones: pantalones chinos o de lana, camisas de botones y blazers ligeros.

Sonia Lyson combina con éxito la americana y la falda midi. Getty Images

Este estilo permite un toque más relajado sin perder la elegancia, lo que lo convierte en una opción perfecta para muchas ocasiones. Los colores neutros, así como los tonos joya y monocromáticos, son muy apropiados para este tipo de look, aportando un aire sofisticado pero accesible.

'Casual'

El 'Casual' es, sin duda, el código de vestimenta más relajado y cómodo. Ideal para eventos informales como reuniones familiares, días de campo o salidas con amigos, el estilo casual permite una gran libertad de elección.

Las mujeres pueden elegir desde vestidos frescos hasta pantalones cortos o vaqueros con camisetas o camisas de estilo más relajado. El calzado también es cómodo y práctico, con opciones como zapatillas deportivas, sandalias o mocasines.

Los hombres tienen la misma flexibilidad con prendas como jeans, polos o camisas de manga corta y zapatos informales. El estilo 'Casual' es perfecto para aquellos que desean sentirse cómodos pero con un toque de estilo. Los colores y estampados son igualmente diversos, con opciones tanto neutras como más atrevidas según la ocasión.

Las bailarinas o las deportivas son una buena opción. Getty Images

Dominar los códigos de vestimenta es mucho más que simplemente saber qué ponerte. Cada uno tiene su propia historia y tradición, y comprenderlo te ayudará a transmitir la actitud adecuada para cada evento.

Además, elegir el atuendo correcto te permitirá no solo destacar por tu buen gusto, sino también respetar las normas implícitas que cada ocasión trae consigo. Ya sea en un evento 'White Tie' de máxima elegancia o en una reunión 'Business Casual' en la oficina, el objetivo es siempre el mismo: lucir perfecta, sentirte segura y cómoda, y, lo más importante, dar la mejor impresión posible.

Al comprender los matices de cada tipo de vestimenta, podrás adaptarte a cualquier evento y ser el centro de atención, no solo por tu atuendo, sino por tu conocimiento del protocolo y tu respeto por la ocasión.