Maria Sole Ferragamo lleva uno de los apellidos más reconocibles de la historia del lujo italiano, pero ha encontrado en la experimentación con los materiales (algo que ya hizo su abuelo con alambre de pescar, envoltorios y corcho) un lenguaje propio.

La nieta del legendario Salvatore Ferragamo reconoce haber heredado su pasión por el trabajo, el respeto por los artesanos y, sobre todo, la convicción de que la creatividad no tiene límites. Nunca le conoció y, sin embargo, la arquitecta y diseñadora de joyas asegura que siempre le ha sentido presente en su vida a través de las historias familiares.

Hoy, al frente de SO-LE STUDIO, convierte sobrantes de cuero y latón en el punto de partida de una propuesta que transita entre la joyería, el diseño y la escultura.

El cuero es el gran protagonista de sus colecciones. A través de cortes, pliegues y geometrías, Maria Sole consigue transformar superficies planas en volúmenes tridimensionales que dan forma a joyas y accesorios de apariencia escultórica.

Jugando con la percepción (parecen pesadas, casi metálicas, pero sorprenden por su ligereza) y tras una gran investigación formal, la italiana demuestra hasta qué punto un material puede ofrecer posibilidades inesperadas cuando se mira desde otro lugar.

Su filosofía también tiene mucho que ver con la responsabilidad de crear. "Soy muy consciente de que no necesitamos más cosas", afirma. Por eso no concibe sus diseños como simples novedades que sumar a una colección, sino como objetos con significado, capaces de despertar emociones y acompañar a quien los lleva.

En su manera de entender el trabajo también resuena el legado familiar: de su abuelo admira la pasión casi obsesiva por el oficio y de su abuela Wanda, que sacó adelante una familia de seis hijos y mantuvo unido el negocio, su extraordinaria capacidad para encontrar tiempo para los demás.

Cada creación conlleva un proceso minucioso que combina dibujo técnico, experimentación manual y una estrecha colaboración con artesanos independientes de la Toscana (el mismo lugar en el que tiene Ferragamo sus talleres de producción).

Ella misma desarrolla los primeros prototipos en su estudio de Milán, donde trabaja directamente con las manos antes de trasladar las piezas al taller para perfeccionarlas. Un diálogo constante entre diseño y materia en el que las ideas evolucionan y cambian de forma.

"Lo que me mueve es lo desconocido", reconoce. Esa curiosidad por no saber exactamente adónde la llevará cada proceso es uno de los motores de su creatividad.

Ahora, su universo tiene una nueva dirección en Madrid. Maria Sole Ferragamo acaba de inaugurar un espacio temporal en la calle Conde de Xiquena, 2, donde pueden descubrirse y adquirirse sus creaciones hasta el próximo 10 de enero de 2027.

Una oportunidad para acercarse a una propuesta que invita a mirar dos veces, cuestionar lo establecido y descubrir la belleza que puede esconderse en los materiales más inesperados.

La heredera de Salvatore Ferragamo, al frente de SOLE-STUDIO. Cedida

¿Qué aspectos de la cultura de tu familia reconoces hoy en tu forma de tomar decisiones y cuáles has tenido que cuestionar para encontrar tu camino?

Reconozco la obsesión por la calidad y la negativa a hacer concesiones. También esa costumbre de entender las limitaciones como un punto de partida y no como un obstáculo: mi abuelo fabricaba zapatos con alambre de pescar y envoltorios de chocolate cuando escaseaba el cuero, e inventó la cuña de corcho cuando no había acero disponible…

Lo que sí he tenido que cuestionar es la escala. He crecido cerca de una gran empresa, donde ser grande era la dirección natural. Yo elegí un ritmo más pausado: pequeñas producciones, una única colección en constante evolución y materiales que ya existen. Mi trabajo necesita tiempo y tuve que darme permiso para protegerlo.

¿Has sentido alguna vez la necesidad de tomar distancia del legado familiar para comprenderlo mejor?

Nunca sentí la necesidad de huir de él. Veo la historia de mi familia con gratitud y admiración. Pero sí necesitaba mi propio espacio para entender quién era y qué tenía que decir. Estudiar Arquitectura en Milán y Joyería en Central Saint Martins, en Londres, me proporcionó ese espacio, pero no fue una distancia respecto a mi familia, sino un acercamiento hacia mí misma.

Creo que la identidad nace más de la honestidad que de la distancia. Goethe escribió que aquello que heredas de tus antepasados tienes que ganártelo para poseerlo de verdad y así es como lo entiendo: no construyes tu propia voz rechazando tus raíces, sino haciendo tu propio trabajo.

¿Cómo se transforma la herencia de un gran creador como Salvatore Ferragamo en una voz propia? ¿Es un proceso difícil cuando lo que buscas es crear algo verdaderamente auténtico?

Es importante separar la mentalidad del estilo. Lo que he heredado de mi abuelo no es una estética, sino una forma de pensar y, diría, una manera de abordar el trabajo. SO-LE STUDIO nació en 2013 con un collar que hice a partir de un cuero que encontré abandonado en las fábricas familiares.

Fue un gesto instintivo. La autenticidad, para mí, consiste en permanecer fiel a ese impulso inicial.

El espacio temporal de SOLE-STUDIO en la calle Conde de Xiquena, 2. Jara Varela

¿Heredaste la creatividad de tu abuelo y la capacidad de negocio y visión empresarial de tu abuela?

No lo dividiría de una forma tan sencilla. Él tenía esa rara cualidad de ser, al mismo tiempo, un gran creativo y un gran empresario, y lo admiro profundamente por ello. Ella se ocupaba principalmente de la parte empresarial, pero también tenía una visión creativa muy marcada.

Así que no existe una línea divisoria clara entre ambas facetas. Creo que las dos almas recorren mi familia y están presentes en los referentes que he podido encontrar en las generaciones posteriores.

¿Qué significa trabajar con un material como el cuero?

Significa que conozco y respeto profundamente el material. Durante mis prácticas en las fábricas familiares aprendí a trabajar con el cuero, pero también a quererlo y respetarlo como algo vivo. Precisamente porque conozco su uso habitual, puedo pedirle que haga algo diferente.

Han hecho falta años de desarrollo, junto a extraordinarios artesanos de la Toscana, para dotar al cuero de propiedades que no tiene de forma natural: rigidez, estructura y elasticidad.

Detalles de las piezas expuestas en la 'pop-up'. Jara Varela

Tus piezas se realizan con cuero y latón que ya ha tenido otras vidas anteriores. ¿Dónde queda la historia de esos materiales?

El papel del diseñador consiste en darles una nueva identidad sin borrar las anteriores. Cada una de mis piezas tiene un nombre y, en cierto modo, un alma. El material aporta su memoria y el diseño le da un futuro.

Imagino que tienes muchas ideas y que no todas llegan a desarrollarse. ¿Cuándo entiendes que una idea merece convertirse en una joya?

Cuando me sorprende y, al mismo tiempo, responde a mis principios creativos; cuando sigue volviendo a mi cabeza incluso después de intentar dejarla a un lado. No me interesa añadir algo nuevo simplemente porque el calendario lo exija.

También pienso en la persona que lo llevará: una pieza tiene que formar parte de la vida de alguien, expresar su personalidad y sentirse natural sobre el cuerpo, no sólo resultar impactante sobre una mesa. Después, tiene que sobrevivir al proceso. Algunas ideas se fortalecen con cada versión; otras desaparecen discretamente o evolucionan hacia otra cosa.

En una industria que exige constantemente nuevos lanzamientos, defiendes la decisión de no presentar una pieza hasta estar completamente convencida del resultado. ¿Cómo proteges esa convicción cuando las ambiciones creativas tienen que convivir con las exigencias de dirigir un negocio?

Construyo mi negocio en torno al ritmo del trabajo, y no al revés. Tenemos una única colección en evolución, que se amplía y se contrae con el tiempo, con pequeñas incorporaciones y reinterpretaciones continuas de nuestras piezas esenciales.

Algunos diseños de 2017 siguen siendo superventas, lo que me demuestra que la longevidad no es solo una elección ética, sino también comercial. Siento una responsabilidad cada vez que introduzco algo nuevo en un mundo que no necesita más cosas. Esa responsabilidad es mi filtro.

¿Recuerdas alguna idea en la que creyeras firmemente pero que finalmente tuvieras que abandonar?

Sí, un abanico de cuero, hace algún tiempo. Trabajé en numerosas versiones, muestras y nuevos comienzos, hasta que entendí que no debía quedarme estancada en esa idea. De ese mismo proceso creativo nació Iride, nuestro bolso elaborado a partir de un único disco de cuero doblado una vez.

El abanico nunca llegó a existir… ¡al menos por ahora!, pero toda aquella investigación no fue en vano. A menudo, la idea a la que tienes que renunciar es precisamente la que te muestra el camino correcto.

Tu trabajo desafía las primeras impresiones: una joya puede parecer rígida y pesada y, sin embargo, ser ligera y flexible. ¿Te interesa también cuestionar otras ideas preconcebidas sobre la belleza, el lujo y el valor de los objetos?

Sí, muchísimo. Me gusta cuestionar la idea de lo que es un objeto de lujo. Para mí, el valor reside en la inteligencia que hay detrás de un gesto, en el esfuerzo por reconocer el valor allí donde otros solo ven desperdicio, y no en la naturaleza de la materia prima en sí misma.

Nuestra colección Castoni, por ejemplo, lleva esta provocación al extremo: los retales de cuero se engastan en metal como si fueran piedras preciosas. La gema es un fragmento sobrante y, sin embargo, se trata como la parte más valiosa de la pieza.

Varias piezas de la marca. Cedida

¿Algunas de tus piezas nacen de errores o de descubrimientos inesperados?

Muchas. El latón llegó a mi trabajo por casualidad: estaba en la fábrica que produce los componentes metálicos de mis joyas, trabajando en otra cosa, cuando me fijé en unos cubos llenos de virutas de latón desechadas. No podía dejar de mirarlas.

El propio cuero fue un descubrimiento, no algo que hubiera planeado. Y en el estudio, los errores en un corte o un pliegue suelen revelar una tensión o un volumen que no había imaginado. Intento mantener los ojos abiertos a esas posibilidades. Algunas de mis formas favoritas no fueron diseñadas, sino descubiertas.

Tu estilo personal es bastante minimalista, mientras que algunas de tus joyas tienen una fuerte presencia escultórica. ¿Te atrae ese contraste?

Sí, y es intencionado. Visto de forma sencilla, a menudo en monocromo, para que la joya sea la protagonista.

Para mí, la joyería no es un accesorio secundario, sino algo que define un look: una sola pieza con fuerza puede transformar el mismo conjunto cada vez que la llevas.

El minimalismo en la ropa deja espacio al objeto. Me gusta pensar que lo que visto es un lienzo en blanco sobre el que "pinto" con las joyas que elijo.

Eres directora creativa y empresaria. ¿Qué faceta de tu identidad te resulta más natural?

La creativa, sin ninguna duda. Crear cosas con mis manos es mi forma de comunicarme y lo que más alegría me proporciona. La faceta empresarial es algo que he ido construyendo con el tiempo, por necesidad y por el sentido de responsabilidad hacia mi equipo y los artesanos con los que trabajamos.

He aprendido a disfrutarla y tengo la suerte de trabajar con personas que me complementan en ese ámbito.

Nunca llegaste a conocer a tu abuelo, pero ¿qué crees que diría si pudiera ver hoy tus creaciones?

Es una pregunta que me hago a menudo. Pienso mucho en él y me pregunto qué consejos me daría y qué pensaría del trabajo que estoy haciendo. No tengo la presunción de conocer la respuesta, pero el simple hecho de hacerme esa pregunta me impulsa a dar siempre lo mejor de mí.