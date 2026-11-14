Retrato de Aurélien Guichard, el olfato detrás de Matiere Premiere y de muchas de las grandes fragancias de las firmas de lujo. Cedida

Aurélien Guichard, el artesano del perfume de lujo que cultiva sus flores: "Creo aromas que la gente siente que necesita"

Resulta intimidante enfrentarse a entrevistar a Aurélien Guichard. No porque sea el perfumista tras más de 150 fragancias célebres de firmas como Gucci, Versace, Burberry o Narciso Rodriguez.

Tampoco porque sea el único del mundo en cultivar de forma ecológica en Grasse, capital mundial del perfume, las materias primas principales de sus creaciones, algo que le hace ser parte de la UNESCO y de Fleurs d'Exception du Pays de Grasse.

Ni siquiera porque su expertise es, en parte, resultado de conformar la séptima generación de su oficio —frente a una estadística que sostiene que la tercera generación suele romper con las profesiones familiares en el 80% de los casos—.

Lo es porque, como él mismo defiende en conversación con Magas, admira a las personas "que son capaces de contar, con palabras sencillas, historias complejas".

Esa misma sencillez es la que el francés encapsula en los frascos en su propia firma, Matiere Premiere, un homenaje a las materias primas y al minimalismo olfativo. Para él, resulta sencillo; "a veces, la simplicidad da lugar a la singularidad".

Lo que comenzó en 2019 como una cena de amigos —ahora cofundadores y socios— junto a Cédric Meiffret y Caius von Knorring con vistas hacia los rosales que Guichard plantó en 2016, dio como resultado una de las firmas de perfumería de autor más destacadas del mundo.

Desde Vanilla Powder, su propuesta más viral en redes sociales, que pese a rondar los 200€ se convierte en el motivo de ahorro de las generaciones más jóvenes hasta la pulcritud de Metal Lavender, en la que juega con las posibilidades del lavandín.

Una de las propuestas del afamado perfumista francés. Cedida

Pertenece a la séptima generación de una familia de perfumistas de Grasse. ¿Qué recuerdo de su infancia sigue influyendo en su forma de crear?

Al ser del sur de Francia, tengo una profunda conexión con las materias primas. Grasse no sólo es la capital del perfume, sino también un lugar donde existe un auténtico saber hacer en torno a los ingredientes procedentes de la zona, pero también de todo el mundo.

Esta conexión con las materias primas y la naturaleza es algo que siempre ha influido en mi trabajo. Yo también creo en la belleza natural de las cosas, probablemente porque siempre he estado en contacto con el trabajo de la gente que cultiva los campos.

A través de Matiere Premiere quiero rendir homenaje a las facetas más bellas de las materias primas. Es la única casa que cultiva sus propias flores: rosa centifolia, nardos y lavandines. Es una forma de devolver, de destacar y de mostrar la belleza de lo que se hace en esta región.

En un sector cada vez más industrializado, ha recuperado el papel del perfumista que también cultiva sus propias materias primas. ¿Por qué era importante volver a esos orígenes?

Vivimos en un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza. El papel de un perfumista se sitúa, en cierto modo, entre la moda y la naturaleza. Crear aromas utilizando mis propios ingredientes es una forma de volver a los orígenes de la perfumería, pero también de llevar este saber hacer a una casa de fragancias moderna.

Al mismo tiempo, también me interesa la capacidad de utilizar las dosis más elevadas de esos ingredientes. Para mí es una manera de demostrar que una propuesta puede elaborarse con materias de una calidad asombrosa y, aun así, ser moderno.

¿Diría que ha cambiado su relación con el perfume desde que se ha convertido en productor de algunas de las flores y materias primas que utiliza después en sus composiciones?

No estoy seguro de que haya cambiado. Pero lo que sí lo ha hecho en mi día a día como perfumista es que me siento cada vez más libre. Poder elegir los ingredientes que utilizo en mi fórmula me da un propósito a la hora de crear una fragancia.

Por un lado, quiero hacer una historia olfativa única, pero al mismo tiempo, preservar la belleza de una materia prima realizada por productores excepcionales o cultivada en mis tierras. Por lo tanto, es una combinación de creación y de mostrar la grandeza de la naturaleza en estado puro.

Lavandín, un ingrediente clave del artesano del perfume. Cedida

Bajando a tierra este concepto, ¿cómo diría que interviene en el proceso creativo trabajar directamente con una rosa centifolia que usted mismo ha cultivado? Entiendo que las posibilidades se amplifican

Sin duda, aporta un valor añadido, pero también una parte simbólica muy importante de lo que hago: jugar con mis propios ingredientes. Lo más importante detrás del hecho de que los produzca es que los tengo directamente a mi disposición. Por lo tanto, puedo utilizar una mayor concentración.

¿Cómo se puede crear un perfume que funcione cuando se trabaja con una sobredosis (técnica creativa en la que se usa una cantidad exageradamente alta de un ingrediente específico para dominar una fórmula)?

El hecho de que en Radical Rose emplease la mayor concentración de rosa centifolia del mundo fue una forma de demostrar que podemos diseñar fragancias con esa técnica y dar lugar a algo único. Por lo tanto, a veces la simplicidad puede conducir a la singularidad, que es de lo que trata Matiere Premiere.

Crea fragancias para grandes marcas internacionales, al tiempo que desarrolla su propio universo a través de Matiere Premiere. ¿En qué se diferencia un proceso creativo cuando trabaja para una casa de moda frente a su propia marca?

Trabajar con personas dotadas y con talento en sus respectivos campos, desde la moda hasta el cine o el marketing, es una fuente de inspiración. Me encanta colaborar codo con codo con ellos.

Por ejemplo, he trabajado con David Lynch, Issey Miyake, Ron Arad o Narciso Rodriguez. Personas de orígenes completamente diferentes, ya fueran cineastas, diseñadores o arquitectos.

Cuando trabajo para Matiere Premiere, la historia es totalmente diferente, porque mi función es estar al servicio de la materia prima, mostrarla en todo su esplendor y preservar sus texturas.

Las fragancias de lujo están viviendo un momento de enorme popularidad. ¿Qué buscan los consumidores hoy en día que quizá no buscaran hace una década?

La verdad es que no pienso en términos de clientes. Pienso más bien en si una casa de fragancias puede aportar algo interesante. ¿Puede una fragancia aportar algo positivo a la vida de otra persona? Esta forma de verlo no se rige por los estudios de mercado, ni por las expectativas de un cliente. Es simplemente una manera de crear una propuesta olfativa diferente.

Ahora bien, las propuestas de lujo quizá estén funcionando muy bien para algunas maisons de perfumería, mientras que para otras la historia es un poco diferente. Por lo tanto, creo que se trata más bien de crear una apuesta única con la que la gente se sienta identificada.

Esto lo pueden entender personas de cualquier lugar, sean cuales sean sus orígenes, porque el vínculo con las materias primas es universal.

Sus creaciones son a la vez sofisticadas y reconocibles. ¿Es más difícil llegar una fragancia desde la simplicidad que a través de la complejidad?

La mayoría de las fragancias que hay en el mercado son extremadamente complejas. El nivel de sofisticación suele venir dado por el hecho de que están elaboradas con muchos ingredientes diferentes. Siempre he admirado a las personas que son capaces de escribir algo muy complejo con palabras sencillas.

Supongo que cuando creo una fragancia para Matiere Premiere, ya veo tanta riqueza, fuerza y mensajes en un solo ingrediente que me satura, por lo que intento mantener la sencillez. Sólo para asegurarme de que ese, un poco como un diamante que se pule, brille. Y al creer en la belleza de la materia prima, creo que eso desembocará en la belleza de la fragancia final.

Así que sí, hay un elemento de diseño, minimalismo y, sin duda, radicalidad, pero siempre con la misma convicción: que la belleza reside en la sencillez de la materia prima.

La vainilla de Madagascar, fundamental en una de sus apuestas más exitosas. Cedida

Algunas de sus fragancias se han convertido en éxitos mundiales, como Vanilla Powder. ¿Le preocupa que la popularidad masiva pueda entrar en conflicto con la exclusividad que tradicionalmente se asocia a la alta perfumería?

Cuando creas una fragancia, piensas más en cómo la gente va a entender la belleza que quieres alcanzar que en intentar tener un éxito. El éxito no es más que una consecuencia de una fragancia que huele de forma única, diferente de lo que ya existe, y que al mismo tiempo es comprensible y que la gente quiere llevar puesta.

Al producir una propuesta, no piensas en si la llevan otras personas o no. Piensas: ¿la necesito o no? Y esta relación con la necesidad, con la adicción, es a lo que intento llegar cuando estoy creando.

La perfumería está viviendo actualmente una notable ola de creatividad. ¿Qué tendencias olfativas cree que marcarán los próximos años?

La verdad es que no intento entender las tendencias cuando diseño perfumes. Lo que me encanta es ver grandes casas haciendo nuevas fragancias y pienso: "Vaya, mola, es único, es atrevido". Eso es lo que me interesa.

Al observar el trabajo de otras personas, me sorprende el ingenio y el grado de originalidad que son capaces de aportar. Así que, me traslado el mismo mensaje: ¿cómo puedo hacer algo diferente? Y quién sabe, quizá forme parte de la tendencia del mañana.

Habiendo crecido rodeado de flores en Grasse y habiendo creado algunas de las fragancias más aclamadas del sector, ¿qué es lo que sigue emocionándole cada vez que empieza a trabajar en un nuevo aroma?

Creo que hay muchos niveles de emoción cuando tienes tu propia casa. Por un lado, es ver la coherencia en el estilo y en la calidad de los productos que lanzas, uno tras otro, y que la gente los vaya entendiendo.

Cuando creo un perfume defiendo una determinada filosofía. Una en la que se apoya a los agricultores, en la que se cree en una determinada vertiente de la industria de las fragancias que valora la singularidad por encima de la comercialidad, que valora el saber hacer por encima de la producción en masa.

Por lo tanto, crear una fragancia que tenga relevancia es una forma de apoyar esta filosofía.