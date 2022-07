10 'influencers' del 'low cost' aptas para todos los gustos y bolsillos

Las influencers juegan un papel fundamental en la democratización de la moda hoy en día. Muestran y recomiendan diariamente sus prendas favoritas y, con eso, crean tendencias. Son el escaparate y la voz publicitaria de grandes marcas, por eso, cada vez son más las empresas que apuestan por incluir a este fenómeno de internet en sus planes de marketing.



Acumulan miles, algunas millones, de seguidores en sus cuentas de Instagram. Darle al botón de seguir es totalmente gratuito, pero el precio de sus recomendaciones puede resultar inaccesible para la mayoría de las jóvenes. Las grandes influencers muestran prendas de las casas de lujo que son buenas, bonitas, pero no baratas.



Te traemos una lista de diez perfiles, que tal vez no conozcas, pero que podrán servirte de gran ayuda para inspirar tus looks diarios. Llámalos low cost, o simplemente flexibles para todos los gustos y bolsillos. Dan visibilidad a marcas locales, de producción nacional, mucho más pequeñas y baratas para que puedas ir a la última moda sin arruinarte en el intento.

@sarabace - 448K seguidores

Sara Baceiredo tiene un estilo desenfadado que siempre triunfa en Instagram: combinar vestido y zapatillas es una de sus grandes apuestas. Además, es fundadora y directora creativa de Its Lava, una firma de bolsos y accesorios diseñados y confeccionados en España. En la publicación, muestra el bolso ‘Ale Red’, que en su web tiene un precio de 70 euros.

@clakovi - 361K seguidores

Clara Kong Vila tiene un estilo más alternativo. Las tiendas que más muestra son internacionales y muy diferentes. En sus historias destacadas de outfits podrás encontrar una gran variedad de combinaciones diarias. En la publicación, lleva un conjunto de dos piezas estampado de Laagam, la marca creada por, la también influencer, Inés Arroyo.

@aina.simon - 378K seguidores

Aina Simón comparte en sus stories de Instagram los looks que elige para sí misma cada día frente al espejo. Ese estilo tan cercano y fácil de imitar hace que sus combinaciones, basadas en tiendas comunes, triunfen entre sus miles de seguidoras. En la publicación, lleva un vestido diseñado y hecho a mano en España de la marca para eventos especiales Lady Pipa.

@srtateran - 203K seguidores

Rebeca Terán destaca en Instagram con los ágiles y cortos vídeos de promoción que publica en su perfil. Se caracteriza por mostrar su día a día, sus outfits, así como otros productos de interés general. En la publicación, lleva un vestido de la última temporada de Mango y unas sandalias de la tienda española Myagleet.

@allisguijarro - 177K seguidores

Alicia Guijarro tiene un estilo fresco, perfecto para el día a día en la gran ciudad, y muy original, ya que suele emplear marcas menos conocidas de producción nacional. Por ejemplo, en la publicación, muestra un top de Lachant, una firma de prendas de punto atemporales con sede en Barcelona, que conjunta con un pantalón de lino de Pull and Bear.

@mariahernandezc - 148K seguidores

María Hernández es el ejemplo perfecto de influencer que apuesta al máximo por crear sus estilismos de la mano de pequeñas y nuevas tiendas nacionales. Con su actitud risueña, recomienda desde moda, hasta restaurantes y viajes. En la publicación, por ejemplo, lleva un conjunto de prendas de Tipitent, la startup de María Pombo.

@blancapombo - 92.6K seguidores

Blanca Pombo continúa con el linaje de influencers de su familia, y lo hace con éxito entre las seguidoras de la generación Z y millennials. Con un estilo clásico naíf ha conseguido popularizar sus estilismos basados en algunas marcas nacionales como Noon o Nicolí. Además, en la publicación, promociona la marca de zapatos fabricados en España, Porronet.

@judithmr_ - 80.1K seguidores

Judith Muñoz es una youtuber catalana que triunfa entre sus seguidoras por sus vídeos de “10 looks fáciles” y los hauls de ropa low cost. Su estilo es juvenil, pero sigue siempre las últimas tendencias a la perfección. Por ejemplo, ha hecho promociones con Stradivarius y, en la publicación, lleva unos pendientes de la marca de joyas española Creu.

@amaialarreaa - 53.1K seguidores

Amaia Larrea es la apuesta más urbana de las opciones de esta lista. Su estilo es puro streetwear: el tiro bajo y los crop tops son su combinación perfecta. Además, es imagen en Scuffers Co, la firma de ropa urbana fundada en Madrid que arrasa últimamente en Instagram con sus sudaderas estampadas.

@claufernandezm - 29.9K seguidores

Claudia Fernández define su perfil como “buen rollito, autocuidado, salud mental, veganismo y segunda mano”. Se trata de la opción más low cost y eco-friendly de todas. Sus recomendaciones giran siempre en torno a la moda sostenible, incluyendo tiendas vintage e inspiración de outfits reciclados.

