El chaleco se lleva de 'top': así lo confirman las prescriptoras de estilo.

Si algo está claro es que el mundo de la moda es cíclico. Prendas que creíamos que no reaparecerían en nuestros armarios vuelven a adquirir protagonismo años después de convertirse en tendencia. Las modas vienen, van y, por supuesto, vuelven.

Los chalecos, por ejemplo, volvieron a hacerse eco entre los consumidores hace unos años, después de haber pasado otros tantos en la sombra. Se presentaron como la prenda indispensable del otoño/invierno, la que no podíamos dejar escapar, la que nos acompañaría y sería nuestra aliada durante las temporadas de frío.

[Cómo combinar el chaleco: las claves para triunfar con la prenda must have de 2022]

Sin embargo, del mundo de la moda es también característica la originalidad. Toda prenda que vuelve a convertirse en tendencia lo hace reinventada. El chaleco no se escapa de esta norma. Por eso, el que el año pasado empleábamos como capa contra el frío, hoy lo usamos como top.

Sí, como top. Cada vez son más las firmas que incluyen tops en formato chaleco entre sus propuestas. Desde las grandes casas de moda hasta las tiendas de moda rápida, todos han comenzado a comercializar chalecos ligeros y cortos, en formato top.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Ordovás (@paulaordovas)

Zara y Mango, por ejemplo, cuentan con multitud de opciones disponibles en su catálogo para esta temporada. Conjuntos de chaleco y pantalón de traje o chalecos con detalles incrustados en tejido de terciopelo son los que más éxito están teniendo.

Propuestas de chalecos de Zara para la temporada otoño/invierno 2022 María Nieto Cortesía de ZARA

Está claro que el chaleco ha cobrado una nueva vida y las influencers, como de costumbre, no han dejado escapar la oportunidad de sumarse a esta tendencia que cada vez está más en alza. Internacionales o españolas, todas se están dejando ver con chalecos en forma de top.

Sobre todo, los vemos a conjunto. El total look es una apuesta fácil y segura, siempre lo ha sido y, por eso, esta forma de incluir el chaleco en tu estilismo no fallará. Algunos son de tejido de cuero, otros de tela y muchos de ellos imitan el look de oficina masculino tradicional pero, como decíamos, reinventado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @camillecharriere

Cómo combinar el chaleco en formato top

Si quieres adoptar esta tendencia a tu estilo personal, te preguntarás cómo combinarla. Te damos algunas opciones que te pueden servir como guía.

Total look: cómo decíamos, llevar un estilismo monocolor está de moda. Te recomendamos buscar un top que vaya a conjunto con otras prendas, como una americana o un pantalón de traje.

Con vaqueros: el clásico nunca falla. Es la opción más cómoda y fácil de usar. Simplemente te aconsejamos buscar un chaleco en color negro o tonos neutros que te resulte fácil de combinar con cualquier tipo de pantalón vaquero.

Con falda larga: otra opción es añadir una falda larga a conjunto con el top. Puedes incluir una americana o un abrigo largo y unas botas altas para el toque final.

Chaleco como "sobrecamisa": La idea es usarlo como top, pero si quieres resguardarte del frío un poco más siempre puedes usar una camisa y utilizar el chaleco/top por encima. Te aconsejamos emplear uno más vistoso como los que tienen incrustaciones o diseños de pedrería para darle un toque de originalidad al estilismo.

Sigue los temas que te interesan