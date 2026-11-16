Dado Alonso, la CFO que persigue el impacto de la IA: "El poder es tener la capacidad de abrir caminos"

“Yo vengo de una generación de transición”. Así describe María del Dado Alonso Sánchez a esa generación de mujeres que creció con la percepción de que las grandes puertas del entorno corporativo ya estaban abiertas.

Esa ilusión entrando al ecosistema laboral real se desvanece de golpe cuando empiezan a operar esas barreras invisibles que, no por sutiles, son menos reales.

Licenciada en Derecho y ADE por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), y con una formación internacional que incluye un máster en IT & Management por la Sheffield Hallam University y programas de gobernanza en INSEAD y Harvard Business School, Alonso es hoy una de las ejecutivas financieras españolas mejor posicionadas en la nueva economía de la inteligencia artificial.

Como flamante Group CFO de Nebius Group —compañía cotizada en Nasdaq y referente mundial en infraestructuras de IA—, asume con pasión una alta responsabilidad ejecutiva y corporativa.

En este momento de transformación digital acelerada, su labor se centra en diseñar las infraestructuras de un futuro inevitablemente ligado a la Inteligencia Artificial. "No sólo importa lo que construimos, sino cómo lo construimos y qué impacto tendrá en la sociedad".

Historial

Su visión no es fruto de la improvisación, sino de una trayectoria de más de 25 años en grandes multinacionales de la talla de Amazon, Booking.com, C&A, Prosus/OLX, Azerion y Siemens, donde siempre ha liderado la función financiera.

Si la imagen de los perfiles de alta dirección financiera suele estar retratada como analítica, fría y matemática, Alonso —quien además cuenta con la certificación CMA por el US Institute of Management Accountants— rompe los esquemas y presenta una visión del liderazgo más enfocada en la sostenibilidad social.

“Liderar no consiste sólo en alcanzar resultados o en hacer crecer una organización. También consiste en preguntarte qué impacto tienen tus decisiones, qué estás ayudando a construir y qué planeta, qué sociedad y qué referentes vamos a dejar a nuestros hijos y a la siguiente generación” explica.

Esta filosofía, conjunto a un dominio del inglés, alemán, neerlandés y español, ha sido trasladada en consejos y comités de gran relevancia global como el IMA/IMCA Group o el IFAC Professional Accountants in Business Advisory Group.

Su modelo de influencia se inspira en referentes globales de la talla de Melinda French Gates o Michelle Obama. De ellas admira la capacidad de utilizar la visibilidad pública para ampliar conversaciones sobre equidad de género: "La brecha no se cierra con narrativa; se cierra con acceso, con visibilidad y con oportunidades reales".

Autonomía y libertad

Esta determinación para influir realmente en la sociedad nace de una intuición muy temprana sobre las dinámicas de poder: "De niña, yo quería tener poder. Lo decía así, con total claridad. No por estatus, sino porque intuía que las personas con poder podían hacer que las cosas sucedieran"

Tras intentar retirar de forma autónoma sus propios ahorros de la infancia para adquirir un diccionario, miro a la cara por primera vez las limitaciones del sistema al que se enfrentaba.

"Entendí que la verdadera capacidad de decidir pasa por tener control sobre los propios recursos. La libertad económica no es solo una cuestión de ingresos, sino de autonomía. Es la posibilidad real de elegir y de no estar condicionada por la voluntad de otros", afirma.

El peligro del control

Si eres una profesional o directiva que busca desesperadamente equilibrar la alta exigencia corporativa con el bienestar personal, la CFO os aconseja desmitificar la necesidad de controlar todo.

Su consejo consiste en "take a chill pill, que no todo depende de resolverlo todo hoy y que el equilibrio se construye decidiendo mejor y poniendo límites", añade, recomendando la aplicación del principio del 80/20 a la vida diaria.

En sus intervenciones públicas de divulgación siempre subraya la misma premisa: el futuro de la IA sólo será verdaderamente transformador si es también inclusivo.

"A largo plazo, las relaciones personales, la confianza y la capacidad de dar visibilidad al trabajo bien hecho pesan tanto como cualquier resultado en un balance financiero", concluye la directiva de Nebius.