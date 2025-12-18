Elisa Barral, nueva directora de The Palace: la primera mujer que dirige el hotel desde su apertura en Madrid en 1912

The Palace Hotel (a Luxuru Collectión Hotel, Madrid) ha anunciado este miércoles, 17 de diciembre, el nombramiento de Elisa Barral como su nueva directora general, convirtiéndose así en la primera mujer que dirige el icónico hotel desde su apertura en 1912.

Con una sólida trayectoria en la industria hotelera y más de 25 años de experiencia en gestión, finanzas y operaciones de marcas internacionales de lujo, Elisa Barral asume el liderazgo del emblemático hotel en un momento clave de transformación, buscando fomentar un crecimiento sostenido y seguir fortaleciendo su posición entre los mejores establecimientos de lujo de Europa.

La flamante directora asume los mandos del hotel con la intención de “devolver El Palace a lo más alto del panorama hotelero del lujo madrileño y reposicionarlo en la escena internacional como el gran hotel de la ciudad que siempre fue. La renovación ha sido solo el comienzo; ahora nuestro objetivo es ofrecer una experiencia a la altura de su prestigio legendario, creando momentos memorables y estableciendo relaciones sólidas con nuestros huéspedes", ha indicado en un comunicado.

The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid - La Cupula

Y prosigue: "Con el proyecto de reforma prácticamente finalizado, nuestro siguiente capítulo consiste en elevar la esencia del Palace —el servicio, el ambiente y las experiencias— para convertirlo en el lugar más deseado de Madrid, tanto para los madrileños como para los viajeros de lujo de todo el mundo, en un lugar con el que los huéspedes sigan manteniendo un vínculo especial mucho tiempo después de su partida”.

Un liderazgo estratégico para una nueva etapa

The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid - Entrada.

Antes de su incorporación al hotel, Elisa Barral ocupaba el cargo de vicepresidenta sénior de Operaciones y Gestión de Activos para Europa Mediterránea en L+R Hotels, donde gestionaba un amplio portafolio de propiedades de lujo en España, Mónaco e Italia y dirigía proyectos de alto impacto centrados en el impulso de la rentabilidad, la excelencia en el servicio y la transformación cultural.

Pero esta no es su primera experiencia en The Palace, ya que al inicio de su carrera formó parte de su departamento de finanzas durante dos años. Su trayectoria incluye también etapas destacadas como directora general del hotel Le Méridien Barcelona, así como múltiples cargos de responsabilidad dentro de Marriott International y anteriormente Starwood Hotels & Resorts.

Reconocida por su visión estratégica y su capacidad de liderazgo, Elisa Barral combina una sólida orientación financiera con un enfoque centrado en las personas, el desarrollo del talento y la excelencia en el servicio de lujo.

Su experiencia, que integra la sensibilidad necesaria hacia el legado histórico del The Palace Hotel con una firme vocación innovadora, será clave para guiar al hotel en esta nueva etapa y definir su hoja de ruta en los próximos años.