Del reconocimiento a Cruz Sánchez de Lara a la gala solidaria de Pilar Jurado: la agenda de 'Las Top 100'

La cultura, la innovación, los reconocimientos y el compromiso social protagonizan la agenda de esta semana. 'Las Top 100' participan en diferentes encuentros, reciben premios y presentan nuevos proyectos en distintos ámbitos profesionales.

Cruz Sánchez de Lara recibe el Premio a la Generosidad en los Premios DONA2, mientras Pilar Jurado prepara una gala solidaria. Por su parte, María del Castillo participa en una jornada dedicada a la inteligencia artificial y su impacto en las empresas.

Estos días también están marcados por la participación de Ana Sainz, Eloísa del Pino y Bárbara Manrique de Lara en RADARSERES 2026, así como por el reconocimiento a Eva Moll, la presencia de Eva Serrano Clavero en un foro empresarial y las iniciativas de Sandra Ibarra en favor de las personas supervivientes de cáncer.

Sara Carbonero

Sara Carbonero fundó Slowlove junto a la también periodista Isabel Jiménez. Gtres

La periodista y empresaria Sara Carbonero ha presentado una nueva colección de bisutería de Slowlove, la firma de moda que fundó junto a Isabel Jiménez.

Lanzada el pasado 12 de noviembre, esta propuesta apuesta por una estética de inspiración folk que combina detalles vintage con diseños delicados y versátiles.

La línea busca ofrecer accesorios que puedan incorporarse a diferentes estilismos y reflejar la personalidad de quienes los llevan.

Destacan los collares largos, las cadenas finas superpuestas, los anillos tipo sello y los pequeños pendientes, con especial protagonismo de los tonos plata y los detalles de pedrería. También sobresale un original accesorio que combina un fular de tela con elementos de joyería.

Carbonero explicó que la colección refleja su forma de vestir y su gusto por mezclar diferentes piezas, apostando por accesorios que puedan utilizarse a diario sin necesidad de una ocasión especial.

La comunicadora y empresaria inició su trayectoria profesional en el mundo del periodismo, donde se dio a conocer especialmente por su trabajo como presentadora y periodista deportiva. En 2015 amplió su actividad al sector de la moda con la creación de Slowlove, junto a Isabel Jiménez.

Ambas continúan al frente de la dirección creativa de la firma, que desde 2021 forma parte del grupo Tendam y mantiene una propuesta basada en la autenticidad, la naturalidad y la libertad de estilo.

María del Castillo

María del Castillo, en un posado para Magas. Cristina Villarino

La directora de Business & Tech de Grupo UAX, María del Castillo, participó el 18 de noviembre en la jornada 'De la IA al impacto real: el futuro de las empresas y el talento', organizada por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en colaboración con MIT Technology Review.

El encuentro, celebrado en el Campus UAX Chamberí, en Madrid, reunió a profesionales y expertos para analizar los cambios que está provocando la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

Del Castillo fue la encargada de inaugurar la jornada y participó junto a Carlos Corominas, director de MIT Technology Review en español, en la presentación de un informe sobre tecnología, innovación y talento.

El programa también incluyó una mesa redonda en la que representantes de empresas como Mahou San Miguel, AXA y Atlético de Madrid abordaron cómo los avances está transformando las organizaciones y las competencias profesionales.

Al frente del área de Business & Tech de Grupo UAX, María del Castillo desarrolla su labor en el ámbito de la formación empresarial y tecnológica, con especial atención a los desafíos que plantea la transformación digital.

Sara García Alonso

Sara García Alonso, primera mujer astronauta española. Cedida

La astronauta española participará el próximo 20 de noviembre en el encuentro 'Exploradores de las estrellas: del espíritu visionario de Cristina de Suecia a l@s astronautas del siglo XXI', que se celebrará en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, a partir de las 18:30 horas.

Esta cita reunirá a destacadas figuras del ámbito científico para acercar al público los desafíos de la exploración espacial y su relación con el conocimiento humano.

La investigadora compartirá una conversación con el astronauta sueco Christer Fuglesang en una jornada dedicada a la ciencia, la exploración espacial y el futuro.

El encuentro tomará como referencia la figura de Cristina de Suecia, defensora del conocimiento y la cultura, para reflexionar sobre los avances científicos y tecnológicos, desde la inteligencia artificial hasta la exploración del espacio.

Doctora en Biología Molecular y primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea (ESA), García Alonso ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la investigación científica.

Su incorporación al programa de astronautas de la ESA en 2022 supuso un importante avance para la representación femenina nacional en el sector aeroespacial.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra. Cedida

Sandra Ibarra, presidenta de la fundación que lleva su nombre, inauguró el pasado 12 de noviembre el 'V Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer Llenos de Vida', celebrado en el Club de Prensa de La Nueva España, en Oviedo.

La jornada reunió a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, supervivientes y familiares para abordar los desafíos que afrontan las personas después de superar la enfermedad y reivindicar una atención integral que vaya más allá de los tratamientos.

Durante su intervención, defendió la necesidad de situar a los supervivientes en el centro de las políticas sanitarias y sociales, destacando la importancia de garantizar su bienestar y calidad de vida.

El encuentro también contó con la participación de Elisabete Weiderpass, directora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, quien intervino mediante un mensaje en vídeo.

El congreso fue clausurado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien reivindicó la necesidad de seguir acompañando a las personas una vez superada la enfermedad.

Superviviente de cáncer y presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, ha dedicado buena parte de su trayectoria a impulsar iniciativas de sensibilización, investigación y apoyo a las personas afectadas por esta patología.

A través de su organización, trabaja para dar visibilidad a las necesidades de los supervivientes y promover una atención más humana y personalizada. La celebración de este congreso refuerza su compromiso con la mejora de la calidad de vida de quienes afrontan una nueva etapa después del cáncer.

Charo Izquierdo

Charo Izquierdo, directora de Magas. Cedida

La directora de Magas y miembro del comité de dirección de EL ESPAÑOL, Charo Izquierdo, participó el pasado 16 de noviembre en 'The Experience by SFW', un encuentro dedicado a la sostenibilidad y la innovación en la industria de la moda celebrado dentro de la tercera edición del Retail Masters Summit.

La jornada, organizada en el Hotel RIU Plaza España de Madrid, reunió a profesionales y representantes de distintas empresas para analizar los desafíos del sector y promover modelos de negocio más responsables.

Izquierdo intervino en la sesión de clausura, titulada 'Lo que hemos demostrado hoy'.

El encuentro abordó cuestiones como la economía circular, la innovación en materiales, la trazabilidad de los productos y la lucha contra el greenwashing. A través de diferentes mesas de debate, los participantes reflexionaron sobre la necesidad de demostrar con resultados concretos los avances en sostenibilidad de las empresas.

Con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, Charo Izquierdo ha desarrollado su carrera como periodista, escritora y especialista en moda.

A lo largo de su recorrido profesional ha dirigido revistas como Yo Dona y Grazia, además de impulsar proyectos relacionados con la sostenibilidad y el liderazgo femenino.

Pilar Jurado

Pilar Jurado, cantante, compositora y directora. Esteban Palazuelos

La soprano y compositora se pondrá al frente de 'OperaLovers modo ON', una gala solidaria organizada junto a la Fundación ONCE que se celebrará el próximo 25 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El evento coincidirá con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tendrá como objetivo visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad.

Jurado dirigirá y protagonizará este espectáculo, en el que participarán personalidades como Cayetana Guillén Cuervo, Nieves Álvarez, Antonio Najarro y Juan Ramón Lucas, entre otros. La gala contará con interpretaciones de arias y dúos de ópera, además de medidas de accesibilidad como lengua de signos y subtítulos.

La recaudación se destinará íntegramente al proyecto Mujeres en Modo ON-VG, impulsado por Fundación ONCE e Inserta Empleo para acompañar a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género mediante la formación, el empleo y el emprendimiento.

Con una amplia trayectoria en el mundo de la música, Pilar Jurado ha desarrollado su carrera como soprano, compositora y directora musical, participando en diferentes proyectos artísticos y culturales.

A lo largo de la misma, también ha impulsado iniciativas para acercar la ópera a diferentes públicos y fomentar su difusión. Esta nueva gala refleja su compromiso con una ópera más inclusiva y accesible.

Eva Moll de Alba

Eva Moll, fundadora y editora de Vegueta Ediciones. Cedida

La XI edición de los Premios y Becas Charter 100 Canarias, celebrada el pasado 7 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, reconoció la labor del periódico digital Atlántico Hoy por su contribución al panorama informativo del archipiélago.

Eva Moll de Alba, presidenta del consejo de administración del medio, fue la encargada de recoger el galardón durante una ceremonia dedicada a destacar el talento femenino, el liderazgo y las iniciativas con impacto social.

Durante su intervención, defendió la importancia de ejercer un periodismo libre, independiente y riguroso frente a la desinformación y la creciente influencia de las redes sociales. También destacó la necesidad de apoyar a las nuevas generaciones de mujeres que buscan abrirse camino profesionalmente.

En la misma gala, Mercedes Wullich, directora de Mujeres&Cía y creadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', recibió un reconocimiento por su trayectoria y su labor en favor del liderazgo femenino.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y con un doctorado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Eva Moll cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación y la gestión empresarial.

Además de presidir el consejo de administración de Atlántico Hoy, es fundadora de la editorial Vegueta y presidenta de la Fundación Acuorum, desde donde impulsa proyectos relacionados con la educación, la cultura y el compromiso social.

Cruz Sánchez de Lara

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Magdalena Siedlecki

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha sido reconocida con el Premio a la Generosidad en la cuarta edición de los Premios DONA2, organizados por la Fundación Kike Osborne.

La gala, celebrada el 17 de noviembre en el espacio All in One de CaixaBank, en Madrid, reunió a personalidades y entidades comprometidas con la solidaridad, los valores humanos y el bienestar de las familias cuidadoras.

Sánchez de Lara fue una de las distinguidas en esta edición, que también reconoció a figuras como Tania Llasera, Álvaro Bilbao y Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss.

La ceremonia, presentada por el músico Riki Rivera y la atleta paralímpica Sara Andrés, contó con la participación de Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Kike Osborne. El encuentro puso el foco en la importancia de apoyar a las familias que cuidan de personas con discapacidad y dar visibilidad a sus necesidades.

Abogada, escritora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara cuenta con una amplia trayectoria vinculada al ámbito jurídico, la comunicación y la defensa de los derechos humanos.

A lo largo de su carrera ha compaginado su actividad profesional con iniciativas relacionadas con la igualdad de oportunidades y el compromiso social.

Eva Serrano Clavero

Eva Serrano, abogada, empresaria y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME). Cedida

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano Clavero, participa hoy jueves 19 de noviembre en el IV Foro de Empresarias Líderes de Madrid y Premio Empresaria Líder 360, que se celebrará en el Campus Cámara de Madrid.

El encuentro reunirá a empresarias y representantes institucionales con el objetivo de impulsar el liderazgo femenino y reconocer el talento de las mujeres en este ámbito.

Durante la jornada, intervendrá en la bienvenida institucional y participará en la entrega de diplomas a las empresarias que han completado el programa Empresarias Líderes 360.

También estará presente en la entrega del galardón mencionado, un reconocimiento a proyectos empresariales impulsados por mujeres. El encuentro busca dar visibilidad al talento femenino y fomentar nuevas oportunidades para las mujeres en el ámbito empresarial.

Licenciada en Derecho y con más de 25 años de experiencia profesional, fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara de Comercio de Madrid.

Además, presidió la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME) hasta 2023, desarrollando una trayectoria vinculada a la defensa de la igualdad de oportunidades y al impulso del emprendimiento femenino.

'Las Top 100' y RADARSERES

Ana Sainz, Eloísa del Pino y Bárbara Manrique de Lara. Cedida

El Teatro Real de Madrid acogió el miércoles 18 de noviembre RADARSERES 2026, un encuentro organizado por la Fundación SERES bajo el lema 'El momento de la empresa. Ahora: lo social'.

La jornada reunió a representantes del ámbito empresarial, científico e institucional para reflexionar sobre los desafíos sociales y el papel de las empresas en la transformación de la sociedad. Entre las participantes destacaron Ana Sainz, Eloísa del Pino y Bárbara Manrique de Lara.

Durante el encuentro, Sainz, directora general de Fundación SERES, participó junto a Arancha González Laya en una conversación sobre competitividad, geopolítica y progreso social en Europa.

Por su parte, del Pino, presidenta del CSIC, abordó junto a Fernando Riaño la importancia de conectar el conocimiento científico con las empresas para generar un impacto positivo en la sociedad.

Bárbara Manrique de Lara, directora editorial de Forbes Summit, intervino junto a Isabel Salazar en una sesión dedicada a la formación y la adaptación del talento a los cambios tecnológicos.

Las tres profesionales cuentan con trayectorias vinculadas a diferentes ámbitos. Ana Sainz desarrolla su labor en el impulso de la responsabilidad social empresarial desde Fundación SERES, mientras que Eloísa del Pino, doctora en Ciencia Política, ha centrado su carrera en la investigación y el análisis de las políticas públicas.

Por su parte, Bárbara Manrique de Lara cuenta con experiencia en el sector de la comunicación y la organización de encuentros empresariales, desde donde contribuye a dar visibilidad a los principales retos de las entidades.

La nueva edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' ya está en marcha. Las votaciones están abiertas y es el momento de reconocer el talento, el liderazgo y la trayectoria de las mujeres que están dejando huella en nuestra sociedad.