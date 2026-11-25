María Porto, el arte como forma de vida: "Mi galería es mi casa, pero también quiero que sea la de todos"

María Porto entiende su trabajo como una profesión sin horarios ni compartimentos. "Ser galerista es una forma de vivir", dice, y basta verla moverse por su espacio para comprender que no es una frase hecha.

Lleva más de tres décadas en contacto directo con la creación contemporánea y conserva algo poco habitual en un recorrido tan extenso: la curiosidad intacta.

Formada en Derecho, sus primeros pasos en el sector se dieron en la prestigiosa Galería Marlborough de Nueva York, colaborando con la sede estadounidense durante sus desembarcos en la feria ARCO.

Más tarde, asumió la dirección general de su sede en Madrid, un hito que consolidó una brillante carrera construida desde la base.

Aquella etapa le permitió conocer el mercado del arte desde dentro, con todo lo que implica de rigor, tensión y alta negociación.

Tras fundar Aqualium en 2005 y superar el punto de inflexión de la pandemia, Porto decidió volver a apostar por un espacio físico.

María Porto fotografiada en su espacio. Cedida

Así nació la galería que hoy lleva su nombre y el de su socio, David Bardía, un rincón concebido con la firme intención de acercar las obras a otros ojos observadores.

"Este lugar es mi casa, pero me gusta que también sea la de todos", explica con cercanía.

Hija del recordado guionista Juan Antonio Porto, aprendió pronto a mirar y a escuchar. De él heredó la sensibilidad y la firme idea de que el ojo se educa con tiempo, una filosofía que guía cada una de sus decisiones.

A lo largo de los años, ha sabido equilibrar su catálogo apostando tanto por nombres consagrados como por pinceles emergentes, siempre guiada por el criterio y la confianza.

La brújula constitucional

A pesar de las inauguraciones, el brillo de los barnices y el constante desfile de creadores y coleccionistas, existe una dimensión de su día a día que permanece al margen de las miradas ajenas.

Al ser preguntada por la faceta que el público casi nunca ve y que le gustaría mostrar más, Porto es contundente: "Una idea de esfuerzo y mucho trabajo detrás".

Y es que donde los focos no alumbran, hay un compromiso diario, horas de dedicación y un rigor que cimenta todo lo que se expone de cara a los demás.

Ese sentido de la responsabilidad y el respeto institucional se fraguó en su infancia, en un instante que definió para siempre su manera de habitar el mundo.

Ocurrió el día que acompañó a su padre a votar la Constitución Española. Era la primera vez que él ejercía ese derecho, yendo a las urnas con el peso de los años a sus espaldas.

"Recuerdo su voz serena, casi solemne, mientras me decía: 'La democracia, con todos sus defectos, es lo mejor que tenemos'", rememora la galerista.

Añadió una frase que Porto lleva grabada a fuego: "Sed libres, pero no lo olvidéis nunca: vuestra libertad termina donde empieza la de los demás".

Desde entonces, aquel mandato paterno funciona como una brújula: "Quiero ser libre… pero una libertad que no invada, que no imponga, que no olvide. Una que se sostenga en el respeto, que conviva, que deje espacio. Que también cuide".

Grandes referentes

Su evolución en el ecosistema cultural y social está estrechamente ligada a las mujeres extraordinarias que han marcado su manera de entender el liderazgo y el compromiso público.

En el territorio del arte, profesa una profunda admiración hacia las grandes galeristas que cimentaron el mercado en España: Elvira González, Juana de Aizpuru y Soledad Lorenzo.

"Ellas han impulsado generaciones de creadores y han construido espacios donde el talento puede crecer y expresarse libremente", explica.

María Porto, un ejemplo a seguir para las mujeres en el mundo de arte. Cedida

Fuera de las salas de exposición, sus referentes apuntan hacia liderazgos transformadores.

Valora especialmente a Cruz Sánchez de Lara por "su capacidad de unir, de visibilizar y de tender puentes que ayudan a otras mujeres a avanzar", así como las mentorías de Mercedes Wullich, quien le recuerda constantemente que "ser libre es atreverse a ser quien eres, sin miedo y sin pedir perdón".

Todas ellas comparten, a ojos de Porto, un compromiso esencial: abrir camino para que las demás avancen con más libertad, fuerza y verdad.

La generosidad como legado

Mirando hacia el futuro, a María Porto no le preocupa la trascendencia material de su carrera, sino los valores que siembra en su entorno más cercano.

Su filosofía de vida se resume en principios firmes: "Creo profundamente que la lealtad, la amistad, la honestidad y el esfuerzo nos ayudan a ser mejores personas".

Sin embargo, sitúa una cualidad por encima de todas las demás como el verdadero motor de las relaciones humanas.

"Hay un valor que para mí es fundamental: la generosidad. Siento que es una base esencial para relacionarnos, para construir vínculos auténticos y para hacer del mundo un lugar más humano".

Ese es, en definitiva, el legado que aspira a dejar una huella que trasciende las paredes de cualquier galería y que entiende el arte, la libertad y la vida como un espacio compartido de cuidado mutuo.