Lefties rebaja el top que todas quieren para estas Navidades: de corte ajustado y elástico por solo 3,99 euros

Diciembre es uno de los meses por excelencia donde la ropa de gala vuela de las tiendas. Sin lugar a dudas, el traje que escojamos para las celebraciones navideñas marcará a tu círculo más cercano.

Aunque para algunos pueda parecer insignificante, la realidad es que son muchas las personas que preparan el outfit de estas fechas con suficiente anterioridad para poder ir lo más elegante y cómoda posible.

Por ello, las grandes cadenas ya están preparando su catálogo con diferentes tops, pantalones, trajes, e incluso vestidos tirados de precio. Esta estrategia responde al creciente interés de los consumidores por encontrar varias opciones, especialmente durante estas fechas previas a las Navidades.

Top Lefties

Un claro ejemplo de ello es este top que va con todas las figuras y eleva cualquier conjunto a un nivel de elegancia, apto para todo tipo de ocasiones.

Se trata de una camiseta de manga corta y cuello en barco. Además, cuenta con corte ajustado y está confeccionada en tejido de viscosa elástica.

Top Lefties.

Esta prenda tiene un gran potencial, además de mucha utilidad, y es que puedes llevarla tanto en verano o incluso debajo de chaquetones y abrigos para la estación invernal. Aunque lo cierto, es que teniendo en cuenta que se acercan las Navidades, puede ser una opción realmente interesante para lucir en estas fechas.

Este top se caracteriza por su diseño sofisticado. Su cuello barco le da un aspecto refinado, mientras que su diseño ajustado acentúa la cintura, realzando la figura de quien la lleva.

Diferentes opciones del top. Lefties.

Asimismo, está disponible en un amplio abanico de tallas (desde la XS hasta la XXL) y en 3 colores diferentes: beige, negro y con estampado de rayas. No obstante, desde la página web nos informan que quedan pocas unidades, por lo que si quieres lucir una prenda como esta en Navidades, no dudes en echarle un vistazo al catálogo de Lefties.

Lo mejor de todo es su precio, y es que está rebajado un 33 %. La cadena vende esta camiseta por tan solo 3,99 euros. La verdad es que es imposible ir más sencilla con esta prenda que seguro que no pasa desapercibida en cualquier celebración o evento social.

Otras gangas

No obstante, este top de Lefties no es la única prenda que ha desatado la locura entre aquellas personas que están buscando una pieza para lucir estas Navidades. De hecho, Lefties ofrece una amplia variedad de estilismos realmente económicos y que no dejan a nadie indiferente.

Estas son solo algunas de las opciones más interesantes de cara a estas fechas:

Mono largo

Si buscas el máximo confort sin renunciar al estilo, este mono largo puede ser la mejor opción. Disponible por solo 15,99 euros, este modelo destaca por su diseño lujoso y elegante.

Su versatilidad le permite ser utilizado de múltiples formas, ya sea como un traje para eventos con tacones o incluso, un outfit más informal combinado con unas bambas.

Mono largo.

Su comodidad también lo posiciona como una joya de fondo de armario. Es perfecto para cualquier celebración navideña, pero también es una excelente opción para lucir cualquier día para ir a trabajar o simplemente para salir de ocio, ya que no existe problema en añadir un jersey por encima.

En este sentido, podemos encontrar este mono en una amplia variedad de tallas, desde la S hasta la XL. No obstante, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos y su increíble precio, todo apunta a que puede agotarse en cuestión de horas.

Camisa elegante

Este es una de esas piezas de ropa de Lefties que van con todas las figuras y elevan cualquier conjunto a un nivel de elegancia, apta para todo tipo de ocasiones.

Se trata de una blusa de manga larga y cuello camisero con cierre frontal de botonadura. Cuenta con dos botones en el cuello, es de corte ligeramente ajustado y está confeccionada en tejido de rayas.

Camisa rayas.

Indispensable para tus looks diarios, puedes combinarla con unos vaqueros u otros pantalones para ir a la universidad o al trabajo. Actualmente está a la venta por 9,99 euros.

Además, está disponible en dos colores diferentes (rosa y azul) y en una amplia variedad de tallas: desde la S hasta la XXL. No obstante, más de una ya se ha agotado de manera online.

Mocasín

Vestir elegante, moderna y sin dejarse el sueldo del mes es posible con Lefties. Este tipo de calzado es ideal para dar un toque diferente y formal a tu conjunto sin la necesidad de ponerse unos tacones.

Con estos mocasines te olvidarás de esos incómodos zapatos de traje; gracias a la suela de goma sentirás como si fueras en zapatilla de estar por casa.

Mocasín hebilla.

Lo mejor de todo es que están disponibles en 3 modelos diferentes: negro, beige y rojo. Todos ellos cuentan con una hebilla en la parte delantera y una costura decorativa.

Además, desde la página web de la cadena informan que se venden en una amplia variedad de tallas: desde la 35 hasta la 41 por 19,99 euros. No obstante, es cierto que más de una ya se ha agotado de manera online.